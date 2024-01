A2 Femminile – La presentazione del 16° turno

Il weekend della serie cadetta ha in programma le quattordici sfide divise tra i due gironi: dieci partite andranno in scena di sabato, quattro invece i posticipi della domenica.



GIRONE A

A dare il via le danze ci penseranno Stella Azzurra Roma e Logiman Broni (sabato, ore 16). Il numero di sconfitte ottenute e lo stazionamento nella zona bollente della classifica stanno mettendo a dura prova le capitoline che cercheranno riscatto davanti al proprio pubblico in una sfida tutt’altro che facile. Le ospiti hanno perso entrambi gli scontri con le capoliste, passi falsi che sono costati loro il podio; la vittoria contro una compagine in difficoltà potrebbe aiutare le lombarde a risalire la china e rivedere la luce del terzo posto.



Al palazzetto ‘Uccio Camagna’ si sfideranno Autosped BCC Derthona Basket e Dimensione Bagno Carugate (sabato, ore 18). Per proseguire il dualismo con San Giovanni Valdarno, le padrone di casa non dovranno abbassare la guardia contro l’undicesima forza del Girone A e avranno l’obbligo di risolvere la pratica per evitare spiacevoli inconvenienti. La squadra lombarda sta piano piano scalando le gerarchie con le due vittorie ottenute nelle ultime tre partite, perciò proverà a fare la voce grossa anche in una trasferta complicata come quella di Castelnuovo Scrivia.



In prima serata ci sarà il match tra Basket Foxes Giussano e Tecnoengineering Moncalieri (sabato, ore 20.30). Il mal di trasferta abbattutosi sulle brianzole – senza successi da quasi tre mesi fuori dalle mura amiche – potrà essere alleviato ritrovando punti di fronte ai propri spettatori nella sfida contro il fanalino di coda. Le piemontesi, ancora ferme ad un solo successo stagionale, vorranno porre fine a questa lunga serie di sconfitte iniziata proprio dopo la vittoria ottenuta ai danni di Giussano nel girone di andata.



Sarà il derby toscano tra USE Rosa Scotti Empoli e Polisportiva A.Galli San Giovanni Valdarno (sabato, ore 20.30) a chiudere la prima parte di weekend. Per non perdere il proprio quinto posto in classifica, evitando quindi sorpassi dalle rivali, la squadra di coach Cioni dovrà sudare le proverbiali sette camicie difendendo il proprio parquet dall’assato della capolista. Arrivate a quattordici vittorie consecutive, le ospiti punteranno alla quindicesima di fila rimanendo sempre concentrate sull’obiettivo finale in vista del big match in programma tra due settimane contro Derthona.



Scontro diretto con due punti cruciali in palio quello che vedrà coinvolte San Giorgio MantovAgricoltura e Techfind San Salvatore Selargius (domenica, ore 16). Sette successi in altrettante gare per le mantovane, le quali stanno di volta in volta salendo nelle gerarchie creando non poche preoccupazioni alle squadre che si ritrovano a dover giocare contro di loro. La compagine isolana ha dovuto cedere il passo alle due capoliste nelle ultime due settimane perdendo contatto con i piani più alti della classifica; tuttavia, sarà proprio dalla sfida di domenica che potranno ritrovare il sorriso e ipoteticamente la strada verso il podio.



Il programma proseguirà con il duello tra Torino Teen Basket e CLV-Limonta Costa Masnaga (domenica, ore 18). La vittoria nel derby piemontese ha portato a due i trionfi consecutivi delle torinesi, le quali non perdono una partita casalinga da quasi 2 mesi, ma dovranno superare una delle squadre più attrezzate del campionato per lasciare intatta questa striscia. Il gruppo allenato da coach Andreoli sogna di poter tornare al fianco delle due capoliste, ma allo stesso tempo deve tenere saldo il terzo posto dall’assalto delle agguerrite inseguitrici; per questo motivo, superare l’ennesimo banco di prova servirà per mostrare di che pasta siano fatte le lombarde.



A chiudere il sedicesimo turno sarà Cestistica Spezzina contro Basket Roma (domenica, ore 18). Le cinque sconfitte consecutive hanno fatto precipitare le liguri nelle zone calde della classifica, un momento negativo da cui tenteranno subito di uscire a partire dalla sfida contro un’avversaria che naviga in acque poco sicure. La compagine capitolina è tornata alla vittoria dopo cinque giornate sgambettando l’ottava in classifica, una dichiarazione di intenti atta a spaventare tutte le future rivali; tuttavia, non è ancora arrivato il successo in trasferta e sfatare il tabù proprio a La Spezia potrebbe dare una svolta alla stagione delle romane.



