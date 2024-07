By

La presidente Paola Parisi ha l’onore di annunciare con infinito piacere il ritorno in serie A2 del Jolly Acli Basket!

Un sogno che si avvera.

Un premio non solo per la nostra Società (che negli ultimi anni ha conseguito risultati straordinari) , ma anche per il movimento della pallacanestro femminile livornese.

Un grazie di cuore a Luca Corbelli e Massimiliano Pasini per il loro fondamentale contributo alla perfetta riuscita dell’operazione.

UFF.STAMPA JOLLY BASKET LIVORNO