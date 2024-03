A2 Girone B – La classifica marcatrici dopo 23 turni

By

CLASSIFICA MARCATRICI:

Siciliano A. (Pallacanestro Vigarano) 510 (24,3)

Miccoli C. (Futurosa Trieste iVision) 356 (15,5)

Degiovanni E. (Wave Thermal Abano Terme) 342 (14,9)

Kotnis A. (Alperia Basket Club Bolzano) 325 (14,1)

Baldi B. (PF Umbertide) 313 (13,6)

Cutrupi A. (Pallacanestro Vigarano) 311 (13,5)

Gramaccioni B. (Halley Thunder Matelica) 307 (14)

Zanetti S. (Solmec Rhodigium Basket) 303 (13,2)

Turel A. (Ecodem Alpo) 301 (14,3)

Katshitshi K. (W.APU Delser Crich Udine) 295 (12,8)

Schwienbacher L. (Alperia Basket Club Bolzano) 288 (12,5)

Rosset M. (Futurosa Trieste iVision) 279 (17,4)

Nori A. (Ecodem Alpo) 277 (12)

Sammartini G. (Futurosa Trieste iVision) 277 (12)

Botteghi A. (ARAN Cucine Panthers Roseto) 275 (14,5)

Pobozy K. (Martina Treviso) 268 (14,1)

Bacchini C. (W.APU Delser Crich Udine) 266 (11,6)

Bovenzi G. (W.APU Delser Crich Udine) 263 (11,4)

D’Angelo C. (Martina Treviso) 262 (13,8)

Boric S. (Basket Girls Ancona) 261 (15,4)