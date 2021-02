A2 – Firenze torna alla vittoria, battuta San Giovanni Valdarno

Finale amaro quello del derby sul campo di Firenze per la Bruschi. La formazione di Franchini cede infatti di una singola lunghezza al termine di un match dai due volti: dopo un buonissimo primo tempo, un secondo decisamente rivedibile con le nostre ragazze che faticano sul fronte offensivo mentre in difesa subiscono costantemente sotto canestro dove Poggio e Pochobradska fanno la voce grossa. San Giovanni Valdarno non si è comunque mai arresa, anche quando nella ripresa Firenze ha preso in mano la partita, riusciendo a rimetterla in piedi negli ultimi minuti grazie a una mai doma Lucia Missanelli. A decidere la sfida son state le battute finali, con la Bruschi che dopo l’1/2 di Missanelli e il meno uno a tabellone, non è riuscita a far fallo con il suono della sirena a decretare il successo delle padrone di casa.

FIRENZE: M.Rossini, S.Rossini, Scarpato, Pochobradska, Poggio

SGV: Nativi, De Pasquale, Gregori, Miccio, Olajide

Cronaca – Coach Franchini recupera Gregori, riproposta subito nello starting five. Il botta e risposta tra Scarpato e Olajide apre la contesa, con la Bruschi che ha però la giusta faccia e con Nativi, Gregori e Miccio si porta sul 6-9 che obbliga Firenze al minuto di sospensione. A giovarne è però la formazione ospite, che con Nativi e un bel 2+1 timbrato da De Pasquale raggiunge l’8-16. Calamai piazza gli ultimi due punti del primo periodo, sigillando il 10-16. Nel secondo periodo ritmi decisamente più bassi, con la Pff che si riavvicina fino al meno quattro spinta da Marta Rossini e Poggio. A ridare ossigeno alla Bruschi son i canestri di Olajide e Miccio che mantengono la Bruschi avanti di nove, lo stesso margine con cui va in archivio il primo tempo sul punteggio di 19-28. Dopo l’intervallo è la squadra di casa a partire meglio, con Pochobradska e Marta Rossini particolarmente ispirate e autrici del break che riporta la PFF fino al meno tre, sul 27-30 con coach Franchini che chiama subito minuto di sospensione. E’ ancora Pochobradska a fare la voce grossa al rientro in campo, con la ceca che deposita a canestro il meno uno. Il sorpasso è nell’aria e si concretizza poco dopo, con la tripla siglata da Scarpato. Missanelli risponde per le rime, ma Pochobradska va ancora a segno regalando alle padrone di casa il 38-35 dopo tre periodi di gioco. Anche gli ultimi dieci minuti di gioco si aprono con la formazione di casa a dettare i ritmi con Marta Rossini e Pochobradska a firmare il 41-35. Missanelli sblocca la Bruschi dalla linea della carità, ma Poggio colpisce con il 43-37. Si sblocca finalmente anche Trehub, ma Poggio e Scarpato rispondono punto su punto con le due formazioni che entrano sul 46-43 a due minuti dal termine. Missanelli concretizza il lungo inseguimento con la tripla della parità a 1’35” , ma il 2/2 di Marta Rossini vale il nuovo vantaggio locale. De Pasquale è anch’essa glaciale in lunetta, ma sul ribaltamento di campo Marta Rossini s’inventa un gran canestro regalando il 50-48 alla Pff con Franchini costretto al minuto di sospensione a quarantacinque secondi dal termine. Missanelli subisce fallo al rientro, ma in lunetta arriva solo 1/2. Con diciotto secondi da giocare, la Bruschi prova a difendere forte senza mai riuscire a rubar palla o commettere fallo per bloccare il tempo, che scorre così fino al suono della sirena che sancisce il 50-49 finale.

Palagiaccio Pall. Femm. Firenze – Bruschi Basket Galli San Giovanni Valdarno 50 – 49 (10-16, 19-28, 38-35, 50-49)

PALAGIACCIO PALL. FEMM. FIRENZE: Morello NE, Rossini* 15 (5/8, 0/5), Calamai 2 (1/8 da 2), Rossini*, Pochobradska* 9 (4/9 da 2), Scarpato* 13 (3/7, 2/8), Gramaccioni, Salvucci, Albanese, Poggio* 11 (4/9 da 2), Valentino NE, Donadio. Allenatore: Corsini S.

Tiri da 2: 17/43 – Tiri da 3: 2/17 – Tiri Liberi: 10/15 – Rimbalzi: 49 17+32 (Pochobradska 11) – Assist: 12 (Rossini 3) – Palle Recuperate: 6 (Rossini 4) – Palle Perse: 20 (Rossini 3) – Cinque Falli: Poggio

BRUSCHI BASKET GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Parolai NE, Bona NE, Sasso 2 (0/2 da 2), De Pasquale* 5 (1/3, 0/2), Miccio* 9 (3/8, 1/5), Nativi* 8 (2/8, 0/3), Trehub 4 (2/6 da 2), Missanelli 11 (2/4, 1/3), Cecili NE, Olajide* 6 (2/7 da 2), Gregori* 4 (2/4, 0/1). Allenatore: Franchini A.

Tiri da 2: 14/42 – Tiri da 3: 2/14 – Tiri Liberi: 15/20 – Rimbalzi: 37 10+27 (Olajide 7) – Assist: 5 (De Pasquale 3) – Palle Recuperate: 10 (Nativi 5) – Palle Perse: 14 (Missanelli 5)

Arbitri: Settepanella S., Marconi A.

Uff.Stampa Bruschi Bk Team-Polisportiva Galli