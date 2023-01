A2 Femminile, I provvedimenti disciplinari: sanzionata Alpo dopo la gara a Treviso

In giornata il Giudice Sportivo ha comunicato i provvedimenti disciplinari relativi alla tredicesima giornata della Serie A2. Eccoli:

ECODENT VILLAFRANCA DI VERONA ammenda di Euro 440.00 per offese e minacce collettive frequenti del pubblico agli arbitri [art. 27,4b RG rec.,art. 27,5bd RG rec.,art. 24,4 RG]

NENE DIENE (ECODENT VILLAFRANCA DI VERONA)squalifica tesserato per 1 gara per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri [art. 33,1/1b RG]

2850 NICOLA SOAVE (Allenatore ECODENT VILLAFRANCA DI VERONA) deplorazione per proteste a seguito delle quali veniva espulso [art. 32,3 RG]

PAOLO SAVIANO (Primo Assistente ECODENT VILLAFRANCA DI VERONA) squalifica tesserato per 2 gare perché, al termine della gara,si avvicinava con fare minaccioso agli arbitri, continuando a protestare seguendoli fino all’uscita dal campo [art. 33,1/1c RG]

fip.it