A2 – Giorgio Pomponi nuovo team manager delle Panthers Roseto

Le Panthers Roseto sono liete di comunicare di aver raggiunto un accordo con Giorgio Pomponi che, a partire da oggi, è il nuovo team manager della prima squadra.

Nato a Valencia (Venezuela), classe 1961, Giorgio ha legato profondamente alla città di Roseto la sua carriera di giornalista radiofonico prima, della carta stampata e della tv dopo, raccontando promozioni storiche, sei stagioni di serie A1, una in Uleb Cup, fino alle ultime esperienze – sempre in ambito maschile – con la Pallacanestro Roseto. In mezzo il trasferimento a Roma per coordinare l’Area Comunicazione della Lega Basket Femminile dal 2006 fino all’ultima finale scudetto raccontata nel 2021.

“Oggi si apre un’altra pagina con la consapevolezza che sarà la prima di un libro tutto da studiare. – ha dichiarato il team manager delle Panthers – Dalla segnalazione dell’amico e collega Luca Maggitti al presidente Gianpaolo Pigliacampo e al GM Francesco Del Governatore (“se vi interessa Giorgio in questo momento è libero”) alla firma sul contratto sono passati un paio di incontri e pochi giorni di riflessione, e se ancora una volta tornerò a percorrere da pendolare la A24 è perché a Roseto io non saprò mai dire di no. So che non sarà facile iniziare un nuovo progetto che punterà ad un consolidamento consapevole e sostenibile ma se fosse facile, probabilmente, non sarebbe così stimolante”.

“L’ingresso di Giorgio nella dirigenza delle Panthers ci permette di alzare il livello qualitativo di tutto il management e ne rafforza l’immagine. – ha dichiarato il general manager Francesco Del Governatore – La sua esperienza nel basket, specialmente in quello femminile, e la sua rosetanita’ di fatto ci faranno entrare in ogni palazzetto d’Italia portando competenza, storia, amicizia e sani valori”.

Ufficio Comunicazione Panthers Roseto