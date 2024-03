A2 Femminile 2023/24 – La presentazione del 23°turno

Ultimo weekend di marzo in cui scenderanno in campo le compagini di Serie A2 prima della sosta pasquale. Nove le partite in programma per la giornata di sabato e cinque quelle che concluderanno il ventitreesimo turno di campionato.

GIRONE A

Il sipario si aprirà con la sfida tra Techfind San Salvatore Selargius e Logiman Broni (sabato, ore 16). Due sconfitte consecutive che hanno fatto scivolare le sarde nelle gerarchie, ma la possibilità di riscattarsi arriverà già nel weekend con uno scontro diretto che potrebbe riportarle al quarto posto di fronte al proprio pubblico. Le pavesi sono riuscite a rialzare la testa dopo i passi falsi delle settimane precedenti, perciò per scacciare le agguerrite rivali che tengono costantemente il fiato sul loro collo servirà uscire da questa trasferta con una vittoria.

Si prosegue con il duello che coinvolgerà Basket Roma e CLV-Limonta Costa Masnaga (sabato, ore 19). La compagine capitolina cerca il terzo successo interno di fila dopo quelli con Carugate e Broni, tuttavia aver perso contro Moncalieri nell’ultimo weekend non ha permesso alle ragazze di coach Bongiorno di staccarsi definitivamente dalla zona calda e ora servirà l’impresa contro una delle squadre più in forma del girone. Le lombarde hanno vinto lo scontro diretto con San Giovanni Valdarno conquistando il secondo posto in classifica; la trasferta di Roma servirà per centrare il decimo successo consecutivo e mostrare a Derthona che loro non molleranno la presa continuando il testa a testa verso la vetta.

La prima delle due sfide gare vedrà la Dimensione Bagno Carugate affrontare la San Giorgio MantovAgricoltura (sabato, ore 20.30). Per vincere questo derby le padrone di casa dovranno raccogliere tutte le forze necessarie, le sette sconfitte consecutive hanno abbassato il morale delle ragazze che di fronte si troveranno un’avversaria agguerrita e in piena corsa per un posto d’onore in zona play-off. Le ospiti hanno agganciato il quarto posto ex aequo con Broni e sebbene l’ultimo gradino del podio non sia facile da raggiungere, il vantaggio campo in post-season è uno degli obiettivi da raggiungere e questo sarà possibile solo uscendo da questa trasferta con due punti.

A chiudere il primo giorno di partite per il Girone A ci penseranno Autosped BCC Derthona Basket e Tecnoengineering Moncalieri (sabato, ore 20.30). Per la capolista si tratta della seconda sfida di fila con le ultime della classe e dopo aver espugnato il parquet della Stella Azzurra, l’idea sarà quella di difendere il proprio palazzetto cercando di spendere il minor numero di energie possibile. La squadra di coach Terzolo ha ottenuto un’importante vittoria ai danni dell’altra compagine romana e si appresta ad affrontare la numero uno del girone per continuare la sua striscia positiva; una trasferta proibitiva in cui le ragazze cercheranno di uscire a testa alta provando in ogni modo a compiere l’impresa.

Due punti pesanti in palio nel match tra Cestistica Spezzina e Stella Azzurra Roma (domenica, ore 18). Le liguri sono riuscite a raggiungere l’ottavo posto, ma devono condividerlo con Giussano e per proseguire su questi binari servirà ottenere la quinta vittoria nelle ultime sei partite; questa volta di fronte si troveranno il fanalino di coda del girone, ma occhio a non sottovalutare chi darà il tutto per tutto anche in territorio ostile. Le romane non vedono la luce da quasi cinque mesi, per questo motivo dovranno provare a giocare psicologicamente con un’avversaria che affronterà questo impegno con la massima tensione per la posta ballo e successivamente affondare il colpo vincente.

Partita tra squadre in cerca di riscatto quella che metta a confronto la Polisportiva A.Galli San Giovanni Valdarno e la Basket Foxes Giussano (domenica, ore 18). Dopo aver perso la vetta, le toscane sono finite sul gradino più basso del podio e visti gli sforzi fatti lungo il corso della stagione, il loro obiettivo sarà quello di continuare ad insidiare Costa Masnaga e Derthona aprendo una striscia di vittorie da qui fino al termine della regular season. Le brianzole sono ad un passo dal cedere il proprio ottavo posto alle spezzine, l’ultima sedia per i play-off è contesa da due squadre con lo stesso record e un passo falso potrebbe costare caro; la trasferta contro la terza in classifica dovrà obbligatoriamente concludersi, poiché le prossime due sfide con Derthona e La Spezia saranno cruciali.

Infine saranno Torino Teen Basket e USE Rosa Scotti Empoli (domenica, ore 18) a terminare il programma della ventitreesima giornata. Le piemontesi hanno l’ultimissima chance per sperare di rimontare lo svantaggio sull’ottavo posto e ottenere un’insperata qualificazione ai play-off; la matematica è ancora dalla loro parte, perciò servirà difendere con le unghie e con i denti il proprio fortino dall’assalto delle ospiti. Nonostante le tre vittorie consecutive, la squadra toscana è già certa di giocare la post-season, ma non può ritenersi al sicuro per quanto riguarda la posizione in classifica; inoltre, il successo in trasferta potrebbe garantire loro un miglior piazzamento sperando nel frattempo nei passi falsi delle rivali.

