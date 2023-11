A2 Femminile 2023/24 – La presentazione del 5°turno

Quinta giornata ai nastri di partenza, numerosi gli scontri tra squadre con lo stesso bottino in classifica

GIRONE A

Il sabato si apre con il derby lombardo tra Dimensione Bagno Carugate e Logiman Broni (sabato, ore 18), squadre con ambizioni differenti e con posizioni praticamente opposte in classifica. Nonostante sia uno dei migliori attacchi, la squadra di casa è ancora alla ricerca della prima vittoria dopo averla sfiorata più volte nel corso di queste prime uscite stagionali. Broni ha perso solamente lo scontro diretto con la capolista e vuole proseguire il suo cammino come una delle maggiori pretendenti alla vittoria del girone.

Al Palazzetto dello Sport Einaudi va in scena la sfida a bassa quota tra Tecnoengineering Moncalieri e Techfind San Salvatore Selargius (sabato, ore 20.30). Il passo falso dell’ultimo weekend servirà alle piemontesi per darsi la scossa e abbandonare anzitempo le zone calde, cercando di incrementare un fatturato alla voce punti non particolarmente prolifico. La compagine sarda, invece, vuole bissare il successo della settimana scorsa e alzare l’asticella della propria pallacanestro ed entrare rapidamente tra le migliori otto.

Nell’ultimo anticipo del sabato, la USE Rosa Scotti Empoli affronta la Cestistica Spezzina (sabato, ore 20.30) in uno degli scontri più intriganti del weekend. Le toscane sono reduci da due sconfitte consecutive dopo aver cominciato la stagione in maniera convincente, per questo motivo tornare alla vittoria contro un’avversaria di questo calibro darebbe loro nuova verve. La squadra di coach Corsolini – secondo miglior attacco del Girone A – è incappata nel primo k.o. stagionale all’overtime ed è stata costretta a mollare la scia della capolista, ma tenterà di espugnare la PalaSammontana per ottenere il terzo successo esterno in fila.

La quinta giornata prosegue domenica con il match tra Torino Teen Basket e Basket Foxes Giussano (domenica, ore 18), compagini con record opposto in classifica. Le piemontesi vogliono riportare il sorriso al proprio pubblico e un successo contro una squadra di alta classifica rimetterebbe il loro cammino su binari più consoni. Dall’altra parte, Klaudia Niedzwiedzka – miglior realizzatrice della Serie A2 con 23.2 punti di media – ha intenzione di proseguire con il suo stato di forma trascinando le brianzole sempre più in alto, mantenendo saldo così il posto tra le big del girone.

Ad infiammare la quinta giornata del Girone A è il derby capitolino che vede il Basket Roma opporsi alla Stella Azzurra Roma (domenica, ore 18). Dopo la vittoria ottenuta nella gara di apertura, la squadra di coach Bongiorno è finita in un vortice di tre sconfitte consecutive e cerca riscatto proprio nella stracittadina. Al contrario, la compagine ospite è uscita dalla striscia negativa delle prime tre giornate ottenendo un importante successo nell’ultimo turno di campionato e ora vuole imporsi per diventare la prima squadra della capitale.

Partita dall’alto tasso tecnico quella che vedrà contrapposte la Polisportiva A.Galli San Giovanni Valdarno e l’Autosped BCC Derthona (domenica, ore 18). Le padrone di casa sono la seconda miglior difesa del girone e volano sulle ali dell’entusiasmo grazie ai tre successi ottenuti nelle ultime tre giornate, perciò lo sgambetto alla capolista darebbe loro un’altra importante spinta verso le alte sfere della classifica. Il gruppo guidato sul parquet da Beatrice Attura e in panchina da coach Cutugno non vuole saperne di fermarsi, infatti punta a centrare la quinta vittoria consecutiva sfruttando tutta la potenza di fuoco del suo attacco, il migliore di tutta la A2.

