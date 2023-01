A2 – Firenze s’impone contro la rimaneggiata Umbertide

Il Palagiaccio P.F. Firenze – La Bottega del Tartufo Umbertide 62 – 48 (12-11, 26-18, 48-39, 62-48)



IL PALAGIACCIO P.F. FIRENZE: Rossini M. NE, Cremona* 11 (4/6, 1/3), Obouh Fegue* 12 (4/10 da 2), Rossini S.* 3 (0/1, 1/5), Nidiaci NE, Poggio 4 (2/3 da 2), Polini NE, Del Piano NE, Reani* 7 (1/6, 1/4), Capra 13 (0/2, 3/8), De Cassan* 12 (3/8, 0/3)

Allenatore: Corsini S.

Tiri da 2: 14/36 – Tiri da 3: 6/23 – Tiri Liberi: 16/17 – Rimbalzi: 49 9+40 (Obouh Fegue 14) – Assist: 9 (Cremona 2) – Palle Recuperate: 5 (Capra 3) – Palle Perse: 20 (De Cassan 5)

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE: Pompei NE, D’Angelo* 12 (4/15, 0/1), Scarpato* 8 (2/8, 1/5), Boric* 6 (0/5, 2/4), Stroscio* 16 (6/12, 1/2), Avonto 2 (1/1 da 2), Paolocci* 2 (1/5, 0/2), Gambelunghe 2 (1/1, 0/1), Savatteri NE, Cupellaro

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 15/51 – Tiri da 3: 4/17 – Tiri Liberi: 6/10 – Rimbalzi: 39 10+29 (D’Angelo 8) – Assist: 9 (Scarpato 2) – Palle Recuperate: 8 (Boric 2) – Palle Perse: 10 (D’Angelo 3)

Arbitri: Di Tommaso M., Quaranta A.

Passo falso Umbertide. Altra sconfitta per la formazione di coach Staccini che, sul difficile campo di Firenze, non riesce a ritrovare i due punti. Una partita complessa, resa ancor più difficile dalla continua assenza di Pompei e Savatteri, entrambe out per infortunio. Non basta l’ottima prova della solita Stroscio, protagonista di 16 punti a referto.

CRONACA – Avvio di gara da ritmi bassi, con le due formazioni che faticano a prendere confidenza con il canestro: il 4-4 di metà frazione, diventa 12-11 a fine primo quarto con l’equilibrio che regna in campo. Nel secondo quarto finalmente entrano in scena gli attacchi: Stroscio firma il sorpasso PFU, ma Firenze inizia a macinare e con Poggio e Cremona firma la prima spallata sul 21-16. D’Angelo rimette in scia la squadra di Staccini, che subisce però i canestri di Cremona e Reani nel finale andando al riposo sotto 26-18. La tripla di Silvia Rossini apre il terzo quarto, ma Umbertide con Stroscio e D’Angelo resta in scia (33-26). Due triple di Stroscio e Scarpato valgono nuovamente un solo possesso tra le due compagini (35-32), con la formazione di Staccini che gioca minuti di pallacanestro davvero apprezzabile. La parità arriva poco dopo, con Stroscio a firmare il 37-37. Le toscane però reagiscono subito e sfruttando la maggior esperienza, firmano un 11-2 di parziale negli ultimi minuti con De Cassan, Reani e Capra mattatrici del 48-39 al trentesimo. Nell’ultima frazione la squadra di casa tocca subito il più quattordici (55-41), con la PFU che non riesce più a reagire. Il finale recita 62-48.

Le parole di coach Staccini: “Abbiamo fatto una buona partita difensiva e lottato a rimbalzo contro una squadra con molti più chili e centimetri di noi, purtroppo le nostre percentuali al tiro sono state troppo basse per pensare di battere una squadra come Firenze.”

UFF.STAMPA PF UMBERTIDE