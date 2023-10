A2 Femminile 2023/24 – La presentazione del 2°turno

Dopo le sorprese e le conferme della prima giornata, la Serie A2 continua con tanti scontri al vertice nel Girone A e tante squadre alla ricerca di continuità nel Girone B.



GIRONE A

Stella Azzurra Roma e San Giorgio MantovAgricoltura (sabato, ore 15.30) aprono la seconda giornata del girone A di Serie A2. Alle 15.30 lo scontro tra due squadre in cerca di riscatto dopo le brutte sconfitte all’esordio rispettivamente contro Costa Masnaga e La Spezia.

Discorso opposto per il match successivo, quello tra Basket Roma e Basket Foxes Giussano (sabato, ore 20.30), entrambe reduci da una vittoria nella prima giornata. Roma ha avuto la meglio contro la neopromossa Torino, mentre Giussano ha portato a casa una vittoria importante fuori casa contro una squadra attrezzata e ben costruita come Carugate.

Primo match domenicale tra Pol. Galli San Giovanni Valdarno e Techfind San Salvatore Selargius (domenica, ore 14.30). Sarde alle prese con il secondo match consecutivo contro una big del girone, ma che dopo la sconfitta contro Derthona possono ripartire da Pavrette, che con i suoi 24 punti è stata la top scorer del girone. Le toscane, invece, all’esordio in casa, sono pronte a riscattare la sconfitta in volata contro Broni al debutto.

Derby piemontese in questa seconda giornata di campionato, con la neopromossa Torino Teen Basket chiamata a esordire in casa contro la retrocessa Tecnoengineering Moncalieri (domenica, ore 18). Entrambe le squadre sono chiamate a fare un salto in avanti in attacco, con Torino che ha messo a referto 54 punti contro Roma e Moncalieri che ne ha segnati solo 37 a Empoli.

Lo scontro più interessante della giornata è quello che attende due squadre con grandi ambizioni: Autosped BCC Derthona Basket e Logiman Broni (sabato, ore 20.30) sono infatti tra le squadre più quotate per la promozione, dopo il mercato di altissimo livello fatto da entrambe quest’estate. Non a caso, la sfida vale anche già il primo posto nel girone.

Superclassico di A2 tra USE Rosa Scotti Empoli e CLV-Limonta Costa Masnaga (domenica, ore 18). Le toscane sono reduci da una settimana in cui l’influenza ha causato problemi nel lavoro quotidiano, ma il pubblico di casa alla prima stagionale sarà un fattore in positivo. Si sfidano anche le due migliori difese, con Costa che ha tenuto a 43 punti la Stella Azzurra ed Empoli a soli 37 Moncalieri, per un altro match tra favorite del girone.

Interessante e da seguire anche il match tra Cestistica Spezzina e Dimensione Bagno Carugate (domenica, ore 18). Carugate ha un roster ambizioso, che però ha steccato all’esordio casalingo contro Giussano e che vuole provare a rifarsi contro una La Spezia reduce da una buona prova di squadra contro Mantova.





GIRONE B

Tre i match in contemporanea sabato 14 alle ore 18.30. Il primo è quello tra Pallacanestro Vigarano e Delser LBS Udine: il nucleo delle giovani emiliane è pronto a riscattare i soli 28 punti segnati all’esordio contro Trieste, mentre le friulane vogliono trovare continuità lontano dal parquet di casa dopo la vittoria contro Vicenza.

Il secondo match è quello tra Alperia Basket Club Bolzano ed Ecodem Alpo (sabato, ore 18.30). Nella vittoria all’esordio contro Matelica Alpo ha mandato cinque giocatrici in doppia cifra, confermando la qualità del roster pronosticata a inizio stagione. Bolzano ha fatto registrare una sconfitta alla prima giornata contro Roseto, ma il -11 finale non rende conto di una partita in cui la squadra di coach Sacchi hanno messo in difficoltà una delle formazioni più accreditate del girone, toccando anche il +10 nel terzo quarto.

Il terzo match pomeridiano è quello tra Halley Thunder Matelica e Futurosa #Forna Basket Trieste (sabato, ore 18.30). Nonostante la sconfitta, le marchigiane hanno giocato una buona partita contro Alpo e i 32 punti di Gonzalez (miglior scorer di tutto il campionato), sono sicuramente una nota positiva in vista della stagione. Sperando in una rotazione più ampia delle sei giocatrici scese in campo nella scorsa giornata, Matelica si appresta ad affrontare una squadra ambiziosa come Trieste, che nell’ampia vittoria contro Vigarano ha dimostrato di poter giocare un basket molto fisico.

La serata di sabato si aprirà con lo scontro tra la Posaclima Ponzano e Basket Girls Ancona (sabato, ore 20). Esordio al Palasport di Spresiano per la squadra veneta che, dopo la vittoria contro Rovigo nella prima giornata, si presenta al completo e spera di fare della sua profondità un punto di forza. Dall’altra parte Ancona vola sulle ali dell’entusiasmo figlio dei 92 punti segnati all’esordio. Boric e Mataloni sono in top tre per punti segnati nella prima giornata e vogliono aiutare Ancona a centrare la vittoria anche lontano dal parquet di casa.

A chiudere il sabato il match tra Wave Thermal Abano Terme e ARAN Cucine Panthers Roseto (sabato, ore 20.30). La squadra neopromossa è pronta a esordire davanti al suo pubblico in A2 e lo farà contro una delle candidate più solide alla promozione. Roseto ha messo in mostra il suo potenziale nel primo match contro Bolzano, con il trio Miccio-Botteghi-Obouh Fegue a guidare l’attacco. Il gioco di squadra è un altro dei punti di forza di Roseto, come dimostrano i 19 assist messi a referto.



Pallacanestro Femminile Umbertide e Solmec Rovigo (domenica, ore 18) apriranno invece la giornata di domenica. Entrambe le squadre hanno fatto registrare una sconfitta all’esordio, nel primo caso con un finale in volata, nel secondo in maniera piuttosto netta. Per Umbertide punterà sulla fisicità delle sue lunghe Baldi e Sammartino, mentre Rovigo è ancora alla ricerca di una chimica e di un’identità, essendo solo alla seconda partita della sua storia in A2.



Derby veneto tra Martina Treviso e Velcofin Interlocks Vicenza (domenica, ore 18) per l’ultimo match di giornata. Treviso è alla ricerca di continuità dopo la vittoria all’esordio contro Umbertide, arrivata al termine di un match in cui si è vista rimontare fin quasi a perdere il comando della gara. Vicenza prova invece a migliorarsi dopo la sconfitta con Udine, cercando una migliore fluidità in attacco, dove ha messo a referto solo 50 punti.

