A2 Femminile 2023/24 – La presentazione del 6°turno

Non si ferma la serie cadetta che scende in campo per una sesta giornata ricca di sfide interessanti.



GIRONE A

Si parte sabato pomeriggio con la sfida tra Stella Azzurra Roma e Torino Teen Basket (sabato, ore 16), compagini in momenti di forma differenti. Nonostante le difficoltà offensive, la squadra capitolina ha trovato due vittorie consecutive – le prime della sua stagione – e nel weekend avrà la possibilità di portare il proprio record in parità. Le piemontesi vogliono ritrovare il successo che manca da quasi un mese, l’obiettivo perciò sarà uscire da questo impasse rimettendo il proprio cammino sui binari giusti.



Dimensione Bagno Carugate contro Basket Roma (sabato, ore 16) è una partita tra formazioni che necessitano di trovare un sorriso per il prosieguo della loro stagione. Il secondo miglior attacco del girone è ancora a secco di vittorie dopo cinque partite e chiede al pubblico di casa un aiuto per sbloccarsi. Le ospiti, dopo un avvio che appariva convincente, sono finite in una spirale di quattro sconfitte consecutive tra cui l’ultima più dolorosa nel derby della Capitale.



La sera si apre con il match che vede coinvolte la San Giorgio MantovAgricoltura e la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno (sabato, ore 20.30). Coach Purrone e le sue ragazze provano a portarsi a casa lo scalpo di una big per rimettersi in careggiata, così da conquistare le terza vittoria della loro stagione dopo le due sconfitte maturate nelle ultime due settimane. Dall’altra parte, la compagine toscana – miglior difesa del girone – vola sulle ali dell’entusiasmo dopo aver tolto l’imbattibilità a Derthona ed aver registrato la quarta vittoria consecutiva del suo campionato.



Sfida tra squadre con record speculari quella tra Tecnoengineering Moncalieri e CLV-Limonta Costa Masnaga (sabato, ore 20.30), spinte però dallo stesso desiderio di vittoria. Le padrone di casa sono uscite sconfitte di misura dalle ultime due partite e sentono di meritare una classifica migliore, per questo motivo scenderanno in campo col coltello tra i denti per risalire la china. Tre successi di fila per la formazione di coach Andreoli, motivo per cui non ha nessuna intenzione di mollare la presa sulle altre rivali con cui condivide il record in classifica.



Domenica dedicata interamente al derby lombardo in cui la Logiman Broni affronta il Basket Foxes Giussano (domenica, ore 18), big match che infiamma la sesta giornata del Girone A di Serie A2. Tre vittorie consecutive per la squadra di coach Magagnoli e una Policari sempre in doppia cifra, questi i presupposti portati da Broni sul parquet del Palaverde per continuare il suo momento magico. Sull’altro versante, le ospiti sono trascinate da una Niedzwiedzka in grande spolvero sui due lati del campo, oltre ad aver conquistato due vittorie consecutive utili per tenersi attaccate al gruppo di testa. Il successo sarà fondamentale per entrambe le squadre così da continuare nel loro periodo di forma.



Techfind San Salvatore Selargius e USE Rosa Scotti Empoli giocheranno il posticipo (martedì, ore 18) con in palio una posta importante in zona play-off. La squadra sarda viene da due vittorie di fila dopo un inizio complicato, per questo motivo la terza in serie risulterebbe cruciale per rilanciarsi anche nelle zone altre della classifica. Le ragazze di coach Cioni hanno ottenuto un’importante successo lo scorso weekend e proseguendo su questa strada possono attaccarsi al nutrito gruppo di squadre che affolla la vetta del girone.



La sfida tra Autosped BCC Derthona Basket e Cestistica Spezzina è stata spostata a mercoledì 6 dicembre.



GIRONE B

La giornata si apre con il match tra Alperia Basket Club Bolzano e Martina Treviso (sabato, ore 18.30) con in palio due punti importanti per le zone alte della classifica. Trascinate da una Missanelli in missione, le altoatesine hanno vinto le ultime quattro partite e continuano la loro rincorsa verso il primo posto occupato dall’imbattuta Udine. Le ospiti, uscite sconfitte proprio dalla capolista nell’ultimo turno, vogliono ritrovare la serenità strappando un’importante successo sul parquet di una delle compagini più in forma del campionato.



Futurosa #Forna Basket Trieste e Basket Girls Ancona si affrontano nel secondo e ultimo anticipo (sabato, ore 19) con l’obiettivo di uscire da un periodo poco sereno. Le padrone di casa non vincono tra le mura amiche dalla prima giornata – unica vittoria della loro stagione – e desiderano regalare una gioia al pubblico di casa contro una compagine nelle stesse condizioni. Le marchigiane sono alla ricerca del primo successo esterno ed affrontano un’avversaria che fatica a trovare punti nel proprio palazzetto, questo sarà dunque un fattore su cui puntare per rimettere in pari il record in classifica.



Sfida a bassa quota quella tra PF Umbertide e Pallacanestro Vigarano (domenica, ore 18), due squadre con l’ambizione di rimettere in sesto il proprio cammino. Dopo aver riposato lo scorso turno a causa del rinvio della sfida contro la Velcofin Interlock Vicenza, la compagine umbra vuole sfruttare il match contro il fanalino di coda per mettere fine al periodo senza vittorie. Dall’altra parte, le ospiti desiderano sbloccare la loro stagione e possono farlo con un successo esterno sul parquet di un’altra formazione che naviga in acque difficili.



Il weekend si chiude con l’altro big match del Girone B che mette l’ARAN Cucine Panthers Roseto contro la Ecodem Alpo (domenica, ore 18). Le abruzzesi hanno vinto le ultime due partite in trasferta, ma non vincono in casa da poco più di un mese – successo contro l’Alperia Basket Club Bolzano nella prima giornata – per questo motivo il pubblico ha voglia di vedere le proprie ragazze trionfare, così da proseguire il cammino verso la vetta della classifica. Le ospiti sono imbattute da tre giornate e hanno lo stesso numero di punti segnati della capolista, perciò coach Soave può ritenersi soddisfatto dell’andamento delle sue ragazze e chiede a gran voce un’altra vittoria per non fermare proprio l’ottimo momento di forma.



Rinviata a data da destinarsi l’incontro tra Posaclima Ponzano e Velcofin Interlocks Vicenza, per accordo tra società in seguito alla convocazione in nazionale croata della lunga biancorossa Belosevic.



Altre due le partite spostate infine nel Girone B: Solmec Rhodigium Basket e Wave Thermal Abano Terme si affronteranno mercoledì 29 novembre, mentre W.APU Delser Crich Udine e Halley Thunder Matelica scenderanno in campo mercoledì 6 dicembre.

AREA COMUNICAZIONE LBF