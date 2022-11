A2 – Folle Carugate: il buzzer beater di Belosevic gela Ponzano

Dimensione Bagno Carugate – Posaclima Ponzano 69 – 68 (16-23, 35-34, 52-47, 69-68)



DIMENSIONE BAGNO CARUGATE: Belosevic* 11 (4/8, 1/3), Usuelli 2 (1/1 da 2), Diotti* 23 (7/13, 3/5), Osmetti, Cassani* 16 (8/13, 0/6), Andreone NE, Nespoli* 7 (2/4, 0/3), Khozobashiovska* 2 (1/4 da 2), Faroni, Baiardo 8 (0/2, 2/11), Marino NE

Allenatore: Colombo A.

Tiri da 2: 23/45 – Tiri da 3: 6/29 – Tiri Liberi: 5/7 – Rimbalzi: 44 14+30 (Belosevic 13) – Assist: 19 (Nespoli 6) – Palle Recuperate: 6 (Cassani 2) – Palle Perse: 6 (Diotti 2)

POSACLIMA PONZANO: Bianchi* 5 (1/3, 1/1), Tivenius* 9 (4/9 da 2), Mioni 4 (2/9 da 2), Iuliano* 27 (4/5, 6/10), Rosar 3 (1/2 da 3), Gobbo* 9 (4/6 da 2), Favaretto* 11 (2/6, 2/4), Varaldi, Pellegrini NE, Zuccon NE, Pertile NE, Bona NE

Allenatore: Gambarotto M.

Tiri da 2: 17/41 – Tiri da 3: 10/26 – Tiri Liberi: 4/13 – Rimbalzi: 45 15+30 (Tivenius 11) – Assist: 18 (Tivenius 4) – Palle Recuperate: 2 (Tivenius 1) – Palle Perse: 13 (Iuliano 4)

Arbitri: Spinello R., De Ascentiis L.

Pazza Carugate tra le mura amiche, rimonta, vede la vittoria, torna sotto di 7 punti a 1’45” dalla fine, recupera ancora e con una bomba di Iva Belosevic sulla sirena, supera Ponzano di un solo punto : 69-68 ma raccontiamo dall’inizio.

Ponzano si presenta a Carugate con due assenze importanti, Pertile e Pellegrini, mentre per Dimensione Bagno c’è Usuelli a mezzo servizio a causa di un trauma accusato settimana scorsa a Broni. Prova Sara a entrare in campo ma il dolore è troppo forte e deve uscire nuovamente zoppicando. Primo quarto con le trevigiane invasate che mettono bombe una dietro l’altra con Iuliano, Bianchi e Favaretto. 16-23 per le ospiti dopo 10 minuti. Tocca a Carugate nella seconda frazione ad alzare la voce; Diotti in gas trascina le compagne al pareggio e poi al sorpasso (35-34) all’intervallo lungo.

Nella ripresa Carugate si porta avanti anche di nove lunghezze e sembra che Ponzano non ne abbia più, ma il play avversario, Iuliano, inizia uno show personale, che la porterà alla fine a marcare ben 27 punti, con 4/5 da due e 6/10 da tre, prestazione devastante, ma Dimensione Bagno tiene ancora e chiude con 5 punti di vantaggio il terzo quarto. Ultimo giro e Carugate perde il filo del discorso, palle perse, stanchezza, sta di fatto che Ponzano non solo recupera, ma si porta a +7 (59-66) a 1’45” dalla fine. Sembra fatta per le venete, ma ci pensa prima una bomba della solita Diotti ( 23 punti 7/13 da due e 3/5 da tre ) poi un assist di Cassani per Belosevic per il -2. Replica a 30″ dalla fine la svedese Tivenius (64-68) ma ancora Diotti in penetrazione a 9″ dalla fine riporta Carugate sotto di due lunghezze. Fallo sistematico, va in lunetta Tivelius e incredibilmente sbaglia entrambi i liberi, sul ribaltamento, Diotti attira su di se la difesa e scarica a Belosevic che dai 6.75, allo scadere, mette la bomba del 69-68 che significa vittoria per Dimensione Bagno !

Oltre alla solita Diotti, segnaliamo la doppia doppia di Belosevic 11 punti e 13 rimbalzi e Francesca Cassani, un vero rullo compressore, 16 punti e 9 rimbalzi anche se imprecisa da tre.

Dopo tre sconfitte, finalmente un sorriso e un po’ di fortuna, ma come si sa, la fortuna aiuta gli audaci !

uff.stampa basket carugate