A2 Femminile 2023/24 – La presentazione del 19°turno

Con la Techfind Serie A1 impegnata nella Frecciarossa Final Four, la diciannovesima giornata di Serie A2 prende il via.



GIRONE A

Ad aprire la diciannovesima giornata di Serie A2 sarà il match tra USE Rosa Scotti Empoli e Techfind San Salvatore Selargius (sabato, ore 20.30). È una sfida cruciale in ottica playoff, visto il fatto che solo due punti separano le due squadre in classifica: Empoli ha dalla sua il fattore campo, per provare ad agganciare proprio Selargius a quota 22 punti al quinto posto. Il fatto di giocare in casa è infatti per la squadra toscana un grande valore aggiunto, come dimostrato dal fatto che tra le mura amiche ha ottenuto i risultati più importanti, battendo squadre di fascia più alta come CLV-Limonta Costa Masnaga e Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno. Entrambe le formazioni sono poi in un momento altalenante della loro stagione e sono alla ricerca di continuità: Empoli, dopo aver vinto il derby con San Giovanni Valdarno, ha incassato due sconfitte consecutive in partite decise all’ultimo secondo, mentre Selargius ha vinto agilmente le ultime due, ma contro squadre di bassa classifica come Moncalieri e Carugate, perdendo invece lo scontro diretto con Mantova di due giornate prima.



La seconda partita del sabato è il derby lombardo tra Basket Foxes Giussano e Logiman Broni (sabato, ore 20.30). Il match è uno dei più interessanti di giornata, perché mette a confronto una delle squadre più in forma di queste ultime giornate contro una delle compagini storiche del nostro campionato, nonché una squadra che in questa stagione ha fatto vedere tante cose buone. Giussano è in striscia positiva da tre partite e ha dimostrato di saper fare bella figura anche con squadre dello stesso livello come Empoli, mentre Broni è reduce da due vittorie e due sconfitte nelle ultime quattro giornate. Nel match di andata le biancoverdi avevano vinto nei secondi finali, ma stavolta Giussano avrà dalla sua il fattore campo, un aspetto da non sottovalutare visto che le lombarde non perdono in casa dal nove dicembre. Per Giussano inoltre è l’occasione per sfruttare il matchup tra Empoli e Selargius e staccare la prima o raggiungere la seconda, mentre Broni vuole difendere il suo quarto posto dall’assalto delle inseguitrici.



Ad aprire la domenica sarà invece lo scontro ai piani bassi della classifica tra Basket Roma e Dimensione Bagno Carugate (domenica, ore 16). Sfida importantissima per entrambe le squadre, che sono attualmente appaiate a quota otto punti all’undicesimo e al dodicesimo posto. Dopo la convincente vittoria contro La Spezia del 20 gennaio Carugate sta attraversando un momento di difficoltà, poiché è incappata in tre sconfitte consecutive contro squadre di fascia più alta come Derthona, Selargius e Broni. Roma, invece, è reduce dal successo al cardiopalma nel derby contro la Stella Azzurra, che le è valso la prima vittoria in trasferta della sua stagione. Il fatto di giocare in casa fa infatti propendere l’ago della bilancia leggermente verso la squadra capitolina, che ha ottenuto tutti i suoi successi tra le mura amiche, a fronte del fatto che Carugate non ha mai vinto in trasferta in questa stagione. Nonostante la vicinanza in classifica Carugate ha dalla sua una maggiore potenza offensiva: a parità di punteggio la squadra lombarda segna infatti quasi dieci punti in più di media rispetto alle avversarie (64.6 contro 55.6).



L’altro match delle 16 è quello che vede lo scontro tra Torino Teen Basket e la Stella Azzurra Roma (domenica, ore 16). La squadra piemontese è la favorita del match, sia per una questione di classifica (12 punti a 4), sia per il fatto che in questa seconda parte di stagione ha ottenuto delle vittorie importanti contro le dirette concorrenti in ottica salvezza. Torino attualmente si trova infatti al decimo posto, lontana dalla zona playoff distante otto punti, ma anche da quella dei playout (+4 su Carugate). La squadra piemontese viene da tre sconfitte consecutive, ma ha perso con squadre di fascia nettamente più alta come Costa Masnaga e San Giovanni Valdarno, oltre al fatto che in casa, prima della sconfitta con le toscane, era in striscia positiva da due partite. Dall’altra parte c’è invece una squadra in profonda crisi: la Stella Azzurra ha perso un match importante contro Basket Roma e non vince addirittura dal cinque novembre. La squadra romana ha il peggior attacco del Girone A (46.9 punti subiti), nonché una delle peggiori difese (68.3).



Ad aprire il programma delle 18 sarà invece la sfida tra CLV-Limonta Costa Masnaga e Tecnoengineering Moncalieri (domenica, ore 18). Il match sarà uno scontro tra la terza in classifica e l’ultima, che ha anche lo svantaggio di giocare fuori casa. Due giornate fa Moncalieri ha ottenuto una vittoria importante con la Stella Azzurra Roma, ma prima di quella l’ultima vittoria risaliva addirittura al ventuno ottobre, mentre dall’altro lato Costa Masnaga è in striscia positiva da cinque partite consecutive e in casa quest’anno non ha mai perso. Dopo essere stata esclusa dalla Final Eight di Coppa Italia la squadra lombarda ha infatti saputo reagire molto bene e attualmente è una delle squadre più in forma del campionato. Costa è infatti ancora la miglior squadra per assist del campionato con una media di 19.4 a partita, nonché una di quelle più efficaci al tiro da due punti, con il 48%.



