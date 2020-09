A2 – Firenze, amichevole vincente contro La Spezia

Primo assaggio di Serie A2 per la Pall. Femminile Firenze targata PalaGiaccio, che ha fatto visita alla quotatissima La Spezia, attesa nel prossimo fine settimana dalle final8 di Coppa Italia. Perini ancora ferma precauzionalmente, ma coach Corsini saluta con entusiasmo l’esordio stagionale di Calamai, Conti e Donadio.

Il risultato conta niente in questo periodo della stagione, ma di certo il primo quarto giocato su alti ritmi e con altissime percentuali al tiro non può che rendere felice coach Corsini. Nel secondo quarto sono le locali a comandare nel punteggio, ma la PFF è brava a non perdersi nelle difficoltà e a chiudere in crescendo il primo tempo. Equilibrio anche nel secondo tempo con Scarpato che trova importanti canestri fuori dai giochi e Donadio che alza il livello difensivo di tutto il quintetto gigliato, rubando palloni importanti trasformati in rapidi contropiedi. La Spezia prova la zona sempre letta con precisione da Rossini S. e Calamai.

“Sicuramente uno scrimmage di qualità contro una squadra che reciterà un ruolo importante in campionato e reduce dall’ottima amichevole contro Massa e Cozzile. Avevamo bisogno di simulare una partita vera e questo abbiamo fatto. Ogni ragazza sta trovando il suo spazio, capendo che ruolo ricoprirà e cosa le verrà chiesto durante la stagione. Sono soddisfatto dell’approccio di Donadio e Conti, ferme da più di una settimana ma che si sono fatte trovare subito pronte. Il primo passo verso l’esordio in campionato è stato fatto, ora abbiamo due settimane per limare i difetti, correggere il poco che non ha funzionato e inserire Perini. In panchina accanto a me è insopportabile, meglio averla in campo!” sono le prime dichiarazione di coach Corsini a fine gara.

La Spezia – PFF 67 – 71 (10-22; 34-36; 50-50)

Rossini M. 16, Pochobradska 12, Rossini S. 3, Scarpato 17, Poggio 6, Salvucci 2, Donadio 12, Conti 1, Calamai 2, Cecchi, Morello, Perini ne.

Uff.Stampa PFF