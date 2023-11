A2 Femminile 2023/24 – La presentazione del 8°turno

Parte il weekend della Serie A2 con dieci partite in programma per la giornata di sabato e i quattro posticipi – due per il Girone A e due per il Girone B – che si disputeranno domenica.



GIRONE A

Ad aprire lo scenario di sabato sarà la sfida tra Techfind San Salvatore Selargius e Torino Teen Basket (sabato, ore 19), lotta tra squadre che stanno vivendo momenti opposti in campionato. Le isolane sono in striscia positiva da quattro partite e dopo aver conquistato il settimo posto sentono di poter ambire a qualcosa di più importante. La compagine ospite non vince sul campo da oltre un mese e in una lotta serrata come quella che va dalla nona alla quattordicesima posizione, sbagliare non è un’opzione da prendere in considerazione.



L’Arena Altero Felici fungerà da teatro per il match tra Stella Azzurra Roma e USE Rosa Scotti Empoli (sabato, ore 20), duello che metterà a confronto squadre con obiettivi differenti ma stessa sete di vittorie. Le padrone di casa devono ripartire dalla vittoria nel derby e risalire la china, poiché le ultime due sconfitte – di cui una a tavolino – hanno riportato le ragazze di coach Chimenti nella zona più calda della classifica. Sull’altro versante, le toscane continuano a risultare temibili tra le mura amiche e meno performanti in trasferta, per questo motivo tornare al successo esterno darebbe una sterzata alla loro stagione.



Duello impari sulla carta quello che vedrà coinvolte San Giorgio MantovAgricoltura e Autosped BCC Derthona Basket (sabato, ore 20.30), tuttavia saranno le motivazioni a fare nettamente la differenza sul parquet. Dopo quattro sconfitte consecutive, la compagine lombarda cerca riscatto e un modo per uscire dal nutrito gruppo di coda, per riuscirci serve lo sgambetto ad una delle prime della classe. Le ospiti hanno una gara e un primo posto da recuperare, perciò sfrutteranno la loro maggiore qualità come gruppo per portare a casa i due punti e ritornare in vetta alla classifica nonostante il fiato sul collo delle rivali.



Tecnoengineering Moncalieri contro Cestistica Spezzina (sabato, ore 20.30) sarà la contesa tra chi vuole smettere di essere l’ultima della classe e chi ambisce a diventarne la prima. La squadra allenata da coach Terzolo è incappata in una serie di quattro sconfitte in fila con l’ultimo successo risalente ad oltre un mese fa; una vittoria davanti ai propri tifosi servirebbe come spinta per ripartite e salutare il posto meno desiderato della classifica. Le liguri hanno interrotto la striscia positiva di Broni rimettendosi in carreggiata per un posto tra le migliori del girone; in attesa dello scontro con Derthona, le spezzine vorranno risolvere la pratica piemontese e preparare al meglio la prossima sfida.



Nella partita che chiuderà il sabato sera, Dimensione Bagno Carugate e Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno (sabato, ore 20.30) si batteranno in una lotta tra squadre con record speculari. Dopo aver trovato la prima gioia stagionale tra le mura amiche due settimane fa, la compagine lombarda punta a compiere l’impresa per bissare quel successo e rimettere il treno sui giusti binari. Sei vittorie consecutive, miglior difesa del girone e uno stato di forma momentaneamente difficile da raggiungere anche per le altre rivali; con questi presupposti, le ospiti cercheranno la settima in vista del big match di settimana prossima.



La giornata di domenica si aprirà con Logiman Broni contro Basket Roma (domenica, ore 16), sfida che mette a confronto i piani alti e i piani bassi della classifica. Il passo falso dello scorso weekend non deve scoraggiare le ragazze di coach Magagnoli, anche se i troppi punti subiti stanno creando qualche grattacapo di troppo; la vittoria davanti al proprio pubblico significherebbe continuare a seguire il gruppo di testa senza perdere ulteriori occasioni. La compagine capitolina è arrivata alla sesta sconfitta consecutiva e non ha ancora ottenuto un successo fuori dal PalaRinaldi; il rischio di diventare il solo fanalino di coda potrebbe rendersi concreto, per questo motivo uscire trionfanti da Broni è l’unica soluzione percorribile.



L’ottavo turno di campionato del Girone A si chiuderà con il big match tra CLV-Limonta Costa Masnaga e Basket Foxes Giussano (domenica, ore 18). Coach Andreoli può ritenersi soddisfatto delle cinque vittorie in fila che hanno permesso alle ragazze di raggiungere il primo posto come uno dei migliori attacchi della serie cadetta; il banco di prova di domenica sarà importante per continuare su questa strada mantenendo salda la vetta. Le ospiti vogliono ritornare prepotentemente sul podio, perciò fa gola poter sbarrare la strada alla capolista in territorio ostile; il successo stagionale numero sei avrebbe tutt’altro sapore se arrivasse nel derby lombardo contro una rivale diretta.





