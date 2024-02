A2 Femminile 2023/24 – La presentazione del 18°turno

Con la sosta per le gare delle nazionali a fermare il campionato di Serie A1, sarà la serie cadetta ad occupare il weekend con il solito programma ricco di partite.



GIRONE A

Partenza a marce alte con il derby capitolino tra Stella Azzurra Roma e Basket Roma (sabato, ore 20). La sconfitta contro Moncalieri ha fatto scivolare le padrone di casa in ultima posizione, perciò il miglior modo per rialzare la testa sarebbe quello di conquistare la stracittadina bissando il successo ottenuto nel girone di andata. La vittoria nello scontro per la supremazia nella capitale porterebbe le ospiti a due vittorie dagli ultimi posti, le aiuterebbe a vendicare il risultato ottenuto nella prima sfida e darebbe loro respiro in vista dei prossimi impegni.



Si proseguirà con la sfida che vedrà coinvolte Techfind San Salvatore Selargius e Tecnoengineering Moncalieri (sabato, ore 20.30). Il successo in rimonta su Carugate e una classifica sempre più corta danno alle sarde la speranza per salire nelle gerarchie; il quarto posto a vista e l’impegno casalingo contro uno dei fanalini di coda spingeranno le isolane alla ricerca dell’undicesima vittoria stagionale. Abbandonato l’ultimo posto, le piemontesi dovranno necessariamente continuare con questo trend per non fare un passo indietro; la trasferta in Sardegna non sarà delle più semplici, ma ottenere un successo significherebbe giocarsi una seconda parte di stagione a testa altissima.



Scontro ad alta quota tra San Giorgio MantovAgricoltura e CLV-Limonta Costa Masnaga (sabato, ore 20.30). In questo derby lombardo, le mantovane andranno alla ricerca della decima vittoria consecutiva che darebbe loro il diritto a pretendere qualcosa di più del quinto posto; il podio a portata di mano però lo dovranno ottenere in una sfida decisamente probante contro una delle migliori squadre del girone. Per approfittare al cento per cento dello scontro diretto tra la prima e la seconda, le ragazze di coach Andreoli non avranno altro risultato se non quello vincente; la trasferta contro una delle compagini più in forma del campionato sarà un test probante, ma sarà anche una prova del nove per dimostrare di valere un posto in vetta alla classifica.



Chiuderà la giornata di sabato il duello tra Basket Foxes Giussano e Torino Teen Basket (sabato, ore 20.30). Per evitare di vedersi ridurre il gap dalle inseguitrici, le brianzole dovranno rimanere concentrate e conquistare due punti fondamentali che le lancerebbero verso lidi più floridi staccando ulteriormente le rivali. Una sorta di ultima chiamata per le torinesi andate così vicine a battere San Giovanni Valdarno, ma che in questo momento dovranno effettivamente ottenere una vittoria esterna per avvicinarsi a piccoli passi verso l’ottavo posto.



Big match con vista sulla vetta della classifica, Autosped BCC Derthona Basket contro Polisportiva A.Galli San Giovanni Valdarno (domenica, ore 17). Vincere per mantenere la vetta, vendicare il risultato dell’andata e scappare lasciando le avversarie in pasto al gruppo volenteroso di giocarsi gli altri due posti disponibili sul podio; per le piemontesi sarebbe la dodicesima vittoria di fila, poiché l’ultima sconfitta arrivò proprio nello scontro diretto con le toscane. Una trasferta decisiva per non vedersi sfuggire la capolista davanti agli occhi e riprendersi a tutti gli effetti la vetta bissando il successo dell’andata; la compagine allenata da coach Garcia Fernandez non ha buttato ancora giù la sconfitta di Empoli, perciò superare questo ostacolo significherebbe riprendere quel cammino parzialmente abbandonato due settimane fa.



Due punti importanti in palio nella gara tra Cestistica Spezzina e USE Rosa Scotti Empoli (domenica, ore 18). L’ottavo posto non è così distante eppure per le liguri un’altra sconfitta vorrebbe dire sperare negli incastri giusti per non vedersi allontanare l’obiettivo play-off, per questo motivo servirà l’aiuto di tutto il pubblico per non cedere il passo alle rivali. Dopo la vittoria con San Giovanni Valdarno che le aveva lanciate in alto, per le toscane è arrivata la sconfitta di misura con Giussano, un passo falso che le costringe a rimescolare le carte obbligandosi a regolare i propri conti nella trasferta del PalaMariotti.



