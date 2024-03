A2 Femminile 2023/24 – La presentazione del 22°turno

Dopo aver lasciato spazio alla HBS Group Final Eight di Coppa Italia che ha visto la W.APU Delser Crich Udine superare l’Autosped BCC Derthona Basket dopo tre tempi supplementari, ritorna la Serie A2 con il suo programma ricco di partite spalmato tra sabato e domenica.



GIRONE A



Il turno si aprirà con la sfida testa-coda tra Stella Azzurra Roma e Autosped BCC Derthona Basket (sabato, ore 15). Arriva la capolista all’Altero Felici, un impegno proibitivo per la compagine capitolina che proverà con ogni sforzo a mettere i bastoni fra le ruote ad una squadra ferita. Le piemontesi, uscite sconfitte dalla finale di Coppa Italia, scenderanno in campo con i favori del pronostico e con il desiderio di scacciare via i fantasmi di domenica scorsa, ritrovando la vittoria in campionato dopo aver perso l’imbattibilità casalinga contro Mantova.



Duello nelle zone calde della classifica quello tra Tecnoengineering Moncalieri e Basket Roma (sabato, ore 16.30). La sconfitta di un solo punto contro La Spezia ha dato ragione alle piemontesi di poter lottare su ogni fronte e sperare di accorciare le distanze ottenendo due punti in quello che sarà una sorta di scontro diretto. La compagine capitolina ha ottenuto tre vittorie nelle ultime quattro giornate, un bottino utile per scalare le gerarchie e abbandonare la zona bollente nonostante il sogno play-off sia definitivamente svanito.



La prima gara serale coinvolgerà la Dimensione Bagno Carugate e la USE Rosa Scotti Empoli (sabato, ore 20.30). Quasi due mesi senza vittorie per la compagine lombarda, la quale rischia di trovarsi risucchiata dalle due inseguitrici in un “triello” per l’ultimo posto, per questo motivo servirà ritrovare il successo per evitare un finale di stagione ancor più complicato. Con il quarto posto a portata di mano, le toscane proveranno a sfruttare la trasferta contro un’avversaria in difficoltà per vincere e rendere ancora più divertente la bagarre play-off.



Derby lombardo in zona play-off dove la San Giorgio MantovAgricoltura affronterà la Basket Foxes Giussano (sabato, ore 20.30). Il successo sul campo di Derthona ha dimostrato come le mantovane siano una squadra solida e piena di risorse nonostante il periodo altalenante; tuttavia, il quarto posto in classifica non è un caso, ma servirà tenere alta l’asticella per non scivolare in basso. L’ottavo posto delle brianzole rimane in bilico con una inseguitrice pronta a rubare loro il posto, ma una vittoria in trasferta significherebbe proseguire con un sogno che a fine stagione potrebbe portare anche al posto dell’attuale avversaria.



Punti pesanti in palio nel match tra Techfind San Salvatore Selargius e Cestistica Spezzina (domenica, ore 17). La sconfitta contro Torino e l’eliminazione al primo turno in Coppa Italia hanno frenato un po’ l’entusiasmo della compagine isolana, la quale però si gioca una fetta di stagione con i prossimi due incontri di fronte al proprio pubblico; un successo nel weekend servirà per tenere viva la scia sulle rivali in lizza per il quarto posto. I tre successi nelle ultime quattro giornate hanno dato alle liguri la possibilità di risalire la china in chiave play-off; oggi l’ottava posizione dista solamente una partita, vincere però sarà obbligatorio per non farsi staccare a poche settimane dalla fine della regular season.



Battaglia per il secondo posto quella tra CLV-Limonta Costa Masnaga e Polisportiva A.Galli San Giovanni Valdarno (domenica, ore 18). Uno scontro diretto che vale il secondo gradino della classifica del Girone A, le lombarde – esclusa la Coppa Italia – hanno una striscia aperta di otto vittorie consecutive e puntano a consolidare il loro momento di forma superando tra le mura amiche una delle squadre più attrezzate della serie cadetta. Le toscane dovranno smaltire in fretta la delusione della Coppa Italia e ritrovare quel ritmo che le aveva rese uno schiacciasassi fino alle prime settimane del nuovo anno; un successo sul terreno ostile le aiuterà a mantenere vive le speranze di agguantare la vetta della classifica, respingendo al mittente il tentativo di sorpasso.



A chiudere la ventiduesima giornata del Girone A ci penseranno Logiman Broni e Torino Teen Basket (domenica, ore 18). Due sconfitte consecutive contro compagini che sono fuori dalla zona play-off, un momento non semplice per le pavesi che cercano riscatto nel weekend per rimanere a contatto con il quarto posto ed evitare di venire risucchiate dal vortice delle inseguitrici. Sul lato opposto ci sono le piemontesi che necessitano di una vittoria per tenere accesa la fiammella chiamata play-off, con l’ottavo posto distante tre partite uscire sconfitte significherà dover stoppare la rincorsa al sogno.