GIRONE B

Il sabato del Girone B si apre con la gara tra Basket Girls Ancona e Velcofin Interlocks Vicenza (sabato, ore 18.30), partita che può riservare sorprese per entrambe le squadre. Nonostante siano una delle difese più battute del campionato, le marchigiane sono tornate a vincere dopo un momento complicato e vedono sempre più vicino un posto tra le prime otto della classe. Le ospiti hanno due gare da recuperare, ma continuano a rimanere senza vittorie e hanno bisogno di sbloccarsi il prima possibile per non vedersi scappare tutte le altre rivali davanti a loro.



Uno dei big match dell’ottava giornata è senza dubbio Alperia Basket Club Bolzano contro Halley Thunder Matelica (sabato, ore 18.30), scontro diretto che può mostrare di che pasta sono fatti questi due team. Le altoatesine puntano sulla prolificità del duo Missanelli-Kotnis, protagoniste fin qui di un inizio di stagione ad altissimo livello; tuttavia, uno dei migliori attacchi della serie cadetta ha necessità di trovare un successo importante in uno scontro diretto per puntare ancora alla vetta della classifica. Dall’altra parte, Gonzalez – miglior realizzatrice della Serie A2 – insieme a Gramaccioni e Kraujunaite sono le armi più pericolose della compagine marchigiana; cinque vittorie consecutive, una gara da recuperare e la possibilità di mettere ancora più pressione alla capolista, tutte motivazioni che spingeranno le ospiti a portare a casa la vittoria.



Futurosa #Forna Basket Trieste contro Ecodem Alpo (sabato, ore 19) sarà la sfida tra due rivali che desiderano imporsi per raggiungere l’obiettivo più importante possibile. La squadra di coach Mura viene da due vittorie di fila utili per risalire fino all’ottavo posto, tutto questo grazie ad un gruppo coeso che nelle ultime uscite ha alzato l’asticella del suo gioco. Le venete hanno perso fin qui solo gli scontri diretti, ma si sono rivelate uno degli attacchi più prolifici e una delle più attrezzate per puntare ai piani alti del girone.



Nel duello che vedrà coinvolte Wave Thermal Abano Terme e Pallacanestro Vigarano (sabato, ore 20.30) ci sarà in palio la prima vittoria della loro stagione. Sei sconfitte in sei partite, uno degli attacchi che produce meno, eppure giudicare il libro dalla copertina è decisamente sbagliato poiché le venete scenderanno sul parquet con il coltello tra i denti per smentire i numeri. Sull’altro versante, le sconfitte di fila sono addirittura sette e la difesa è la più battuta della serie cadetta, nonostante ciò la compagine ferrarese sente di poter uscire da questo impasse e conquistare finalmente i primi due punti del suo campionato.



Il derby veneto tra Solmec Rhodigium Basket e Martina Treviso (sabato, ore 20.30) chiude la prima parte di questa ottava giornata di Serie A2. Le ragazze allenate da coach Pegoraro hanno una gara in meno rispetto alle rivali, perciò l’obiettivo risalita potrebbe essere dietro l’angolo se si riuscirà a tornare alla vittoria dopo le ultime due sconfitte. La squadra di coach Matassini sta vivendo una stagione un po’ ondivaga con due successi in casa e due in trasferta, per questo motivo battere le avversarie servirà a prendere una vera e propria decisione sul tipo di strada da prendere durante la stagione.



Il primo posticipo di domenica vede sul parquet del PalaCicogna il Posaclima Ponzano contro la PF Umbertide (domenica, ore 18), squadre con record speculare in classifica. La brutta sconfitta contro Udine non deve scoraggiare le padrone di casa, le quali sono ancora imbattute tra le mura amiche e hanno bisogno di una vittoria per non perdere la scia col gruppo di testa. Le perugine posso rientrare potenzialmente tra le prime otto, ma è necessario sfatare il tabù delle trasferte dove le ragazze di coach Staccini non sono ancora riuscite a trovare il sorriso.



Tutti i fari saranno puntati sull’attesissimo scontro tra ARAN Cucine Panthers Roseto e W.APU Delser Crich Udine (domenica, ore 18), gara che mette in palio la corona di capolista del Girone B. Sei vittorie e una sola sconfitta – subita in casa nello scontro con Matelica – il bottino delle abbruzzesi che giocano però una pallacanestro veloce e senza paure; coach Padovano può contare sulla coesione del proprio gruppo e sulla loro ambizione nel togliere l’imbattibilità alle ospiti. Le friulane dal canto loro sono una macchina da canestri – unica squadra in tutta la LBF ad aver toccato quota 100 in una partita – e una difesa quasi impenetrabile; inoltre con una partita ancora da recuperare, la squadra di coach Riga potrebbe fuggire iniziando a scavare un piccolo solco sulle rivali.