A chiudere il diciottesimo turno ci penserà il derby lombardo tra Logiman Broni e Dimensione Bagno Carugate (domenica, ore 18). Due sconfitte consecutive in casa e il podio distante due partite, per le pavesi l’unico obiettivo sarà quello di ridare il sorriso ai propri tifosi dominando lo scontro regionale ritornando di fatto dove compete loro. La volontà delle ospiti si è vista nelle ultime giornate dove hanno tenuto testa a compagini più attrezzate, ma servirà ottenere la vittoria in questa trasferta non distante da casa per scacciare le paure della zona calda e dimostrarsi una pericolosa avversaria.



GIRONE B

Apriranno il sipario sulla diciottesima giornata Alperia Basket Club Bolzano e Basket Girls Ancona (sabato, ore 18.30). Una sola vittoria negli ultimi trenta giorni non lascia tranquilla la compagine altoatesina che dovrà assolutamente conquistare i due punti per non vedersi accorciare ulteriormente il gap da una diretta concorrente. Le marchigiane avranno proprio questa trasferta per puntare con insistenza a raggiungere l’ottavo posto considerata la partita ancora da recuperare; tuttavia servirà concentrazione e il massimo delle energie per ritornare al successo.



Stesso orario per la sfida che coinvolgerà Pallacanestro Vigarano e Ecodem Alpo (sabato, ore 18.30). La rimonta contro Rhodigium stava per ribaltare una partita già persa in partenza, le ferraresi dunque ci sono e persistono nel loro obiettivo di non rimanere nei bassi fondi del Girone B e per questo proveranno a sgambettare una compagine nel massimo della sua forma. Sei vittorie consecutive, ancora imbattute nel 2024 e con un collettivo stupefacente che si prende a rotazione i meriti dei propri successi; la squadra di coach Soave sta tenendo il passo delle due capoliste e attende solo una caduta per affondare il colpo decisivo.



Si proseguirà con il match tra Halley Thunder Matelica e Solmec Rhodigium Basket (sabato, ore 19). Due vittorie consecutive rispettivamente contro la prima e contro l’ultima della classe, a dimostrazione di come le marchigiane possano effettivamente mettere sotto qualsiasi squadra gli si pari davanti; la sfida interna contro le venete servirà per proseguire con questo filotto e tornare a lottare per un posto sul podio. Le trasferte sono un tabù particolare per le rodigine a cui servirebbe continuità di risultati per non rimanere nel limbo e aspirare a qualcosa di più ambizioso; l’ultimo successo esterno risale ad oltre tre mesi fa ed infatti la spedizione nelle Marche servirà per invertire la tendenza.



Posaclima Ponzano contro Wave Thermal Abano Terme (sabato, ore 20) sarà uno dei tanti derby del veneto che infiammano il Girone B. Perso lo scontro regionale contro Treviso, le ragazze di coach Gambarotto non hanno intenzione di regalare al fanalino di coda la prima gioia stagionale rischiando di scivolare verso l’ottavo posto, perciò scenderanno sul parquet di casa agguerrite e pronte a conquistare due punti. Le ospiti vorranno mantenere alto l’onore e la testa provando a fare lo sgambetto ad una compagine che di fronte al proprio pubblico ha perso una sola volta; il primo successo in campionato è ciò a cui aspirano le aponensi in questo girone di ritorno.



A chiudere la prima parte di programma ci penseranno W.APU Delser Crich Udine e Martina Treviso (sabato, ore 20.30). Per non perdere il passo con l’altra capolista, le friulane andranno alla ricerca della settima vittoria consecutiva spinte dal supporto di tutto il ‘Primo Carnera’ che le ha sempre viste trionfare. Le trevigiane sono in piena striscia positiva e proveranno a sgambettare una delle prime della classe per centrare il quarto successo di fila, un trionfo che consentirebbe loro di rimanere in alto con vista sul podio.



Il primo posticipo domenicale lo giocheranno PF Umbertide e Velcofin Interlocks Vicenza (domenica, ore 18). Dopo aver tenuto testa a Roseto nonostante la sconfitta, le perugine affronteranno un impegno in cui vincere sarà l’unico risultato plausibile per non scivolare più a fondo nelle gerarchie del girone. Il gruppo di coach Zara giocherà questa trasferta con il coltello tra i denti, consapevole del potenziale a disposizione per abbandonare del tutto la zona calda e giocare una seconda parte di stagione ad armi pari con le altre rivali.



Scontro ad alta quota per chiudere il diciottesimo turno, ARAN Cucine Panthers Roseto contro Futurosa Trieste iVision (domenica, ore 18). Condividere la vetta della classifica pone pressioni non indifferenti, così le abruzzesi dovranno difendere il proprio palazzetto dall’assalto delle avversarie con un occhio di riguardo sempre al risultato ottenuto da Udine. È stato proprio nel derby che la compagine giuliana aveva visto interrompersi la propria striscia di vittorie consecutive, per questo motivo l’impegno con l’altra capolista dovrà garantirgli un successo così da non finire inghiottita nel vortice delle inseguitrici.