GIRONE B



Si aprirà il sipario con la gara tra Basket Girls Ancona e Ecodem Alpo (sabato, ore 18.30). Cinque giornate senza vittorie hanno fatto scivolare le marchigiane nelle zone più temute della classifica, per questo motivo servirà spezzare la maledizione aiutate dal pubblico amico. Dieci successi consecutivi, ancora imbattute in campionato nel 2024 e un momento di forma che poche altre compagini possono vantare, le venete dovranno proseguire su questa strada per tenere saldo il secondo posto.



Punti pesanti in palio per entrambe le squadre nella partita tra Alperia Basket Club Bolzano e PF Umbertide (sabato, ore 18.30). Gli ultimi sforzi per raggiungere l’obiettivo stagionale, ma il nutrito gruppo di squadre coinvolte nella lotta tra il quarto e l’ottavo posto non lascia serene le altoatesine, le quali dovranno centrare la terza vittoria di fila per non venire scavalcate. Le ospiti andranno in trasferta per giocarsi le loro ultime carte in chiave play-off; l’ottavo posto dista tre partite, perciò servirà massima concentrazione e perfezione assoluta per provare a rimontare il distacco, sfruttando gli scontri diretti che coinvolgeranno le avversarie.



Il big match del Girone B sarà quello tra Futurosa Trieste iVision e Martina Treviso (sabato, ore 19). La brutta battuta d’arresto subita contro Alpo dovrà essere subito dimenticata, il pubblico dell’Allianz Dome sarà pronto a sostenere le ragazze di coach Mura nella rincorsa al quarto posto in questo sentito scontro diretto. Le trevigiane puntano alla quarta vittoria di fila per spingere indietro le rivali che stanno loro col fiato sul collo, inoltre il podio è ancora a portata di mano e un successo di questo calibro in trasferta potrebbe valere doppio.



Odore di play-off nella sfida che coinvolgerà Posaclima Ponzano e Halley Thunder Matelica (sabato, ore 20). Le venete dovranno compiere qualche straordinario per non perdere quell’ottavo posto che sembra scivolare via; una vittoria di fronte al pubblico amico significherebbe scavalcare una diretta concorrente, ma la quarta sconfitta di fila potrebbe mettere a rischio la sicurezza della squadra. Dopo l’impresa ai quarti di Coppa Italia, le marchigiane faranno il possibile per tornare in corsa e giocarsi il quarto posto fino all’ultima giornata di regular season; lo scontro diretto in trasferta mette in palio punti pesanti, per questo motivo vincere sarà obbligatorio.



Solmec Rhodigium Basket contro W.APU Delser Crich Udine (sabato, ore 20.30) farà proseguire la ricca serata di pallacanestro. Con i play-off decisamente distanti ma non matematicamente salutati, le rodigine ospiteranno la capolista giocandosi le ultime chance a disposizione per scalare le gerarchie cercando di abbandonare la zona calda della classifica. Le friulane sono fresche del trionfo in Coppa Italia che sommato alla striscia positiva in campionato fanno quattordici vittorie di fila e imbattibilità intatta nel 2024, prima del big match con Alpo ci sarà un altro ostacolo da superare in questa trasferta veneta.



Sarà il derby veneto tra Wave Thermal Abano Terme e Velcofin Interlocks Vicenza (sabato, ore 20.30) a chiudere la serata. Perso lo scontro diretto con Vigarano per evitare l’ultimo posto in classifica, il fanalino di coda del Girone B affronterà l’impegno del weekend con il coltello tra i denti per cercare di strappare due punti tanto pesanti quanto fondamentali. Le vicentine stanno disputando una seconda parte di stagione positiva che ha permesso loro di abbandonare le ultime posizioni, ma per rimanere serene dovranno uscire vincitrici da questa uscita esterna centrando il quarto successo negli ultimi cinque incontri.



Il posticipo della ventiduesima giornata se lo prenderanno la ARAN Cucine Panthers Roseto e la Pallacanestro Vigarano (domenica, ore 18). Le grandi deluse della Coppa Italia giocata di fronte ai propri sostenitori, le abruzzesi proseguiranno il loro cammino in campionato ospitando la penultima forza del campionato; la vittoria per le ragazze della coach Buzzanca sarà obbligatoria per sperare ancora nel secondo posto. Le ferraresi hanno vinto contro Abano Terme lo scontro che ha evitato loro l’ultimo posto, ma la situazione resta complicata con la zona sicura troppo distante e una trasferta proibitiva da affrontare questo weekend.

