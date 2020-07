A2 – Futuro a rischio per Ariano Irpino: “Facciamo appello agli imprenditori locali”

In questi ultimi mesi Ariano è stata messa a dura prova e ha dimostrato di saper reagire alle avversità con lo spirito da combattente che è proprio del nostro popolo.

La Farmacia del Tricolle ha lavorato senza tregua e con il massimo impegno per essere al fianco del pubblico e per questo voglio ringraziare le persone che condividono con me le loro giornate.

È tempo di bilanci anche per il basket.

Lo stop alle attività sportive ha messo fine alla bella avventura della Leonesse della Farmacia del Tricolle che stavano dando vita ad una stagione di A2 ben oltre le aspettative.

Grazie a tutte le ragazze e allo staff tecnico per le emozioni che non dimenticheremo.

Purtroppo il Coronavirus ha colpito duramente tante attività che sono inevitabilmente costrette a rivedere i loro investimenti.

Ho provato in queste settimane a mettere in campo il sistema di relazioni che ha consentito di costruire il piccolo miracolo del Basket ad Ariano, ma è davvero difficile in questo momento trovare qualcuno che abbia voglia e disponibilità ad investire nello sport.

È un vero peccato mandare in fumo quanto abbiamo costruito tutti insieme, ma il tempo ormai è tiranno.

Faccio ancora appello al mondo dell’imprenditoria del nostro amato territorio a scendere in campo con noi, aiutandoci a portare avanti il progetto che ci ha donato tante soddisfazioni.

Noi vogliamo crederci ancora, vogliamo credere che non finisca qui e attendiamo con fiducia.

(Dott. Roberto Memmolo)