A2 Girone A – La classifica marcatrici dopo 14 turni

By

CLASSIFICA MARCATRICI:

Attura B. (Autosped BCC Derthona Basket) 261 (18,6)

Niedzwiedzka K. (Basket Foxes Giussano) 257 (18,4)

Nasraoui M. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 231 (16,5)

Orazzo M. (San Giorgio MantovAgricoltura) 204 (14,6)

Rulli G. (Dimensione Bagno Carugate) 201 (15,5)

Policari E. (Logiman Broni) 201 (14,4)

Favre L. (Cestistica Spezzina) 199 (14,2)

Colli C. (Torino Teen Basket) 188 (14,5)

Pavrette E. (Techfind San Salvatore Selargius) 185 (13,2)

Templari E. (Cestistica Spezzina) 181 (12,9)

Allievi V. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 173 (12,4)

Molnar L. (Logiman Broni) 172 (12,3)

Moroni G. (Logiman Broni) 165 (11,8)

Ravelli A. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 159 (11,4)

Gatti V. (Basket Foxes Giussano) 158 (11,3)

Usuelli S. (Dimensione Bagno Carugate) 158 (11,3)

Castellani A. (USE Rosa Scotti Empoli) 157 (11,2)

El Habbab M. (Techfind San Salvatore Selargius) 157 (11,2)

Stoichkova K. (USE Rosa Scotti Empoli) 157 (11,2)

Fantini M. (Basket Roma) 155 (11,9)