A2 Femminile 2023/24 – La presentazione del 7°turno

Solito weekend ricco quello che vede coinvolta la Serie A2: il Girone A scenderà in campo interamente di domenica, mentre il Girone B avrà sei partite di sabato e il posticipo in programma per il giorno successivo.



GIRONE A

Scontro tra compagini con record speculare quello tra Basket Foxes Giussano e Stella Azzurra Roma (domenica, ore 16), le quali devono riscattare un weekend da boccone amaro. Le padrone di casa si sono viste sfuggire di mano lo scontro diretto con Broni perdendo di un solo punto e mollando momentaneamente la scia delle prime della classe. La squadra capitolina ha dovuto rinunciare a disputare la propria partita subendo così una sconfitta a tavolino, per questo motivo trovare la vittoria sarà l’obiettivo principale contro un’avversaria di caratura superiore.



Basket Roma contro Techfind San Salvatore Selargius (domenica, ore 16) sarà la sfida tra due squadre che stanno vivendo uno stato di forma completamente opposto. Cinque sconfitte consecutive e quaranta giorni senza vittorie, questo il bilancio per le ragazze di coach Bongiorno che vogliono ritrovare serenità uscendo dal periodo negativo. Nel posticipo di martedì, le sarde hanno ottenuto il terzo successo in fila e possono ambire a qualcosa di più serio in termini di classifica se riusciranno a proseguire su questi binari.



Il derby piemontese tra Torino Teen Basket e Autosped BCC Derthona Basket (domenica, ore 18) ritaglierà una fetta di una domenica dedicata quasi interamente al Girone A. La squadra di coach Corrado ha ottenuto la vittoria a tavolino lo scorso weekend, ma l’ultima sul campo risale al derby con la Tecnoengineering Moncalieri, perciò l’obiettivo sarà confermare il trend positivo nelle sfide contro squadre della stessa regione. Le ospiti sono rimaste ferme un turno dopo il rinvio della gara con la Cestistica Spezzina, ma continuano ad essere tra le migliori sia nella produzione offensiva sia in quella difensiva e dopo la sorprendente caduta esterna nella quinta giornata è giunto il tempo di tornare in vetta alla classifica.



Un testa-coda quello che vede coinvolte CLV-Limonta Costa Masnaga e Dimensione Bagno Carugate (domenica, ore 18), derby lombardo che fa da sfondo a questa settima giornata. Padrone di casa in stato di grazia, ancora imbattute nel proprio palazzetto e oggi possono fregiarsi del titolo di miglior attacco del girone dopo quattro vittorie consecutive. La compagine allenata da coach Silvestri ha finalmente conquistato il primo successo stagionale; un altro trionfo significherebbe abbandonare momentaneamente le zone più calde della classifica, provando così a mettere il fiato sul collo alle altre rivali.



Match che può stravolgere la classifica quello tra la Cestistica Spezzina e la Logiman Broni (domenica, ore 18) dove in palio non ci saranno solo i due punti in palio. Le liguri, dopo il rinvio della sfida contro l’Autosped BCC Derthona Basket, ripartono dalle due sconfitte consecutive che hanno rovinato un inizio di stagione sorprendente; tuttavia, la partita di domenica potrebbe essere l’ago della bilancia per le spezzine. Con quattro vittorie di fila e con il primo posto in classifica, così coach Magagnoli e le sue ragazze si presentano al PalaMariotti; il momento di forma delle lombarde è ben visibile e potrebbe proseguire su questi ritmi se verrà mantenuta la stessa lucidità delle ultime settimane.



Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno contro Tecnoengineering Moncalieri (domenica, ore 18) mette a confronto una delle migliori della classe con una delle squadre che sta faticando nel trovare la propria identità. Cinque vittorie consecutive tra cui quella che ha tolto l’imbattibilità a Derthona, una difesa invalicabile e apparentemente nessun punto debole, così si presentano le ragazze di coach Fernandez Garcia al prossimo impegno casalingo. La vittoria contro Giussano sembrava aver acceso le piemontesi che sono finite però all’ultimo posto del girone A in seguito a tre sconfitte di fila, per questo motivo fare lo sgambetto ad una delle compagini più in forma del campionato potrebbe dare nuova linfa al gruppo guidato da coach Terzolo.



Obiettivo riscatto nella partita in cui le protagoniste saranno USE Rosa Scotti Empoli e San Giorgio MantovAgricoltura (domenica, ore 18), due rivali intenzionate a prendersi posizioni più consone alle loro ambizioni. Le toscane sono uscite sconfitte dal posticipo contro Selargius perdendo così la scia con il gruppo di testa; nonostante ciò, l’imbattibilità casalinga rimane l’arma su cui contare per conquistare una vittoria decisiva al fine di risalire in classifica. Dopo un inizio convincente sono arrivate tre delusioni in fila per le lombarde, motivo per cui vincere in trasferta consentirebbe loro di riprendere fiducia; il gruppo guidato da coach Purrone dovrà evitare un’altra disfatta per non finire risucchiato dalla zona calda del girone A.