Un altro match interessante sarà la sfida tra Cestistica Spezzina e l’Autosped BCC Derthona (domenica, ore 18). Dopo aver attraversato sei sconfitte consecutive a cavallo tra il 2023 e il 2024 la squadra ligure ha vinto due delle ultime tre partite, perdendo solo con una squadra di fascia più alta come Costa Masnaga. In particolare, la vittoria della scorsa giornata contro una diretta concorrente come Empoli ha ridato fiducia alla squadra ligure, che ha ancora in Silvia Colognesi e Lea Favre i propri centri nevralgici. Nonostante La Spezia venga da due vittorie consecutive in casa, il match che la aspetta è molto complicato, visto che in Liguria arriva la capolista, reduce da una super vittoria contro le rivali di Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno. Derthona è attualmente il miglior attacco del campionato con 77.6 punti segnati di media, nonché la miglior difesa con soli 58.3 punti subiti. La squadra piemontese non perde dal 5 novembre, che è stata anche la sua unica sconfitta in campionato e per i risultati ottenuti è una delle più accreditate al raggiungimento del primo posto.



L’ultima partita del Girone A è lo scontro tra Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno e San Giorgio MantovAgricoltura (domenica, ore 18). Entrambe le squadre sono alla ricerca di riscatto e questo è particolarmente vero per le toscane: San Giovanni Valdarno è stata infatti nettamente sconfitta nello scontro al vertice con l’Autosped BCC Derthona nella scorsa giornata e contando il match contro Empoli ha perso due delle ultime tre partite. La squadra toscana però non ha mai perso in casa quest’anno, ma dall’altra parte arriva una delle squadre che fuori casa ha fatto meglio in questa stagione. Mantova ha infatti vinto sette delle nove partite giocate fuori casa in questa stagione e lontano dalle mura amiche non perde addirittura dal 19 novembre. Prima della sconfitta interna contro Costa Masnaga inoltre, Mantova era in striscia positiva da ben nove match: sarà una sfida difficile per la squadra lombarda, che però vuole difendere il suo quinto posto in chiave playoff dagli attacchi delle inseguitrici.



GIRONE B

Il derby tra Posaclima Ponzano e Velcofin Interlocks Vicenza aprirà questa diciannovesima giornata del Girone B (sabato, ore 18). Vicenza è in un periodo abbastanza positivo della sua stagione, come dimostrato dal fatto che ha vinto due delle ultime tre partite: l’unica sconfitta è arrivata contro Alpo, in un match comunque tirato e conclusosi con soli cinque punti di distacco tra le due squadre. In particolare, Vicenza ha dimostrato di saper far bene contro le sue dirette concorrenti, vincendo con Rovigo e Vigarano, anche se con le squadre di livello più alto ha fatto fatica. Ponzano rientra in questa categoria e nella scorsa giornata è tornata alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, ma è stata una vittoria sofferta contro una squadra di bassa fascia come Abano Terme. Ponzano è infatti la squadra che ha concesso più possibilità al fanalino di coda veneto e fuori casa ha spesso trovato difficoltà: le neroverdi hanno infatti battuto Ancona tre giornate fa, ma prima di quella l’ultima vittoria fuori dalle mura amiche risaliva al 4 novembre.



Un altro scontro salvezza sarà quello che vedrà contrapposte Pallacanestro Vigarano e Pallacanestro Femminile Umbertide (sabato, ore 18.30). Nonostante una Amaiquen Siciliano da 23.6 punti di media a partita la squadra ferrarese è in striscia negativa da sette partite. Vigarano ha dimostrato dei progressi dal punto di vista offensivo, arrivando quasi a 60 punti di media, ma i miglioramenti sono dovuti principalmente alle super prestazioni individuali della sua numero 10. Dall’altro lato Umbertide non è comunque in un momento positivo della sua stagione, infatti ha perso le ultime quattro partite. In particolare la squadra umbra in questa stagione ha fatto molta fatica fuori casa, vincendo una sola partita, il 9 dicembre contro Abano Terme. Una vittoria per le umbre sarebbe però fondamentale per allontanarsi dalla zona playout e avvicinarsi al nono posto di Ancona, che raggiungerebbe con una vittoria in caso di sconfitta per le marchigiane. Dall’altro lato, le possibilità di salvezza della stagione delle ferraresi passano proprio da match come questi, per far sì che Umbertide non scappi a +8.



