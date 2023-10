A2 Femminile 2023/24 – La presentazione del 3°turno

L’A2 è pronta a ripartire, con tanti derby e match interessanti in questa terza giornata.



GIRONE A

Apre la terza giornata del campionato di A2 la sfida tra Techfind San Salvatore Selargius e San Giorgio MantovAgricoltura (sabato, ore 17). Le sarde sono alla ricerca dei primi due punti, dopo aver giocato delle buone partite nei primi due match di stagione, dove nonostante le sconfitte si è vista una squadra in miglioramento. Dall’altra parte, Mantova intende proseguire la sua striscia positiva dopo il netto successo contro la Stella Azzurra Roma. L’ex di turno è Veronica Dell’Olio, che in queste prime due giornata si è consolidata come una delle migliori giocatrici biancorosse con 10,5 punti di media.



Match interessante quello tra l’Autosped BCC Derthona e la Dimensione Bagno Carugate, in programma per sabato alle 20.30. La squadra di casa vuole continuare la sua stagione da imbattuta dopo la convincente vittoria contro Broni, mentre Carugate è alla ricerca dei primi due punti in questo 2023/2024. Dopo la brutta sconfitta all’esordio contro Giussano, le lombarde hanno fatto vedere dei buoni progressi contro La Spezia, perdendo infatti di un solo punto. A rendere ancora più intrigante il match il ritorno di Giulia Rulli, che nella scorsa stagione era la capitana delle giraffe.



Trasferta piemontese per un’altra capolista del girone: il match tra Technoengineering Moncalieri e Basket Foxes Giussano (sabato, ore 20.30) chiuderà il sabato del girone A. Le padrone di casa vogliono provare a risollevare la testa dopo il brutto esordio contro Empoli e alla sconfitta nel derby contro Torino. Per la squadra piemontese sarà necessario ritrovare l’attacco, attualmente il secondo peggiore del girone, mentre le lombarde sperano di continuare la loro striscia positiva. 2/2 infatti per Giussano nella sua prima partecipazione in A2, con una squadra che può contare anche sulla miglior realizzatrice del campionato, Klaudia Niedzwiedzka.



Ad aprire la domenica del girone A sarà il match tra Logiman Broni e Stella Azzurra Roma (domenica, ore 16). La squadra di casa è pronta a rifarsi dopo aver perso lo scontro al vertice contro Derthona nella scorsa giornata ed è determinata a non perdere il passo delle altre contendenti in cima alla classifica. Per Roma è in arrivo un match difficile, contro una squadra di alto livello. Le romane dovranno cercare di trovare fluidità in attacco, dato che ad oggi hanno il peggior dato offensivo del campionato.



Match di riscatto anche quello tra CLV Limonta Costa Masnaga e Teen Basket Torino (domenica, ore 18). Le lombarde dovranno infatti dimostrare di sapersi rialzare dopo la sconfitta negli ultimi istanti della sfida contro Empoli, che le ha fatto perdere la testa del girone. Torino, invece, vuole continuare a stupire: dopo il successo nel derby contro Moncalieri, la neopromossa vuole provare a dare fastidio a una squadra storica dell’A2, nonché una delle favorite per la vittoria finale.



Derby toscano in arrivo, con il match tra Galli San Giovanni Valdarno e USE Rosa Scotti Empoli (domenica, ore 18). Match interessante perché vede contrapporsi due squadre che nella scorsa giornata hanno fatto vedere buone cose: San Giovanni Valdarno ha recuperato e portato a casa un match difficile contro Selargius, mentre Empoli si è dimostrata una squadra solidissima in grado di avere la meglio di Costa Masnaga.



Ultimo match di giornata per il Girone A, lo scontro tra Basket Roma e Cestistica Spezzina (domenica ore 18). In casa, la squadra della capitale vuole tornare a dare gioia al proprio pubblico, dopo la vittoria all’esordio contro Torino, ma avrà davanti una formazione ben oliata che è a punteggio pieno dopo queste prime due giornate. Per Roma sarà fondamentale provare a contrastare la grande fisicità delle liguri, che fanno registrare il numero più alto di assist a partita (44 di media in due gare).



