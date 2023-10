A2 Femminile 2023/24 – La presentazione del 4°turno

Quarta giornata pronta a partire, con tanti scontri interessanti in cima e in fondo alla classifica.

GIRONE A

Ad aprire la quarta giornata del Girone A il match tra Stella Azzurra Roma e Tecnoengineering Moncalieri (sabato, ore 16). Sfida ai piani bassi della classifica, con Moncalieri che però è reduce dalla prima vittoria stagionale contro una squadra in forma come Giussano, mentre Roma è ancora alla ricerca dei primi due punti stagionali. Roma è la seconda squadra del Girone A per punti subiti, ma vuole provare a regalare il primo sorriso stagionale al suo pubblico, dopo che nell’ultimo match casalingo aveva subito una netta sconfitta contro Mantova.

Un altro scontro in fondo alla classifica è quello tra Techfind Salvatore Selargius e Dimensione Bagno Carugate (sabato, ore 16). Le due squadre sono alla ricerca di riscatto dopo un inizio di stagione che le ha viste in estrema difficoltà, tant’è che entrambe sono ancora alla ricerca dei primi punti dell’anno. Entrambe le squadre sono però in crescita: Carugate ha subito una netta sconfitta contro Derthona nell’ultimo match, ma prima si era giocata una sfida alla pari con La Spezia, mentre Selargius ha messo in difficoltà squadre in forma come Mantova e San Giovanni Valdarno. Quella di sabato sarà una sfida interessante perché vede scontrarsi due squadre che vogliono raddrizzare una stagione iniziata al di sotto delle aspettative di partenza.

Ritorna in casa Basket Foxes Giussano, attesa dall’accattivante match contro USE Rosa Scotti Empoli (sabato, ore 17). Entrambe le squadre vogliono riscattarsi dopo la battuta d’arresto della scorsa giornata, che aveva interrotto un inizio di stagione molto promettente per tutte e due. Giussano era stata la sorpresa del campionato, vincendo le prime due contro Carugate e Basket Roma, mentre Empoli aveva fatto parlare di sé dopo l’ottima vittoria in rimonta contro Costa Masnaga, a cui però è seguita la sconfitta contro San Giovanni Valdarno. Il match sarà da seguire anche perché mette davanti la sesta squadra del Girone A per punti segnati (Empoli) e la quartultima per punti subiti (Giussano).

La capolista Autosped BCC Derthona Women è invece attesa dal match contro Basket Roma (sabato, ore 18). La squadra piemontese è a punteggio pieno al pari di La Spezia e viene da un match storico in cui ha messo a referto ben 99 punti contro Carugate. In termini realizzativi, è per distacco la miglior squadra del campionato, con 86,3 punti di media a partita ed è intenzionata a continuare la sua marcia in vetta alla classifica. Roma è invece attesa dal secondo match consecutivo contro una big del campionato, dopo la sconfitta nella scorsa giornata contro La Spezia.

Derby lombardo in arrivo tra San Giorgio MantovAgricoltura e Logiman Broni (sabato, ore 20.30). La sfida è interessante in chiave playoff, nonostante sia solo la quarta giornata, dato che entrambe le squadre si trovano a quattro punti, con due vittorie e una sconfitta all’attivo. Mantova ha fatto vedere delle buone cose soprattutto in difesa, dove con soli 48 punti di media a partita è la miglior squadra del campionato, mentre Broni ha fatto registrare risultati importanti, come la vittoria all’esordio contro San Giovanni Valdarno. Entrambe le squadre sono dunque in un momento di forma, e reduci da una vittoria nella scorsa giornata: Mantova fuori casa contro Selargius e Broni sul suo parquet contro la Stella Azzurra. Due le ex del match: Marika Labanca e Giulia Ianezic, attualmente a Broni, hanno giocato con la maglia di Mantova nella scorsa stagione. Un match da non perdere, tra due squadre ambiziose e in un buon momento.

Il match più interessante di giornata è la sfida tra Cestistica Spezzina e CLV Limonta Costa Masnaga (domenica, ore 18). Due delle migliori squadre del campionato a confronto, con le liguri che sono la miglior squadra a rimbalzo del campionato (44 di media) e le lombarde che hanno il miglior dato dell’A2 negli assist (16,7 di media). Costa ha all’attivo una sconfitta in più, alla seconda giornata contro Empoli, ma si è riscattata la scorsa settimana rifilando 18 punti a Torino, mentre La Spezia è a punteggio pieno dopo aver avuto la meglio su Basket Roma. Il match vede contrapporsi due formazioni storiche del campionato, che anche quest’anno lotteranno per un posto ai piani più alti della classifica e per questo è da non perdere.

Chiude la giornata la sfida tra Torino Teen Basket e Bruschi San Giovanni Valdarno (domenica, ore 18). Le toscane sono in un gran momento di forma, infatti dopo la sconfitta all’esordio contro Broni hanno inanellato due convincenti vittorie contro Selargius e contro Empoli, ritrovando una Marta Rossini che era un po’ mancata nelle prime due partite. Con soli 57,7 di media San Giovanni è la terza miglior squadra per punti subiti, ma avrà davanti una Torino in cerca di riscatto. Dopo la buona vittoria nel derby contro Moncalieri le piemontesi hanno fatto registrare una brutta sconfitta contro Costa e si approcciano perciò al match di domenica determinate a trovare i due punti che le allontanino dal fondo della classifica.

