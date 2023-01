A2 Girone Nord – La presentazione del 16°turno

Sedicesima giornata del Girone Nord di Serie A2 con un ricco programma: ben tre derby stagionali, e due scontri in zona Playoff.

Logiman Broni contro Podolife Treviso è lo scontro più significativo, tra quinta e sesta in classifica del campionato (domenica, ore 18). All’andata Broni vinse con un grande finale di gara una partita molto intensa, 51-57: era una Treviso diversa, che aveva cominciato a rilento soffrendo con Bolzano e perdendo con Milano; il test per la formazione lombarda è sicuramente delicato nonchè decisivo per il quinto posto con le squadre appaiate a quota 16 in classifica.

Al piano di sopra, Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano col derby lombardo contro la Dimensione Bagno Carugate (sabato, ore 18). Milano è attualmente capolista indisturbata del campionato: allo stato attuale, al primo round dei Playoff, incrocerebbe proprio Carugate che in questo momento staziona all’ottavo posto. Tra le ex più in rilievo sicuramente Baiardo, che ha giocato per il Sanga nella stagione 2015/2016, e per Milano l’ala Beretta che ha giocato con Carugate proprio quell’annata e la seguente (2016/2017).

L’Autosped Castelnuovo Scrivia, dopo il ritorno alla vittoria dello scorso weekend, impegnato contro la Futurosa #Forna Basket Trieste (sabato, ore 20.30). Per Castelnuovo Scrivia partita importante per non perdere il treno primo posto, a prescindere dai problemi fisici (nelle ultime gare, oltre a Ravelli, fuori anche Gatti) che hanno condizionato tutta la prima parte di stagione; Trieste stabile al nono posto, dove però incombe anche Bolzano.

Fuori casa la WomenApu Delser Crich Udine, che fa visita all’Alperia Basket Club Bolzano (sabato, ore 20.30). Come sopra, Bolzano in questo momento è appaiata a Trieste per il “posto al sole” al nono posto: turno non favorevole per la squadra di coach Sacchi contro una Udine sempre salda al secondo posto in classifica che dopo il ko contro Milano è tornata a vincere nella non scontata gara interna con Broni.

Reduce da un periodo di flessione, San Giorgio MantovAgricoltura gioca in casa contro la Limonta Costa Masnaga (sabato, ore 20.30) per provare a rialzarsi. Mantova ha perso le ultime tre partite, palesando qualche problema in attacco: tutto un altro spettacolo rispetto all’andata in cui Costa vince 88-82. Tra le ex c’è la lunga Labanca, in forza alla formazione sangiorgina.

La Posaclima Ponzano giocherà il terzo derby della settimana, dopo i due lombardi, opposta all’Ecodent Alpo (sabato, ore 19). Le due squadre stazionano in zona Playout da inizio campionato e pur reduci da due sconfitte in impegni proibitivi, Castelnuovo per Alpo e Costa Masnaga per Ponzano, hanno mostrato piccoli segnali di crescita: pronostico incerto per la sfida del PalaCicogna, con Ponzano che ha bisogno di vincere per scrollarsi da quota sei in classifica.

La Velcofin Interlocks Vicenza alla ricerca della prima vittoria nella partita contro l’Acciaierie Valbruna Bolzano (domenica, ore 18). Vicenza, dopo qualche settimana che faceva ben sperare, è reduce da un brutto passo falso contro Trieste fuoricasa: le biancorosse sono attualmente a -6 dal penultimo posto e proprio da partite come quelle al PalaGoldoni passa la potenziale rimonta per abbandonare l’ultimo posto che significa retrocessione diretta. Per Bolzano da riscattare il -7 patito contro Carugate.

