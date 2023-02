A2 Girone Nord – La presentazione del 18 Turno

Diciassettesima giornata per il Girone Nord di Serie A2, con un derby nel programma.

Sfida tutta lombarda quella tra Dimensione Bagno Carugate e Logiman Broni (sabato, ore 20.30), Broni ha conquistato il quinto posto in solitaria, con la vittoria dello scontro diretto contro Treviso; una posizione decisamente sicura, al contrario di quella di Carugate che in questo momento naviga tra la settima posizione e addirittura la decima, con Trieste lontana soltanto due punti, in un campionato molto equilibrato.

Una delle partite più interessanti del turno è quella tra Limonta Costa Masnaga e Alperia Basket Club Bolzano (domenica, ore 18) con la squadra bolzanina che viene dalla grande impresa casalinga contro Udine. Costa è in un momento decisamente positivo della sua staagione, e ha vinto molto bene sul campo di Mantova in una partita sicuramente da non sottovalutare.

In ripresa, l’Ecodent Alpo ospita la WomenApu Delser Crich Udine (sabato, ore 20.30) con la squadra friulana che è chiamata a riscattare la brutta partita di Bolzano. In settimana Udine ha anche ricevuto buone notizie dal Settore Squadre Nazionali (la convocazione di Ronchi, che sarà però riserva a casa), quindi il morale rimane alto; di contro c’è Alpo che ha vinto un delicato match contro Ponzano e vuole svoltare la propria stagione.

Per l’Autosped Castelnuovo Scrivia sfida contro una Posaclima Ponzano in difficoltà (sabato, ore 20.30). Col ritorno di Ravelli, Castelnuovo è ora più vicina a sfruttare tutto il suo potenziale, specie nella rotazione esterne; Ponzano continua a navigare in una posizione poco tranquilla, col vantaggio su Vicenza che si è ridotto a quattro punti e segnali non positivi dalle ultime uscite.

La capolista Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano apre il turno con la partita contro l’Acciaierie Valbruna Bolzano (sabato, ore 18), una partita che sulla carta parrebbe abbordabile per la lanciatissima squadra di casa: Bolzano, tuttavia, è chiamata a risposte importanti dopo il clamoroso -38 di Vicenza, che sicuramente ha dato un brutto colpo alla squadra di coach Pezzi, che galleggia sempre in zona Playout.

Dopo la prima vittoria, la Velcofin Interlocks Vicenza vuole riprendersi definitivamente contro San Giorgio MantovAgricoltura (sabato, ore 18.30) nelle ultime uscite in difficoltà in attacco e in termini di risultati conseguiti. Vicenza ha di fatto iniziato un campionato di rincorsa, col successo dello scorso turno: dieci giornate per recuperare almeno quattro punti, il margine d’errore per la Velcofin Interlocks è assolutamente limitato e la seconda gara in casa di fila potrebbe servire a migliorare la situazione.

Per la Podolife Treviso sfida “trappola” contro la Futurosa #Forna Basket Trieste (sabato, ore 19), la squadra trevigiana è stabile al sesto posto ma la sconfitta con Broni ha complicato la possibilità di risalire in classifica, e dietro il terzetto a quota 14 (due punti di distanza) preme. Trieste, dal canto suo, vuole uscire dalla zona Playout per approcciarsi al nono posto, fondamentale per la tranquillità in classifca: in caso di vittoria ospite, la classifica del Girone si accorcerebbe ulteriormente riservando non poche sorprese.

AREA COMUNICAZIONE LBF