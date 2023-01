A2 Girone Nord – La presentazione del 14°turno

Dopo l’epilogo del girone d’andata, si ricomincia: quattordicesimo turno per il Girone Nord di Serie A2.

Il clou è ovviamente la sfida tra WomenApu Delser Crich Udine e Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano, al PalaGiordani (sabato, ore 18). Udine reduce da ben dodici vittorie consecutive: anche il girone d’andata di Sanga è stato eccellente, con la sola macchia di un ko contro Castelnuovo ma ottimi risultati tra cui la vittoria proprio sul campo delle friulane: un +12 da tener d’occhio.

Contestualmente, l’Autosped Castelnuovo Scrivia sfida la quarta forza del campionato, la Limonta Costa Masnaga (sabato, ore 20.30). Castelnuovo è reduce dal primo ko stagionale: sarà interessante testare la reazione della squadra di coach Molino, contro una Costa sicuramente impegnativa (va valutata comunque la situazione di Brossmann, assente nell’ultimo match giocato dalle “pantere”).

Dopo la “frittata” di Bolzano, in una sorta di speciale derby con tante ex il San Giorgio MantovAgricoltura sfida l’Ecodent Alpo (sabato, ore 20.30). Mantova che ha racimolato appena 45 punti sul campo di Bolzano, da valutare invece per Alpo Vitari, Diene e Marinkovic, tutte con problemi fisici in settimana e non al top della condizione.

La Velcofin Interlocks Vicenza cerca la prima vittoria contro la Dimensione Bagno Carugate (sabato, ore 18.30). Contro Broni, Vicenza ha mostrato buoni miglioramenti dovuti all’inserimento di giocatrici di qualità come Giordano e Roma: Carugate però non è stata da meno. L’inserimento di Morra è di quelli importanti e può svoltare la stagione, a partire dalla gara con le vicentine.

Per la Logiman Broni ostacolo insidioso il Futurosa #Forna Basket Trieste (domenica, ore 18). Broni non brillantissima contro Vicenza, Trieste ha invece vinto una bella gara contro Bolzano grazie a un’ottima Sammartini: scontro diverso senza alcun dubbio rispetto all’andata, in cui Futurosa ha patito lo scotto del noviziato nella gara all’Allianz Dome.

Posaclima Ponzano alla prese con l’Alperia Basket Club Bolzano (sabato, ore 19). Ponzano è in fase di ripresa, ha aggiunto all’organico nell’ultimo mese una giocatrice importante come Valli e conta di recuperare punti man mano che l’integrità fisica darà la possibilità di ampliare le proprie scelte di rotazione. Ex dell’incontro Iuliano, che ha militato proprio con le bolzanine un paio di stagioni fa.

Cerca il due su due l’Acciaierie Valbruna Bolzano, in casa contro la Podolife Treviso (sabato, ore 18). Dopo la buona prestazione offerta contro Mantova, la squadra di Pezzi cerca la ripetizione: ma le trevigiane sono un osso duro, avendo chiuso in crescendo il girone d’andata dopo il bel successo interno contro Alpo con 85 punti all’attivo.

AREA COMUNICAZIONE LBF