GIRONE B

A dare il via alle ostilità ci penseranno la Pallacanestro Vigarano e la Halley Thunder Matelica (sabato, ore 18.30). Le ferraresi lotteranno per centrare la seconda vittoria consecutiva di fronte al proprio pubblico, un risultato che non le metterebbe al sicuro, ma potrebbe allontanarle ulteriormente dall’ultimo gradino della classifica. La compagine marchigiana ha ritrovato un importante successo esterno la scorsa settimana salendo al sesto posto; la possibilità di puntare a qualcosa di più ambizioso è tangibile, però sarà necessario uscire da questa trasferta con altri due punti in tasca.

Duello tra squadre alla ricerca del successo quello che metterà a confronto Martina Treviso e Basket Girls Ancona (sabato, ore 19). La sconfitta dell’ultimo turno contro Trieste ha fatto perdere terreno alle trevigiane, le quali però sono imbattute in casa da oltre due mesi e poter sfruttare il fattore campo sarà un enorme vantaggio per non farsi agguantare dalle rivali. Le ospiti sono uscite dagli ultimi sei incontri senza ottenere un singolo successo, questo le ha fatte scivolare fino al terz’ultimo posto che ha infranto prematuramente le ambizioni per l’ottavo posto; tuttavia, le marchigiane possono ancora raddrizzare la loro stagione provando a risalire la china con vittorie di questa caratura.

Partita senza esclusione di colpi quella tra Posaclima Ponzano e ARAN Cucine Panthers Roseto (sabato, ore 20). Quattro partite di fila con zero punti ottenuti, un periodo di magra che sta mettendo a rischio la fase finale del campionato delle venete, le quali sentono il fiato sul collo delle inseguitrici; in questo turno ospiteranno un’avversaria ferita e alla ricerca di successo, perciò servirà il doppio dello sforzo per non incappare nell’ennesima sconfitta. Le abruzzesi hanno vinto con Vigarano e sono quasi certe di avere il fattore campo ai play-off, ma le recenti sconfitte tra Coppa Italia e campionato hanno tolto loro qualche certezza, per questo motivo scenderanno sul parquet con il coltello tra i denti per mostrare quale sia la squadra da battere nel Girone B.

Il programma continuerà con la gara tra Solmec Rhodigium Basket e Futurosa Trieste iVision (sabato, ore 20.30). Con i play-off già fuori portata, le rodigine avranno quattro giornate per ottenere il miglior piazzamento possibile in classifica, poiché la distanza dal nono al dodicesimo posto è esigua e le gerarchie potrebbero cambiare di settimana in settimana. Ottenuto il quarto posto dopo il successo con Treviso, la squadra di coach Mura – facilitata da un calendario non particolarmente impegnativo – vorrà mantenere il fattore campo nella post-season e per riuscirci dovrà proseguire con la sua striscia positiva di gare.

Il big match di giornata sarà quello tra la W.APU Delser Crich Udine e la Ecodem Alpo (sabato, ore 20.30). La capolista non è ancora certa di chiudere in vetta alla classifica la sua regular season e nel weekend dovrà provare ad arrestare la corsa della squadra più in forma della serie cadetta; l’ultima sconfitta delle friulane risale proprio alla gara d’andata contro le venete, circa tre mesi e mezzo fa. Imbattute nel nuovo anno in campionato, dodici vittorie consecutive e il vantaggio negli scontri diretti con l’avversaria di turno; la squadra allenata da coach Soave non si sta ponendo limiti e punta con insistenza al primo posto, ma prima dovrà bissare il successo del 9 dicembre scorso per ridurre il gap ad una sola partita.

La prima delle due sfide che apriranno il secondo giorno del Girone B vedrà la PF Umbertide contro la Wave Thermal Abano Terme (domenica, ore 18). Il sogno play-off si sta facendo sempre più insistente per la compagine umbra che ha aperto un ciclo di quattro vittorie consecutive e con un altro successo – complice la sfida non semplice di Ponzano – potrebbe fare un altro balzo, arrivando ad una sola gara di distanza dall’ottavo posto. Il fanalino di coda non ha intenzione di alzare bandiera bianca e proverà in queste ultime quattro giornate ad abbandonare l’ultima posizione; il successo in trasferta sgambettando un’avversaria in un momento così positivo potrebbe dare nuova verve alle aponensi.

A chiudere il programma del ventitreesimo turno saranno la Velcofin Interlocks Vicenza e la Alperia Basket Club Bolzano (domenica, ore 18). Con l’ottava posizione ancora matematicamente raggiungibile, le vicentine – con quattro successi nelle ultime cinque gare – dovranno ottenere lo scalpo delle rivali e non perdere più fino alla fine della regular season, un’impresa ardua ma non impossibile da completare. Le altoatesine si trovano esattamente a metà tra la possibilità di puntare ancora al quarto posto e il timore di dover agguantare i play-off all’ultima giornata disponibile viste le inseguitrici; la vittoria esterna in questo weekend però garantirebbe loro l’accesso alla post-season con tre turni di anticipo.

