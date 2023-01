A2 Girone Nord – La presentazione del 15°turno

Girone Nord di Serie A2 in campo per la quindicesima giornata, dopo i grandi scossoni della scorsa settimana.

Per la WomenApu Delser Crich Udine partita difficile contro la Logiman Broni (sabato, ore 19). Broni ha ben sfruttato il doppio turno casalingo, battendo Vicenza e Trieste: in più ha aggiunto all’organico Sorrentino, già impattante nella gara con le triestine. Udine reduce dalla sconfitta che ha interrotto la striscia di dodici vittorie di fila, pronta a inseguire l’inizio di un nuovo filotto di successi al PalaBenedetti.

La capolista Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano gioca una partita insidiosa in casa della Podolife Treviso (sabato, ore 19). La squadra milanese è tornata al posto di guida del campionato, con merito, dopo la bella vittoria interna contro Udine: adesso la sfida contro Treviso che sta cominciando a ingranare, quattro vittorie di fila e un possibile ruolo d’insidia per le milanesi.

Autosped Castelnuovo Scrivia che prova a rialzarsi in casa della Ecodent Alpo (sabato, ore 20.30). I favori del pronostico sono tutti per le piemontesi, Alpo è però reduce dalla bella vittoria con Mantova che ha un po’ rinfrancato le venete, che pian piano stanno risalendo dalle sabbie mobili chiamate ai Playout, a due punti dal nono posto in classifica.

Dopo la grande vittoria con Castelnuovo, per la Limonta Costa Masnaga c’è l’impegno casalingo con la Posaclima Ponzano (domenica, ore 18). Masnaghesi che, ritrovata Brossmann, affrontano le venete dell’ex Valli (che ritroveranno tra l’altro Giovanna Pertile) con grande determinazione e voglia di rimanere a contatto col trio di vertice, mentre la forbice tra quarta e quinta posizione continua ad aumentare sensibilmente.

Aprirà il turno la sfida tra Futurosa #Forna Basket Trieste e Velcofin Interlocks Vicenza (sabato, ore 19). Triestine che cercano una vittoria interna fondamentale per la classifica contro una Vicenza che nelle ultime uscite si è rivelata decisamente più insidiosa, ma deve cominciare a vincere per provare a recuperare i sei pesantissimi punti che la dividono da una lontanissima penultima posizione.

La Dimensione Bagno Carugate ospita l’Acciaierie Valbruna Bolzano (sabato, ore 20.30). Carugate, con l’innesto di Morra a fianco di Belosevic, è squadra tosta per tutte e non fa eccezione una Bolzano a caccia ancora della giusta continuità in campionato: le lombarde, dal canto loro, possono provare un serio assalto alla zona Playoff e devono capitalizzare questo weekend visto che il calendario non fa sconti (nelle prossime settimane due derby con Sanga e Broni).

Per Alperia Basket Club Bolzano test in casa contro un San Giorgio MantovAgricoltura (sabato, ore 20.30) in difficoltà. Mantova ha perso le ultime due partite offrendo prestazioni tutt’altro che scintillanti, contro squadre fuori dalla zona Playoff: nell’ultima contro Alpo pagata oltremodo poi l’assenza di Llorente, che chiaramente complica le cose per il coach Purrone e il suo team, insidiata da una Bolzano anch’essa priva di soddisfazioni nelle ultime due uscite.