Il match tutto made in Lombardia tra CLV-Limonta Costa Masnaga e San Giorgio MantovAgricoltura (domenica, ore 18) è l’ultimo in programma per quanto riguarda il Girone A. Momento positivo quello della compagine allenata da coach Andreoli, volenterosa di mantenere l’imbattibilità casalinga e proseguire il proprio cammino come una delle migliori della serie cadetta. Le mantovane, in qualità di miglior difesa, cercheranno di limitare il più possibile l’entusiasmo delle avversarie continuando con il loro sorprendente ruolino di marcia in trasferta, dove fino ad oggi risultano imbattute.

GIRONE B

Futurosa #Forna Basket Trieste e ARAN Cucine Panthers Roseto (sabato, ore 18) aprono la quinta giornata del Girone B. La compagine giuliana cerca di uscire dall’impasse di risultati negativi sfruttando il fattore campo in una sfida probante contro una delle migliori della classe. Roseto – ancora imbattuta in trasferta – vuole continuare la sua strada a braccetto con le altre squadre appaiate ai piani alti della classifica, per questo motivo l’ennesimo successo in territorio ostile sarà fondamentale.

Partita la cui posta in palio potrebbe alterare la classifica quella che vede la Basket Girls Ancona contrapposta all’Alperia Basket Club Bolzano (sabato, ore 18.30). Il Palascherma è una fortezza per le padrone di casa che vincono e convincono di fronte al proprio pubblico; un’ulteriore successo interno porterebbe le marchigiane ad essere una mina vagante in classifica. La squadra di coach Sacchi, trascinata dalla vena realizzativa di Lucia Missanelli, è una delle rivelazioni di questo inizio di campionato e dopo aver trovato tre successi di fila non vuole cessare prematuramente il proprio cammino vincente.

All’ora di cena vanno in campo per una sfida ad alta quota Martina Treviso e la capolista WomenAPU Delser Crich Udine (sabato, ore 19.00). Dopo tre vittorie consecutive, le trevigiane sono cadute nella trasferta di Ponzano e desiderano riscattarsi infliggendo alle avversarie la prima sconfitta della loro stagione immacolata. La miglior difesa e il secondo miglior attacco del Girone B non conosce rivali; il quinto successo in altrettante uscite renderebbe ancora più netto il percorso, soprattutto dopo un’ostica trasferta come quella al Mauro Pascale di Treviso.

Quinta giornata che vede Solmec Rhodigium Basket collidere contro l’Halley Thunder Matelica (sabato, ore 20.30) in un match intrigante. Le venete sono in striscia positiva da due partite, forti del loro status di seconda difesa meno battuta, vogliono imporsi anche contro le avversarie più quotate del girone. Il gruppo guidato da coach Sorgentone è il secondo miglior attacco della serie cadetta, trascinato dalle prodezze di Debora Gonzalez; in seguito alle tre vittorie maturate nelle ultime tre giornate, le marchigiane desiderano proseguire il proprio ruolino di marcia anche a Rovigo.

Quasi un testa-coda la partita che coinvolge la Ecodem Alpo e la Pallacanestro Vigarano (sabato, ore 20.30). Padrone di casa ancora imbattute tra le mura amiche e con Ilaria Moriconi in qualità di leader per assist distribuiti; all’interno di un girone con tante squadre appaiate ai piani alti della classifica, le veronesi cercheranno di incastrare l’ennesima vittoria interna contro una rivale in difficoltà. Le ospiti sono alla ricerca del primo sorriso stagionale, per questo motivo venderanno cara la pelle pur di mettere i bastoni tra le ruote ad un’avversaria in piena forma.

A chiudere il sabato del Girone B ci pensano la Wave Thermal Abano Terme nella sfida contro il Posaclima Ponzano (sabato, ore 20.30). Agguerrite e volenterose, le ragazze di coach Franceschi puntano a fare l’impresa di fronte al proprio pubblico togliendo certezze ad una compagine meglio attrezzata. Ponzano punta a bissare il successo dell’ultimo weekend per proseguire nella sua corsa, evitando così di perdere la scia di inseguitrici sfruttando anche gli scontri diretti tra le altre rivali.

AREA COMUNICAZIONE LBF