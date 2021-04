Jolly Acli Basket Livorno che non t’aspetti trionfa nel derby toscano contro la Pallacanestro Femminile Firenze (69-49). La squadra di Marco Pistolesi, reduce da una serie di battute d’arresto consecutive, ribalta il pronostico e fa sua la partita con autorità. In vantaggio praticamente dall’inizio, Orsini e compagne hanno tenuto il giusto atteggiamento per tutti i 40 minuti: faccia giusta, difesa aggressiva, buona fluidità offensiva, con la ciliegina sulla torta di un 50% da tre punti, con numerose triple scagliate e segnate da giocatrici che non fanno del tiro il loro punto di forza. All’intervallo lungo il vantaggio labronico è ancora piuttosto esiguo (27-23), ma il decollo è in agguato. Infatti con una terza frazione dominata (22-9 il parziale), Livorno mette le basi per l’importante successo. E la situazione rimane invariata anche nell’ultimo tempino. Corsini le prova tutte, cambia costantemente i quintetti, ma non riesce mai a trovare le chiavi per rimettere in piedi la partita. Alla fine l’urlo liberatorio di Livorno, che, con questi due punti, fa un passettino avanti verso l’obiettivo: evitare l’ultima posizione della griglia degli annunciati play out.

MVP. Giulia Patanè: una partita stellare per la lunga siciliana. 14 punti, 7 rimbalzi, 6/11 al tiro con l’incredibile 2/2 nelle triple. E poi un gran lavoro sotto i tabelloni. Una giocatrice in gran crescendo, che potrebbe essere fondamentale nella fase decisiva. Buone le prestazioni di tutte le ragazze scese in campo.

Le parole di coach Pistolesi: «Sono contento, i due punti ci danno una classifica migliore. Ma è la prestazione delle bimbe da elogiare, specie contro un’avversaria del genere. Oggi abbiamo avuto, per una volta fortuna anche noi, con alcuni canestri che non è scontato che entrino. Ma ce la prendiamo tutta».

Jolly Acli Livorno – Palagiaccio Pall. Femm. Firenze 69 – 47 (15-10, 27-23, 49-32, 69-47)



JOLLY ACLI LIVORNO: Degiovanni 10 (5/8, 0/1), Cirillo NE, Ceccarini* 10 (4/6, 0/1), Patanè* 14 (4/9, 2/2), Simonetti* 6 (0/1, 2/4), Orsini* 11 (1/4, 3/6), Peric NE, Giangrasso 12 (4/6, 1/2), Sassetti 1 (0/1 da 2), Stoyanova NE, Evangelista* 5 (1/2, 1/2)

Allenatore: Pistolesi M.

Tiri da 2: 19/37 – Tiri da 3: 9/18 – Tiri Liberi: 4/5 – Rimbalzi: 33 6+27 (Patanè 7) – Assist: 8 (Degiovanni 3) – Palle Recuperate: 12 (Simonetti 3) – Palle Perse: 16 (Orsini 4) – Cinque Falli: Patanè

PALAGIACCIO PALL. FEMM. FIRENZE: Rossini* 16 (5/12, 1/2), Cabrini 7 (0/1, 2/3), Rossini* 4 (0/2, 1/3), Pochobradska* 7 (2/6, 1/1), Scarpato* 2 (1/6, 0/4), Gramaccioni 1 (0/3, 0/2), Salvucci, Albanese 3 (1/1 da 2), Poggio* 7 (2/5 da 2), Valentino NE, Donadio NE

Allenatore: Corsini S.

Tiri da 2: 11/37 – Tiri da 3: 5/15 – Tiri Liberi: 10/16 – Rimbalzi: 31 10+21 (Pochobradska 6) – Assist: 0 (Squadra 0) – Palle Recuperate: 6 (Rossini 4) – Palle Perse: 19 (Rossini 6)

Arbitri: Picchi M., Bernardo L.

