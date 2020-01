A2 Femminile – La preview della diciannovesima giornata

A2 NORD

Diciannovesimo turno del Girone Nord di Serie A2 molto interessante per la classifica con le prime tre della classe attese da partite decisamente insidiose.

L’Akronos Moncalieri capolista ospita il Sanga Milano, una delle formazioni più in forma del campionato: la squadra di Pinotti sta sempre più legittimando la settimana posizione in classifica ed è in fase estremamente positiva. Moncalieri viene dalla buona vittoria esterna di Mantova in cui ha tenuto ai box Grigoleit, evidenziando buone prestazioni da giocatrici come Trucco e Katshitshi.

Partita molto intrigante quella del PalaCremonesi dove Crema ospita Carugate in un derby lombardo con risvolti di classifica. La società di casa, in settimana, ha annunciato una particolare commemorazione per la scomparsa di Kobe Bryant, oltre al minuto di silenzio già previsto. Per quanto riguarda la classifica, le ospiti lottano ancora per mantenere il quarto posto, dal canto loro le cremasche devono proteggere il secondo dalla rediviva Alpo.

Proprio le venete giocano in casa contro Mantova: in settimana è arrivata una squalifica di una gara per Dell’Olio, non utilizzata nella vittoria esterna contro Vicenza. Mantova sempre in lotta per uscire dalla zona Playout, dopo il brusco stop con Moncalieri.

Bolzano proverà a continuare la sua corsa contro Sarcedo, decisamente calata in questa fase della stagione: venete a secco di vittorie dal 14 dicembre 2019. La formazione di coach Sacchi è in piena lotta per la quarta posizione e cercherà di sfruttare il difficile impegno esterno di Carugate per riprovare il sorpasso sulla formazione lombarda.

Più indietro in classifica, Albino prova a insediare Castelnuovo Scrivia: le squadre vengono da due risultati opposti, con esiti diversi. La squadra di Fassina sconfitta con Crema, ma con buoni segnali in un match lottato e giocato sino alla fine; Castelnuovo dal canto suo ha vinto con Ponzano, ma soffrendo molto specie nel finale di gara, in cui Podrug si è rivelata risolutiva.

Gioventù e incoscienza, il derby veneto tra Marghera e Fanola San Martino di Lupari, con le ospiti che non potranno contare su perni come Pasa e l’ex Toffolo impegnate con la prima squadra nella trasferta di Palermo. Marghera ha destato una buona impressione, pur senza la straniera Villaruel, nelle recenti uscite e conta sul fattore campo per giocare uno scherzo alle “Lupe”.

A2 SUD

Diciannovesimo turno del Girone Sud che ha il suo match di cartello a La Spezia, ma presenta anche diverse sfide molto valide.

La partita tra le spezzine e Faenza è la più attesa del turno, specie dopo la vittoria romagnola con Campobasso che ha di nuovo sconquassato la classifica. Una sfida tra filosofie, miglior difesa contro miglior attacco della stagione: all’andata +20 per la squadra di coach Rossi che può dunque contare su un importante differenziale nello scontro diretto.

Dal canto suo, Campobasso ospita la Virtus Cagliari: imperativo per la formazione di coach Sabatelli rialzarsi subito dal ko maturato nel finale al PalaBubani, per non perdere terreno rispetto alle avversarie. Le sarde, dopo una fase di ripresa, hanno subito due sconfitte consecutive, rimanendo in una pericolosa posizione all’interno della zona Playout.

La quarta forza del campionato Umbertide sfida Selargius, partita sicuramente complessa per le umbre contro la squadra di coach Restivo che tra l’altro si trova adesso in piena lotta per l’ottavo posto nei Playoff e grazie al riposo di San Giovanni Valdarno potrebbe, in caso di vittoria, operare il sorpasso sulle toscane.

Partita interna per Ariano Irpino che sfida Viterbo, tornata alla vittoria nella sfida contro High School Basket Lab. Le campane, dopo una fase di stanca, sembrano esser tornate a pieni giri: +14 su Faenza, +27 su Cagliari dopo la giornata di riposo osservata tre settimane fa.

Cus Cagliari atteso da una partita interna proprio contro HSBL: andata vicina alla vittoria nel match interno contro Viterbo, per la squadra di Lucchesi lunga trasferta in casa delle cussine. Che hanno iniziato il girone di ritorno un po’ in sordina, rimediando due sconfitte (derby e trasferta di Civitanova Marche).

Nico Basket prova a far sei successi di fila nel match contro Civitanova Marche: all’andata la squadra marchigiane vinse e iniziò di fatto il momento di crisi della formazione toscana. Adesso le cose sembrano cambiate, con la squadra di Andreoli che ha trovato ritmo, cinque successi di fila. Ex dell’incontro Sorrentino, annata strepitosa sinora con la compagine di coach Scalabroni.

Area Comunicazione LBF