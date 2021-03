A2 Femminile, nel weekend anche quattro recuperi

Coppa Italia ma anche campionato, tra oggi e domani saranno quattro le partite di Serie A2 in programma, tra recuperi e anticipi.

Nel Girone Nord a sfruttare il break offerto dalla Coppa Italia saranno l’Edelweiss Albino e l’Alperia Basket Club Bolzano (sabato, ore 18), che recupereranno il match in programma per la diciottesima giornata: per le bolzanine rientro in campo dopo le vicissitudini legate alle restrizioni sanitarie che hanno nuovamente stoppato le attività biancorosse.

Nel Girone Sud, torna in campo anche l’Acciaierie Valbruna Bolzano che sfida la Techfind San Salvatore Selargius (sabato, ore 18) nel recupero della ventesima giornata. Per la squadra di coach Pezzi discorso similare alle concittadine di cui sopra, Selargius invece viene da un +2 contro Civitanova Marche mentre guarda all’infermeria per buone nuove sulle condizioni di El Habbab.

Si comincia con il match del PalaSerranò tra Alma Basket Patti e il Palagiaccio PF Firenze (sabato, ore 16), partita fondamentale per i Playoff. Patti avanti di due punti sulle toscane, alla caccia del successo che riaprirebbe i giochi in classifica. Sarà l’anticipo della ventitreesima giornata, con le siciliane che devono difendere il +9 dell’andata.

La Feba Civitanova Marche sfida sul suo campo il Cus Cagliari (domenica, ore 15.30) nel recupero della diciottesima giornata: le marchigiane sono tornate dal viaggio in Sardegna con due sconfitte, molto diverse nella forma. Male contro la Virtus Cagliari, meglio nella sfida di sabato contro Selargius: imprevedibile valutare la prossima prestazione della Feba. In casa Cus si guarda sempre alle condizioni di Striulli, che recentemente è tornata indisponibile per gli ultimi impegni delle cagliaritane.

