A2 Femminile 2024-25: ecco la composizione dei gironi

Nella giornata odierna l’Assemblea di settore di Serie A2 della Lega Basket Femminile si è riunita per deliberare quella che, in accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro, sarà la composizione dei gironi per la prossima Serie A2 2024/2025 con inizio il 5 ottobre.

I raggruppamenti prenderanno il nome di “Girone A” e “Girone B”, seguendo gli stessi criteri di composizione dell’ultima stagione sportiva. Ecco nel dettaglio le partecipanti per gruppo:



GIRONE A



• Torino Teen Basket

• Moncalieri Basketball

• Cestistica Spezzina

• Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno

• Use Rosa Empoli

• Jolly Acli Basket Livorno

• Virtus Academy Benevento

• Salerno Basket

• Virtus Cagliari

• San Salvatore Selargius

• Basket Costa Masnaga

• Basket Foxes Giussano

• Sanga Milano

• PF Broni





GIRONE B



• Futurosa Trieste

• Basket Club Bolzano

• WomenApu LBS Udine

• Nuova Pall. Treviso

• A.S. Vicenza

• Rhodigium Basket

• Basket Girls Ancona

• PF Umbertide

• Thunder Basket Matelica

• Panthers Roseto

• Virtus Eirene Ragusa

• Feba Civitanova Marche

• Basket San Giorgio Mantova

• Pall. Vigarano

AREA COMUNICAZIONE LBF