GIRONE B

Gara con in palio due punti importanti quella tra Basket Girls Ancona e Solmec Rhodigium Basket (sabato, ore 18.30), entrambe in piena rincorsa per l’ottavo posto. Dopo tre sconfitte consecutive, la compagine allenata da coach Paolasini necessita di una boccata di ossigeno per staccarsi dal gruppo di coda e solo una vittoria contro una diretta rivale glielo consentirebbe. Tuttavia, la squadra veneta ha un obiettivo comune, ovverosia conquistare il terzo successo della sua stagione e sfrutterà le difficoltà difensive dell’avversaria – seconda peggior difesa del girone – per continuare il suo cammino verso l’ottava posizione.



Obiettivi diversi, ma stessa fame di successo nella sfida che coinvolge Halley Thunder Matelica e PF Umbertide (sabato, ore 18.30). Le padrone di casa sono in striscia positiva da quattro giornate trascinate da Debora Sabrina Gonzalez, miglior realizzatrice della Serie A2 con 22.4 punti di media; le marchigiane vedono il primo posto sempre più vicino in attesa dello scontro diretto con la capolista. Dall’altra parte, la squadra di coach Staccini vuole portare il proprio record in pari ottenendo la prima vittoria esterna della loro stagione; i due punti consentirebbero alle umbre di mettere il fiato sul collo delle squadre più attrezzate.



Pallacanestro Vigarano contro Alperia Basket Club Bolzano (sabato, ore 18.30) sarà una partita tra due squadre desiderose di riscattarsi seppur per motivi diversi. Il fanalino di coda ha bisogno di dare una svolta concreta al proprio campionato, perciò lo sgambetto ad una compagine con obiettivi più prestigiosi potrebbe garantire morale a tutto il gruppo. Le ospiti devono cancellare il primo scivolone casalingo della loro stagione, ritrovando la miglior Lucia Missanelli e potenzialmente un successo lampo da cui ripartire.



Scontro ad alta quota tra Martina Treviso e ARAN Cucine Panthers Roseto (sabato, ore 19) che duelleranno per avvicinarsi sempre di più alla capolista. Le trevigiane sono tornate alla vittoria espugnando il parquet di Bolzano e vanno alla ricerca del secondo scalpo importante nell’arco di sette giorni davanti al pubblico di casa. La squadra di coach Padovano sta vivendo un periodo di forma eccezionale dimostrato dai tre successi consecutivi e dall’imbattibilità in trasferta, così l’ennesimo trionfo porterebbe le abbruzzesi a mettere pressione sulla prima in classifica.



Il derby veneto del weekend vede Ecodem Alpo contro Wave Thermal Abano Terme (sabato, ore 20.30) in uno scontro apparentemente impari, ma che può riservare sorprese. La squadra di casa è il secondo miglior attacco del girone – 72 punti di media a partita – ed è ancora imbattuta nelle sfide interne, la sconfitta dell’ultimo turno però ha rallentato il suo cammino verso la vetta, perciò servirà massima concentrazione per tornare alla vittoria. La compagine padovana fatica a trovare il canestro – sono appena 46.2 i punti segnati di media – ma la posta in palio in una sfida del genere risulta sempre elevata, per questo motivo fare l’impresa su un campo difficile vincendo così la prima partita della propria stagione diventa quasi obbligatorio.



W.APU Delser Crich Udine contro Posaclima Ponzano (sabato, ore 20.30) è il big match della settima giornata, una sfida tra le due migliori difese del girone B. La capolista ha un record di 5-0 e non sembra avere la minima intenzione di abbandonare la vetta, aiutata anche da un collettivo di livello assoluto con a capo il duo Ronchi-Katshitshi. Le ragazze allenate da coach Gambarotto scenderanno sul parquet con il coltello fra i denti pur di infliggere la prima sconfitta alle friulane; le ospiti sfrutteranno tutti i propri punti di forza per rendere un incubo il sabato dei presenti al ‘Primo Carnera’.



Il posticipo della settima giornata del Girone B vede la Velcofin Interlocks Vicenza affrontare la Futurosa #Forna Basket Trieste (domenica, ore 18). La squadra veneta non ha disputato le ultime due partite a causa degli impegni con la nazionale di Iva Belosevic; questo riposo dovrà fungere da sprono per trovare la prima vittoria stagionale e abbandonare le ultime posizioni della classifica. Al contrario, le ospiti si sono messe alle spalle le quattro sconfitte consecutive conquistando un’importante successo nell’ultimo turno di campionato; la compagine giuliana è chiamata a mostrare nuovamente il motivo per cui è uno dei migliori attacchi del girone.

AREA COMUNICAZIONE LBF