A2 – Gara senza storia, monologo Matelica contro Thermal Basket

La Halley Thunder Matelica conferma il suo buon momento di forma conquistando la terza vittoria di fila nel campionato di serie A2 femminile di basket, giunto alla quarta giornata.

Le ragazze di coach Domenico Sorgentone hanno ampiamente avuto la meglio sulla neopromossa Wave Thermal Abano Terme, ferma a zero in classifica, con il risultato di 82-36.

La partita è stata in equilibrio soltanto nei primi cinque minuti, poi la Halley Thunder ha rapidamente allargato la forbice in proprio favore trovando numerose e rapide soluzioni in contropiede, chiudendo il primo quarto 22-8 grazie alle finalizzazioni in particolare di Iliyana Georgieva (terminerà la gara con 16 punti frutto di 8/8 da due e 13 rimbalzi).

Raggiunto ben presto un tranquillizzante vantaggio, coach Sorgentone ha potuto ampiamente ruotare nel corso della partita undici giocatrici su dodici, portandone dieci a referto, riuscendo anche a dare molto riposo al capitano Debora Gonzalez (sul parquet 19 minuti) e viceversa ampio spazio alla giovane Alessia Montelpare (21 minuti) autrice dei primi 8 punti in carriera in serie A2.

Il quarto più equilibrato è stato il secondo (17-13), poi dopo l’intervallo lungo Matelica ha ulteriormente spinto sull’acceleratore aprendo un “gap” incolmabile, raggiungendo il massimo vantaggio sul +47 al 37’ (77-30), frutto anche di una maggior presenza sotto i tabelloni (61-43 a rimbalzo, 16 di Anna Poggio).

Le parole di Iliyana Georgieva, ala della Halley Thunder Matelica. «Stiamo formando una buona squadra e mi piace come stiamo andando, penso che possiamo fare ancora meglio. A livello individuale, per me, è un bel momento, ho anche ricevuto la convocazione per la Nazionale della Bulgaria: sarà la prima volta con la squadra maggiore del mio paese e per questo sono molto contenta, ma anche un po’ emozionata».

Il commento di Domenico Sorgentone, allenatore della Halley Thunder Matelica. «C’era il rischio di abbassare l’attenzione dopo la vittoria su un campo difficile come quello di Roseto la settimana scorsa, invece abbiamo approcciato bene la partita di oggi, scavato sùbito un solco, proseguito con una buona difesa e risposto al loro cambio tattico quando sono passate a “zona”. Questo mi ha permesso di fare una rotazione ampia delle giocatrici e di risparmiare chi in settimana aveva avuto qualche problema fisico come Sanchez e Gramaccioni, ma anche di far riposare Gonzalez. Ora siamo in attesa di recuperare Cabrini, che è una giocatrice importante per la nostra squadra».

Halley Thunder Matelica – Wave Thermal Abano Terme = 82-36

Halley Thunder Matelica – Kraujunaite 10, Cabrini ne, Stronati 3, Celani, Georgieva 16, Gramaccioni 6, Gonzalez 12, Zamparini 3, Poggio 10, Montelpare 8, Offor 9, Sanchez 5. All. Sorgentone

Wave Thermal Abano Terme – Degiovanni 6, Kalach, Siviero, Coccato 4, Colombo ne, Regolo ne, Callegari 10, Biondi 6, Rossi 3, Destro 5, Madankova 2. All. Franceschi

Arbitri – Antimiani di Montegranaro (Fm) e Guercio di Ancona

Parziali – 22-8, 17-13, 22-4, 21-11

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica