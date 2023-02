A2 – Firenze esce nella ripresa e supera nettamente Roseto

Non riesce l’impresa alle ARAN Cucine Panthers Roseto, che escono sconfitte dal Pala San Marcellino di Firenze con il punteggio di 78-60. Prive di Micovic, tenuta precauzionalmente a riposo per un leggero fastidio al ginocchio, le ragazze di Romano hanno giocato un’ottima partita per quasi tre quarti di gioco, salvo poi subire la reazione della formazione fiorentina che, a partire dalla metà del terzo periodo, ha trovato alte percentuali nel tiro da tre punti, frutto anche di un buon lavoro in fase difensiva.

Le Panthers partono molto bene sia in attacco che in difesa: sono subito quattro le giocatrici che vanno a referto, contribuendo a costruire il primo minibreak favorevole (4-11) e costringendo così Firenze a chiamare time out. Due giocate di Kelly e un canestro di Rios permettono alle pantere di chiudere meritatamente in vantaggio il primo quarto (11-21)

Firenze rientra rabbiosamente ad inizio della seconda frazione e prova a portarsi a contatto (18-24) grazie ai secondi possessi e alla difesa a zona. Coach Romano chiama il minuto di sospensione e le rosetane prontamente reagiscono, grazie all’energia e all’intensità messe sul parquet. Il primo tempo vede quindi le Panthers ancora in vantaggio con il punteggio di 27-35.

Le padrone di casa alzano letteralmente i decibel ad inizio del terzo quarto e, con un break fulmineo, si riportano nuovamente a contatto sul 35-37. Romano ferma ancora il gioco con un time out ma Firenze comincia a trovare alte percentuali nel tiro da tre punti, chiudendo in vantaggio sul 52-46.

L’inerzia cambia radicalmente nella quarta frazione: le fiorentine sono precisissime dai 6,75 mentre gradualmente alle Panthers finisce la benzina. Il match si chiude quindi sul 78-60 per le padrone di casa, con un passivo fin troppo ampio per quanto si è visto sul parquet.

Le pantere rosetane restano quindi a quota 8 punti in classifica e domenica ci sarà un vero e proprio scontro diretto, al PalaMaggetti, contro il Cus Cagliari. Servirà l’apporto di tutti i nostri splendidi tifosi per ottenere due punti fondamentali.

Tabellino

Firenze: Rossini M. 6, Cremona 11, Obouh Fegue 13, Rossini S. 6, Nidiaci ne, Poggio 6, Del Piano ne, Reani 7, Capra 16, De Cassan 13. Coach: Corsini.

ARAN Cucine Panthers Roseto: Lombardo 6, Mitreva 7, De Marchi 5, Sanchez 22, Azzola ne, Schena, Kelly 11, Ceccanti, Rios 7, Manfrè 2. Coach: Romano.

Parziali (11-21, 16-14, 25-11, 26-14)

Ufficio Stampa Panthers Roseto