GIRONE B

La prima partita del girone sarà il derby veneto tra Velcofin Interlocks Vicenza e Solmec Rhodigium Basket (sabato, ore 18). Per risollevarsi dal periodo difficile, le padrone di casa dovranno affidarsi alla spinta del proprio pubblico che vuole rivederle trionfare e fuggire dalla zona bollente della classifica. Le rodigine, dopo due successi consecutivi tra le mura amiche, hanno intenzione di risolvere il mal di trasferta dove la vittoria manca da esattamente tre mesi e conquistare punti significherebbe avvicinarsi potenzialmente all’ottavo posto.



Obiettivi diversi, stessa posta in palio nella gara tra Alperia Basket Club Bolzano e Wave Thermal Abano Terme (sabato, ore 18.30). La compagine altoatesina deve assolutamente uscire dalla striscia negativa di tre sconfitte di fila; la partita contro il fanalino di coda potrebbe essere un buon punto di partenza, ma la fame delle ospiti non garantirà una partita facile. Nelle ultime due trasferte, le venete hanno dovuto misurarsi nell’ordine contro Udine e Roseto, per questo motivo la sfida contro un’avversaria in un momento non idilliaco potrebbe aiutarle a conquistare uno scalpo importante.



Si proseguirà con il match tra Pallacanestro Vigarano e Martina Treviso (sabato, ore 18.30). Un mese e mezzo senza vittorie porta le ferraresi a dover sparigliare le carte per ottenere due punti importanti e non vedere le dirette rivali alla salvezza allontanarsi troppo. La squadra di coach Matassini potrà entrare in una serie positiva centrando il trionfo in trasferta e rilanciandosi così ai piani alti della classifica; tuttavia, la pressione delle inseguitrici non lascia serene le trevigiane obbligate a non fare passi falsi.



Sfida su cui tenere gli occhi puntati quella che coinvolgerà Halley Thunder Matelica e ARAN Cucine Panthers Roseto (sabato, ore 19). Le quattro sconfitte di fila e il conseguente settimo posto non rispecchiano i valori della squadra marchigiana, la quale però deve sempre far fronte all’assenza di Gonzalez e ad una sfida proibitiva come quella contro la capolista. Le abruzzesi hanno centrato la dodicesima vittoria consecutiva e scaramanzia a parte sperano di fare tredici vendicando l’unica sconfitta subita nel girone d’andata proprio per mano delle padrone di casa.



Derby veneto per il podio quello in cui il Posaclima Ponzano affronterà la Ecodem Alpo (sabato, ore 20). Le sfide regionali hanno grande appeal e l’obiettivo della compagine allenata da coach Gambarotto sarà proprio quello di mettere la freccia scalzando dal terzo posto una delle rivali del Girone B. Sull’altro versante, coach Soave vorrà proseguire su questi binari provando a firmare la quinta vittoria nelle ultime cinque gare e mettere ulteriore fiato sul collo di Udine, impegnata in una sfida non scontata.



W.APU Delser Crich Udine contro Futurosa Trieste iVision (sabato, ore 20.30) sarà la sfida tutta in salsa Friuli Venezia Giulia. Servirà la spinta di tutto il ‘Primo Carnera’ per trascinare la squadra di coach Riga verso il sesto successo di fila; una vittoria aiuterebbe a proseguire il dualismo con Roseto, mentre una sconfitta avvicinerebbe potenzialmente una delle agguerrite inseguitrici al secondo posto. Nove vittorie nelle ultime dieci gare, un bottino di tutto rispetto che ha lanciato le ospiti verso il podio del Girone B; la trasferta nel derby regionale sarà una delle più significative di questa seconda parte di stagione, ma due punti potrebbero lanciare le giuliane verso lidi ancor più floridi.



Il posticipo della sedicesima giornata per quanto riguarda il Girone B se lo prenderanno PF Umbertide e Basket Girls Ancona (domenica, ore 18). Il nono posto a portata di mano, ma servirà una vittoria contro le marchigiane per evitare di finire troppo lontane dalla zona di competenza; la compagine umbra avrà dunque bisogno della miglior condizione possibile per evitare di cadere di fronte al proprio pubblico. Le ragazze di coach Piccionne hanno ottenuto una sola vittoria negli ultimi due mesi – grazie all’arrivo del nuovo capo allenatore – ma hanno una gara da recuperare e questa trasferta da far fruttare per rilanciarsi e vedere nitidamente la strada verso l’ottava posizione.

AREA COMUNICAZIONE LBF