GIRONE B

Apre la quarta giornata del Girone B lo scontro tra Halley Thunder Matelica e Wave Thermal Abano Terme (sabato ore 18.30). Gran momento di forma per la squadra marchigiana, che è reduce da due convincenti successi contro Trieste e contro Roseto. Quest’ultimo, in particolare, ha dato grande fiducia a Matelica, che ha vinto fuori casa nei secondi finali dopo aver inseguito per gran parte del match. La squadra marchigiana è attualmente anche la migliore del Girone in termini di assist (15,3 di media) e troverà davanti una squadra che invece è piuttosto in difficoltà. Abano Terme è infatti ancora ferma a zero punti e con 78 punti subiti di media a partita è la peggior squadra del Girone in questa voce statistica. Le venete vogliono lasciare la coda della classifica, ma hanno davanti un match difficile, contro la squadra che può contare anche sulla top scorer del campionato, Debora Gonzalez e che ha attualmente il miglior attacco del Girone, con 76 punti di media a partita.

Allo stesso orario lo scontro tra Pallacanestro Vigarano e Solmec Rhodigium Basket (sabato, ore 18.30), un match tra due squadre che stanno faticando in questo inizio di stagione. Vigarano è ancora ferma a zero punti, e con soli 44 punti segnati di media è la squadra offensivamente meno proficua del Girone, mentre Rovigo è alla ricerca di continuità. Nell’ultima giornata è infatti riuscita a trovare la sua prima storica vittoria in Serie A2 contro Vicenza e ora è determinata a provare a dare continuità alla sua stagione.

Sempre allo stesso orario anche il match tra Alperia Basket Club Bolzano e Futurosa #Forna Basket Trieste (sabato, ore 18.30). Match da seguire, nonostante le due squadre arrivino in due stati di forma differenti. Bolzano ha confermato quanto di buono fatto vedere nella sconfitta contro Roseto e soprattutto nella vittoria contro Alpo vincendo fuori casa contro Abano Terme, mentre Trieste ha dominato l’esordio contro Vigarano, ma non ha trovato i due punti né contro Matelica né contro Udine nelle due giornate successive.

Match assolutamente da non perdere quello tra Posaclima Ponzano e Martina Treviso (sabato, ore 20). Il derby veneto vede scontrarsi due squadre ai piani alti della classifica: Treviso è a punteggio pieno, Ponzano segue subito dietro con una sola sconfitta all’attivo contro Alpo. Treviso è la miglior squadra per punti subiti del Girone, con soli 53,3 di media ed è una delle squadre più in forma del campionato. Dall’altro lato Ponzano è la miglior squadra per rimbalzi catturati nel Girone (43,3 di media) e, nonostante la recente sconfitta con Alpo, è a sua volta una squadra dalle grandi ambizioni e in grado di mettere in difficoltà chiunque con la sua fisicità. Da segnalare anche il possibile debutto dell’uruguaiana Camila Kirschenbaum, arrivata in Italia negli scorsi giorni. Per Treviso è l’occasione per consolidare il suo primato in classifica, per Ponzano quella per agganciare le corregionali in testa alla classifica: un derby assolutamente da non perdere.

Parlando di capoliste, a chiudere il sabato sarà il match tra APU Delser Crich Udine e Basket Girls Ancona (sabato, ore 20.30). La sfida coinvolge quelle che sono le due migliori squadre nel tiro da tre dell’intero campionato: Udine tira con il 35%, Ancona fa ancora meglio e primeggia con il suo 40%. Anche questa è una sfida tra una capolista e un’immediata inseguitrice: Udine è infatti a punteggio pieno, mentre Ancona ha una sola sconfitta all’attivo, contro Ponzano, ma ha giocato dei buoni match contro Abano Terme e contro Umbertide, portando a casa la vittoria. La squadra marchigiana può rappresentare un’insidia per le friulane, che vogliono difendere la loro imbattibilità e soprattutto il parquet di casa.

Un altro derby veneto apre la domenica di A2, con il match tra Velcofin Interlocks Vicenza e Ecodem Alpo (domenica, ore 18). Vicenza vuole lasciare la coda della classifica e vuole soprattutto fare il passo che le manca per trovare i primi due punti: nelle tre sconfitte di questa stagione ha infatti sempre perso con scarti molto bassi (5,6 e 9 punti), senza però mai riuscire ad aggredire e di conseguenza a chiudere le partite. Alpo invece vuole sfruttare i match insidiosi delle due capoliste per agganciarle in cima alla classifica: la squadra veneta vuole dare continuità alla buona vittoria nel derby con Ponzano.

Ultimo match di giornata tra Pallacanestro Femminile Umbertide e ARAN Cucine Panthers Roseto (domenica, ore 18). Per Roseto vale lo stesso discorso di Alpo: la sconfitta nell’ultima giornata contro Matelica le ha fatto perdere il passo delle capoliste, ma questa giornata potrebbe essere l’occasione per riagganciarle. La squadra abruzzese è quarta per punti di media segnati (69) nel Girone, e avrà davanti una squadra che ha vissuto un inizio di stagione altalenante. Un solo successo per Umbertide, che è anche quintultima nel Girone per punti segnati (59,3 di media): un match difficile in cui però provare a scuotersi per riacquisire fiducia.

