A2 Gir. Sud: la classifica marcatrici dopo il ventunesimo turno

CLASSIFICA MARCATRICI:

Sorrentino G. (Fe.Ba. Civitanova Marche) 335 (17,6)

Pappalardo C. (Nico Basket Femm.) 270 (14,2)

Pertile G. (San Salvatore Selargius) 267 (14,1)

Pochobradska K. (Nico Basket Femm.) 267 (14,1)

Ljubenovic A. (Cus Cagliari) 259 (14,4)

Perini V. (Nico Basket Femm.) 258 (13,6)

Striulli E. (Cus Cagliari) 253 (14,9)

Georgieva I. (Virtus Surgical Cagliari) 247 (13,7)

Templari E. (CA Carispezia Cestistica Spezzina) 244 (13,6)

Packovski L. (CA Carispezia Cestistica Spezzina) 236 (13,1)

Bona S. (RR Retail Galli San Giovanni Valdarno) 235 (14,7)

Giudice F. (La Bottega del Tartufo Umbertide) 235 (13,8)

Orsini F. (Jolly Acli Livorno ) 234 (13,8)

Zanetti L. (Farmacia del Tricolle Basket Ariano Irpino) 232 (12,9)

Scibelli C. (Farmacia del Tricolle Basket Ariano Irpino) 226 (12,6)

Brunelli G. (E-Work Faenza) 214 (11,9)

Soglia S. (E-Work Faenza) 210 (11,7)

Bove E. (La Molisana Campobasso) 209 (11)

Arioli C. (San Salvatore Selargius) 208 (12,2)

Sanchez E. (La Molisana Campobasso) 203 (11,3)