Uno dei match più interessanti di giornata è quello che vede contrapporsi Halley Thunder Matelica e APU Delser Crich Udine (sabato, ore 18.30). Entrambe le squadre sono in momenti positivi delle rispettive stagioni: Matelica ha ribaltato le quattro sconfitte consecutive tra il 2023 e il 2024 vincendo gli ultimi tre match di fila, mentre Udine non perde dal 16 dicembre ed è saldamente al comando della classifica insieme a Roseto. Per Matelica una vittoria significherebbe rendere definitivo il suo ritorno tra le migliori squadre del Girone B, confermando il successo ottenuto due giornate fa contro Roseto. Dall’altra parte Udine vuole vincere per provare a sfruttare proprio il pericoloso matchup che attende l’altra capolista Roseto, impegnata in casa di Alpo. Il match si preannuncia molto fisico: si tratta infatti di due delle migliori squadre a rimbalzo (40.2 contro 37.7 di media), con Udine che tira anche con un ottimo 48% da due punti.



L’altra squadra marchigina, Basket Girls Ancona, sarà impegnata questo fine settimana nel match contro Futurosa iVision Trieste (sabato, ore 18.30). Per Trieste è un match accessibile in cui potrà puntare a ottenere una vittoria molto importante: in caso di sconfitta di Matelica e di vittoria della squadra friulana Trieste andrebbe ad agganciare proprio le marchigiane a quota 24 punti in classifica. Trieste è piuttosto in forma, come dimostrato dal fatto che ha vinto sette delle ultime nove partite, perdendo solo con le due capoliste Udine e Roseto. Dall’altra parte c’è invece una squadra che ha perso tre delle ultime quattro sfide, che ha toccato il suo season low nel match della scorsa giornata contro Ponzano e che sta facendo difficoltà anche a difendere il proprio parquet, come dimostrato dal fatto che ha perso tre delle ultime quattro partite disputate in casa. Inoltre, Ancona ha perso uno dei tasselli più importanti: Sara Boric ha infatti riportato la lesione subtotale del tendine di Achille nei secondi finali del match contro Bolzano e questo priverà le biancorosse di una giocatrice fondamentale da qui alla fine della stagione.



Scontro playoff molto importante tra Martina Treviso e Alperia Basket Club Bolzano (sabato, ore 19). Treviso, come Trieste e Ponzano, vuole vincere per tenersi aperta la possibilità di agganciare il quarto posto di Matelica a quota 24, mentre Bolzano vuole vincere per raggiungere proprio squadre come Treviso a quota 22. La formazione trentina è alla ricerca di continuità visto che nelle ultime quattro giornate ha fatto registrare due vittorie e due sconfitte, ma sta anche incontrando numerose difficoltà fuori casa. Lontano dalle mura amiche Bolzano non vince infatti dal tre dicembre e davanti troverà una squadra che invece in casa sta avendo un ottimo rendimento nelle ultime partite. Nelle ultime quattro sfide casalinghe Treviso ha perso solo una volta (contro Alpo) e prima della sconfitta contro Udine della scorsa giornata era in striscia positiva da tre partite. Bolzano sta faticando con un roster corto, ma le ottime prestazioni individuali di Schwienbacher e Kotnis la stanno tenendo a galla, mentre Treviso ha nella lunghezza del suo roster uno dei suoi punti di forza.



In serata è in programma il derby veneto tra Wave Thermal Abano Terme e Solmec Rovigo (sabato, ore 20.30). La squadra di casa è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, anche se ha fatto vedere delle buone cose nel match contro Ponzano, perso di soli quattro punti con tanto di season high registrato, con 64 punti messi a referto. Per Rovigo è un’occasione importante per provare a staccare Ancona a quota 14 punti, anche se la zona playoff resta comunque lontana. Rovigo in questa stagione ha vinto un solo match fuori casa, ma è stata una vittoria importante contro Pallacanestro Vigarano, per cui la squadra veneta ha tutte le credenziali per portarsi a casa questo derby.



L’ultimo match di giornata è lo scontro tra Ecodem Alpo e ARAN Cucine Panthers Roseto (sabato, ore 20.30). La partita è il piatto forte di questa diciannovesima giornata del Girone B, poiché vede contrapporsi la prima e la seconda in classifica. Alpo è una squadra che può mettere in difficoltà Roseto grazie alla forza del suo collettivo e dunque grazie alle numerose bocche di fuoco che può fornire, mentre Roseto può fare la voce grossa grazie ai numerosi talenti individuali che conta. Allegra Botteghi è reduce da due partite da 25 e 29 punti e in assenza di Liliana Miccio e Obouh Fegue ha dimostrato di potersi caricare la squadra sulle spalle. Roseto ha vinto le ultime due partite, dopo aver perso il match con Matelica, che ha firmato anche l’altra sconfitta delle abruzzesi in questa stagione, mentre Alpo è in striscia positiva da otto partite e avrà dalla sua anche il fattore campo. La squadra veneta non ha infatti mai perso quest’anno in casa, ma allo stesso tempo avrà di fronte una superpotenza del campionato, che in trasferta ha perso un solo match in questa stagione. Con una vittoria Alpo si porterebbe a -2 da Roseto, riaprendo definitivamente la sfida per la vetta della classifica, mentre con una vittoria Roseto andrebbe a +6, creando un bel solco tra sé e le avversarie.

