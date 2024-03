A2 Femminile 2023/24 – La presentazione del 21°turno

Prima della settimana di sosta per fare spazio alla HBS Group Final Eight Coppa Italia di Roseto, la Serie A2 scende in campo con un altro weekend ricco di partite diviso equamente tra sabato e domenica.



GIRONE A



Al PalaDesio andrà in scena il derby lombardo tra Basket Foxes Giussano e CLV-Limonta Costa Masnaga (sabato, ore 17.30). La vittoria a tavolino nell’ultimo turno ha permesso alle padrone di casa di riposare per affrontare al meglio la sfida contro la terza della classe; l’obiettivo è quello di scalare le gerarchie per non rischiare di finire fuori dalla zona play-off. Le ospiti sono in un periodo d’oro fatto di sette vittorie consecutive e una sola sconfitta nel nuovo anno; la possibilità di salire al secondo posto è allettante, ma servirà uscire da questa ostica trasferta con i due punti in tasca.



Il secondo anticipo del ventunesimo turno vedrà l’Autosped BCC Derthona Basket affrontare il San Giorgio MantovAgricoltura (sabato, ore 20.30). Nella sua versione schiacciasassi, la compagine piemontese prosegue indisturbata il suo cammino da capolista, superando in maniera disinvolta qualsiasi avversaria e puntando nel weekend al sedicesimo successo di fila. La squadra allenata da coach Logallo ha subito la seconda battuta d’arresto consecutiva in casa, ma è imbattuta in trasferta da sei partite e sarà proprio a questo dato che le lombarde dovranno aggrapparsi per provare ad espugnare un parquet così complicato.



Ad aprire la domenica ci penseranno Basket Roma e Logiman Broni (domenica, ore 16). Uscita parzialmente dalla zona bollente della classifica, la compagine capitolina – ormai fuori dalla corsa all’ottavo posto – dovrà ugualmente centrare quante più vittorie possibili per ottenere la salvezza e chiudere col sorriso la stagione. Le pavesi, ad una settimana dalla Final Eight di Coppa Italia, hanno perso contatto con il podio del Girone A e si ritrovano all’interno di una bagarre che non le fa dormire serene, perciò sarà fondamentale ottenere una vittoria convincente per non finire inghiottite dalle avversarie.



Si proseguirà con la sfida tra squadre con record speculari, Torino Teen Basket contro Techfind San Salvatore Selargius (domenica, ore 16.30). Per le torinesi si tratta dell’ultimo treno da prendere per rimanere agganciate alla zona play-off, l’ottavo posto dista quattro partite e mantenere le proprie mura inviolate contro una squadra di alta classifica potrebbe dare loro più fiducia del previsto. La compagine isolana cerca la quinta vittoria consecutiva e in attesa della Coppa Italia cercherà già da questo weekend di scalare le gerarchie, puntando a quel secondo posto che non appare più così lontano.



La prima gara del tardo pomeriggio metterà di fronte Cestistica Spezzina e Tecnoengineering Moncalieri (domenica, ore 18). Il successo in trasferta su Broni ha riacceso le speranze della squadra ligure, la quale potrà sfruttare l’impegno non particolarmente proibitivo contro una delle ultime della classe per avvicinarsi a piccoli passi a quell’ottavo posto tanto ambito. Le ragazze di coach Terzolo dovranno tentare di guadagnare quanti più punti possibili per non rimanere condannate alle posizioni più basse della classifica; le ultime tre sconfitte contro compagini più attrezzate hanno portato in dote meno rispetto a quanto effettivamente espresso.



USE Rosa Scotti Empoli contro Stella Azzurra Roma (domenica, ore 18) si contenderanno punti play-off e punti salvezza. Dopo tre settimane di digiuno e la discesa all’ottavo posto, le toscane sono tornate al successo ma non possono dormire sonni tranquilli, poiché La Spezia è vicina e non sono più ammessi passi falsi; ciononostante, trovarsi di fronte una squadra in difficoltà potrà aiutare le padrone di casa a trovare i due punti. La seconda sconfitta a tavolino della stagione ha buttato giù moralmente le romane, sempre più fanalino di coda del Girone A e senza vittorie da quindici turni; tuttavia, proprio il desiderio di rivalsa potrebbe dare un’ultima speranza alle ospiti.



A chiudere il programma saranno Polisportiva A.Galli San Giovanni Valdarno e Dimensione Bagno Carugate (domenica, ore 18). Tre sconfitte nelle ultime cinque gare per una compagine che durante gran parte della stagione aveva mostrato di essere attrezzata per sfidare Derthona in un emozionante testa a testa; il secondo posto a rischio darà però alle toscane l’accortezza necessaria per non mollare la presa e ritornare la squadra da battere. Le lombarde affronteranno l’ostica trasferta con la consapevolezza di dover lottare con le unghie e con i denti per tenere il passo della seconda potenza del Girone A; nonostante il duello impari, le ragazze di coach Silvestri spenderanno tutte le loro energie per tornare a casa con la vittoria.



