A2 Femminile Girone B 2023-2024: ecco il calendario della nuova stagione

Il Settore Agonistico FIP ha ufficializzato i calendari della Serie A2 per la stagione 2023/2024, nella giornata di venerdì.

La regular season della Serie A2 inizierà nel weekend del 7 e 8 ottobre, concludendosi il 21 aprile. Due i Gironi, A e B, con una nuova composizione. Di seguito i turni inaugurali.



Girone A: Limonta Costa Masnaga-Stella Azzurra Roma, Techfind San Salvatore Selargius-Autosped Castelnuovo Scrivia, Dimensione Bagno Carugate-Basket Foxes Giussano, Logiman Broni-Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno, Libertas Moncalieri-Use Rosa Scotti Empoli, Basket Roma-Torino Teen Basket, San Giorgio MantovAgricoltura-Cestistica Spezzina.

Girone B: WomenAPU LBS Delser Udine-Velcofin Interlocks Vicenza, Solmec Rhodigum Basket-Posaclima Ponzano, Nuova Pallacanestro Treviso-PF Umbertide, Basket Girls Ancona-Thermal Basket Abano Terme, Futurosa #Forna Basket Trieste-Pallacanestro Vigarano, ARAN Cucine Panthers Roseto-Alperia Basket Club Bolzano, Ecodem Alpo-Halley Thunder Matelica.

Tanti gli incroci di grande spessore: per il Girone A particolarmente significativa la sfida tra Libertas Moncalieri e Torino Teen Basket, oltre a Autosped Castelnuovo Scrivia-Logiman Broni e al confronto tra neopromosse Basket Foxes Giussano-Basket Roma nella seconda giornata (15 ottobre-21 gennaio). Alla terza giornata (22 ottobre-28 gennaio) sfida tutta toscana tra Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno e Use Rosa Scotti Empoli. Per il quinto turno (5 novembre-11 febbraio) c’è la stracittadina tra Basket Roma e Stella Azzurra: parlando di Basket Roma, davvero intrigante la sfida del decimo turno (10 dicembre-24 marzo) contro Limonta Costa Masnaga, una vera e propria “rivalità” vista nelle Finali Nazionali Giovanili.

Per il Girone B alla terza giornata (22 ottobre-28 gennaio) il derby del Friuli Venezia Giulia, Futurosa #Forna Basket Trieste sfida la WomenAPU LBS Delser Udine. Sesta giornata (12 novembre-18 febbraio) che prevede lo scontro tra neopromosse, Solmec Rhodigium Basket-Thermal Basket Abano Terme, decima giornata (10 dicembre-24 marzo) con un intrigante match tra Ecodem Alpo e la WomenAPU LBS Delser Udine, tra le formazioni più accreditate del raggruppamento. Nella tredicesima giornata (7 gennaio-20 aprile) epilogo importante con il derby marchigiano tra Basket Girls Ancona e Halley Thunder Matelica

Il campionato osserverà la pausa natalizia dal 24 dicembre al 5 gennaio, tornando in campo per il turno dell’Epifania che chiuderà il girone d’andata e definirà dunque le otto partecipanti alle Final Eight di Coppa Italia. Successivamente, solo uno stop della regular season, nel weekend del 9-10 marzo. Contemporaneità per l’ultima giornata: il Girone A chiuderà il campionato domenica 21 aprile, il Girone B sabato 20 aprile.

Nella sezione calendario del nostro sito è online il calendario integrale di entrambi i gironi.