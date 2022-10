A2 – Firenze non sbaglia al debutto: domata Selargius

A Firenze la Techfind edizione 2022/23 manca per un soffio, nel finale, i primi due punti stagionali. Le ragazze di coach Righi perdono 60-56 contro Firenze in una gara che ha visto le padrone di casa condurre quasi per intero i 40 minuti, con un brivido finale nel quarto periodo.

LA GARA – Le padrone di casa schierano Silvia e Marta Rossini, Poggio, Reani, De Cassan; Selargius invece Granzotto, Mura, Ceccarelli, Makurat e Srot. Dopo appena cinque secondi è Srot a firmare i primi punti della stagione giallonera. Dopo il botta e risposta iniziale, la controffensiva fiorentina non si fa attendere e l’intero quintetto mette canestri pesanti a referto per il primo break (20-14), che si allunga fino al +10 (24-14) a fine primo quarto. Nel quarto successivo capitan Ceccarelli sprona le compagne e la Techfind ricuce lo svantaggio iniziale trovando punti anche da Pandori, Makurat e Mura, dall’altra Rossini e Poggio tengono testa. Si va al riposo sul 36-30.

Terzo quarto a due volti per la giallonere, che dal meno 5 subiscono il +14 di Rossini e compagne. Il nuovo acquisto Techfind, Aispurua, prova a dare il suo contributo in un periodo più combattuto, che finisce 49-38. La Techfind reagisce poi con una tripla di Srot e il contropiede di Pandori porta Selargius a meno 2 (53-51). In un finale incandescente Silvia Rossini risponde dai 6.25, Ceccarelli ribatte dalla stessa distanza (56-54). Le difese salgono in cattedra negli ultimi minuti, quindi si va in lunetta. De Cassan e Rossini non sbagliano, Makurat prova una preghiera ma finisce 60-56.



Coach Simone Righi: “Peccato per l’approccio del primo quarto, dove non abbiamo difeso. Da lì in poi abbiamo inseguito. Da annotare la reazione positiva, anche dopo il secondo break. In generale abbiamo giocato una partita sottotono, c’è tanto da migliorare, soprattutto a livello di spaziature offensive. Ripartiamo sicuramente da un ottimo ultimo quarto e dalla consapevolezza che con un approccio diverso e una partita giocata allo stesso livello per 40 minuti si possono fare grandi cose”.

Pall. Firenze: Rossini M. 16, Rossini S. 10, Poggio 8, Reani 10, De Cassan 4, Cremona 3, Obough Fegue 8, Nidiaci 0, Galfano 0, Torricelli 0, Polini 0, Capra 1. All. Corsini.

Techfind: Mura 4, Granzotto 4, Ceccarelli 14, Makurat 7, Srot 14, Pandori 4, Pinna 0, Vargiu 2, Valenti 0, Poddighe 0, Aispurua 7. All. Righi.

Parziali: 24-14, 12-16, 13-8, 11-18.

Uff.Stampa Techfind Selargius