GIRONE B



Big match con il sesto posto in palio quello tra Halley Thunder Matelica e Alperia Basket Club Bolzano (sabato, ore 18.30). Due sconfitte consecutive hanno fatto perdere terreno alle marchigiane, le quali cercheranno di rialzarsi in questo scontro diretto per evitare di scendere ancora più in basso nelle gerarchie, dando nuova linfa anche al proprio pubblico. Le altoatesine stanno vivendo una fase altalenante della loro stagione caratterizzata da tante vittorie in casa e tante cadute in trasferta, per questo motivo un successo fuori dalle proprie mura invertirebbe la tendenza, oltre a regalare loro una posizione di favore in classifica.



Duello a bassa quota che vedrà coinvolta la Pallacanestro Vigarano e la Wave Thermal Abano Terme (sabato, ore 18.30). A giocarsi gli ultimi due posti sono rimaste proprio le ferraresi e le loro avversarie; la squadra di coach Castelli proverà a dare il colpo di grazia alle venete tentando di colmare l’ampio gap con le altre compagini. Le aponensi hanno messo in difficoltà Alpo prima di cedere il passo, una vittoria fuori casa potrebbe dare loro la possibilità di mettere la freccia e rendere meno amara la stagione evitando di chiudere il campionato come fanalino di coda.



Il derby veneto tra Martina Treviso e Solmec Rhodigium Basket (sabato, ore 19) infiammerà la ventunesima giornata. Cinque vittorie nelle ultime sei gare e l’unica sconfitta è arrivata contro la capolista; il cammino delle trevigiane – a lungo tortuoso – si è trasformato in un viaggio con vista sul podio, per questo motivo sarà fondamentale mantenere la striscia positiva per provare a strappare qualcosa di più ambizioso. Per le rodigine potrebbe essere l’ultima chiamata play-off con l’ottava posizione distante quattro partite; la trasferta contro una delle squadra più in forma del campionato non aiuta, tuttavia la posta in palio fa decisamente gola per rinunciarci così prematuramente.



Attesissimo il testa a testa tra la capolista W.APU Delser Crich Udine e l’inseguitrice ARAN Cucine Panthers Roseto (sabato, ore 19.45). Centrata la decima vittoria consecutiva, la capolista proverà a registrare l’undicesima scacciando via una delle temute rivali che tanto hanno fatto tremare le friulane durante il corso della stagione. Le abruzzesi, ferite ed avvelenate, cercheranno di far valere il risultato dell’andata provando ad interrompere l’imbattibilità casalinga delle avversarie dopo essere state le prime a mandarle al tappeto. La sfida tra Udine e Roseto potrebbe essere l’antipasto di una possibile finale della Coppa Italia di A2 che si svolgerà proprio in casa delle ‘pantere’.



In chiusura di serata, la sfida sentita tra Ecodem Alpo e Futurosa Trieste iVision (sabato, ore 20.30). Zero sconfitte nel 2024, nove vittorie di fila e l’ambizione di portare a casa un trofeo al termine della Final Eight di Coppa Italia; la squadra di coach Soave – complice lo scontro diretto tra Udine e Roseto – ha l’occasione per rimanere da sola al secondo posto o per avvicinarsi al primo, ma dovrà impedire alle avversarie di rovinare il lavoro svolto sin ora. Il bottino delle giuliane nel nuovo anno recita sei vittorie e due sconfitte (arrivate contro Udine e Roseto), un ruolino di marcia notevole che tenterà di essere portato avanti nell’ostica trasferta sul parquet della squadra più in forma del Girone B; i due punti, nel caso delle triestine, saranno un obbligo per non finire nel vortice che comprende tutte le altre inseguitrici dalla quinta all’ottava posizione.



Il primo posticipo del Girone B metterà di fronte la PF Umbertide e il Posaclima Ponzano (domenica, ore 18). Per le umbre si tratterà di una sfida cruciale per tenere in piedi le speranze play-off; i due successi di fila – pesante quello casalingo contro Matelica – hanno dato alle perugine le ultime energie per rimanere agganciate al sogno, ma servirà una vittoria per non abbandonarlo definitivamente. Le venete sono reduci da un momento poco positivo con un solo trionfo negli ultimi trenta giorni, ma l’equilibrio visto nella serie cadetta rimescola le carte di settimana in settimana; uscire dalla trasferta con il sorriso significherebbe non solo la quasi aritmetica certezza della post-season, ma anche la possibilità di scalare le gerarchie visto lo scontro diretto tra Matelica e Bolzano.



A far calare il sipario sul ventunesimo turno ci penseranno Velcofin Interlocks Vicenza e Basket Girls Ancona (domenica, ore 18). La compagine allenata da coach Zara si è rialzata, ha staccato il gruppo di coda e ora punta ad una salvezza tranquilla provando a raggiungere il nono posto, prima però dovrà vincere lo scontro diretto di questo weekend per evitare di rimanere nel limbo. Le marchigiane – con ancora una partita da recuperare – non hanno intenzione di lasciare alle rivali la loro posizione in classifica, per questo motivo prendersi i due punti in trasferta e conquistarne altrettanti nel recupero significherebbe mantenere vive le speranza anche per un ipotetico ottavo posto.