GIRONE B

Ad aprire la terza giornata del girone B un match tra due squadre altalenanti del campionato: Basket Girls Ancona e PF Umbertide (sabato, ore 18.30). Dopo i 92 punti all’esordio contro Abano Terme Ancona non è riuscita a confermarsi, trovando la sconfitta in casa di Ponzano e segnando solo 54 punti. Il talento di Boric è la notizia più bella della stagione delle anconetane, che dovranno però cercare di limitare la fisicità di Umbertide che, grazie al trio Sammartino-Baldi-D’Angelo ha messo a referto ben 44 punti in area nella scorsa giornata.



A seguire, il match tra Martina Treviso e Pallacanestro Vigarano (sabato, ore 19). Le venete sono ancora imbattute in campionato e vogliono confermarsi davanti al proprio pubblico in un match alla portata. Vigarano è infatti in difficoltà dopo le due sconfitte consecutive e dopo i soli 88 punti segnati in due partite, peggior dato del girone e media punti inferiore solo a quella della Stella Azzurra Roma in tutta l’A2.



Allo stesso orario va in scena anche il derby friulano tra Futurosa #Forna Basket Trieste e Women APU Delser Crich Udine (sabato, ore 19). Le padrone di casa vogliono rifarsi dopo un match perso nel finale contro Matelica, ma davanti hanno una squadra in forma che ha la seconda miglior percentuale nel tiro da tre punti (38%) e che viene da un season high di triple (14) contro Vigarano. Dal canto suo però, Trieste è la squadra con la miglior percentuale ai liberi (89%) e può dare battaglia in quello che si prospetta come uno dei match più interessanti di giornata.



Derby anche in Veneto, con lo scontro tra Ecodem Alpo e Posaclima Ponzano (sabato, ore 20.30). Match altrettanto intrigante, perché vede scontrarsi due delle squadre favorite del Girone B, che però stanno attraversando dei momenti diversi. Ponzano è in grandissima forma, è una squadra lunga che ha appena aggiunto l’undicesima giocatrice, Camila Kirschenbaum ed è la squadra che prende più rimbalzi a partita nel campionato (44 al pari di La Spezia). Il dato di quelli offensivi è particolarmente rilevante: 16,5 di media. Dall’altra parte Alpo ha costruito un roster interessante che ha portato a casa senza problemi la partita all’esordio contro Matelica, ma che ha subito una sorprendente sconfitta nella scorsa giornata contro Bolzano. Il derby con Ponzano è l’occasione perfetta per scrollarsi di dosso la sconfitta e ripartire.



Alla stessa ora anche il match tra Wave Thermal Abano Terme e Alperia Basket Club Bolzano (sabato, ore 20.30). Squadre che hanno vissuto degli inizi di stagione piuttosto agli antipodi. Le padrone di casa stanno faticando molto a reggere i ritmi dell’A2 e sono ancora a zero punti, mentre le bolzanine si sono dimostrate una squadra in crescita. Dopo il buon match con Roseto, che si è concluso con un -11 che non rende giustizia alla buona partita giocata, Bolzano ha sovvertito i pronostici battendo Alpo di 20 punti, in un match dominato contro una delle migliori squadre dell’A2.



Un altro derby veneto in arrivo è quello tra Solmec Rhodigium e Velcofin Interlocks Vicenza (sabato, ore 20.30). Rovigo è alla ricerca dei suoi primi punti in A2 e soprattutto di un’identità cestistica chiara, dato che il roster è stato imbastito quest’anno. Anche per Vicenza l’inizio di campionato non è stato facile, con due sconfitte contro Udine e Treviso. Il match sarà dunque importante per capire chi lascerà la coda della classifica e chi ci rimarrà.



A chiudere la giornata il match tra ARAN Cucine Panthers Roseto e Halley Thunder Matelica (domenica, ore 18). La squadra abruzzese è una delle più in forma del campionato, reduce da due vittorie consecutive, mentre le marchigiane vogliono cavalcare l’onda del successo contro Trieste. Interessante il fatto che la sfida vedrà confrontarsi le due squadre con le due migliori medie assist del girone (insieme a Trieste), con una partita che si preannuncia dunque all’insegna del gioco di squadra.

AREA COMUNICAZIONE LBF