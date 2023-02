A2 Girone Nord – La presentazione del 19 Turno

Nella Serie A2 Girone Nord il turno del fine settimana comprende sei partite con un solo rinvio per impegni delle “nazionali”, quello tra Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano e Velcofin Interlocks Vicenza.

Il clou è ovviamente la gara tra WomenApu Delser Crich Udine e Limonta Costa Masnaga (sabato, ore 19). Chi vince si prende almeno la terza posizione e va sempre ricordato che Udine parte da un sostanzioso +10 nello scontro diretto: non un impegno facile per Costa che dovrà dunque pensare anche a ribaltare il risultato, per assicurarsi il terzo posto a termine campionato.

Comincia a sentire un po’ la pressione di Vicenza la Posaclima Ponzano, che ospita la Dimensione Bagno Carugate (sabato, ore 19). Carugate è in un eccellente momento di forma, meno Ponzano che è soltanto a +2 sul fanalino di coda e rischia molto in classifica, specie se non invertirà la tendenza sinora negativa del suo campionato, tre sconfitte di fila.

In zona Playoff un’altra squadra in crisi è San Giorgio MantovAgricoltura che ospita la Podolife Treviso (sabato, ore 20.30). Sangiorgine che non vincono da ben cinque gare e stanno pian piano scivolando in classifica, dove Treviso deve adesso cercare di difendere la posizione, come fatto la settimana scorsa con la vittoria su Trieste: in settimana le trevigiane hanno salutato Gatti, che si è accasata a Umbertide.

Anche la Logiman Broni vuole conservare il suo quinto posto, per la squadra lombarda impegno interno sulla carta alla portata contro l’Acciaierie Valbruna Bolzano (domenica, ore 18). Bolzanine un po’ in difficoltà in questa fase del campionato, Broni dal canto suo vuole riscattare la cocente sconfitta nel derby contro Carugate.

Il calendario non è certo facile per l’Alperia Basket Club Bolzano che dopo Costa Masnaga si ritrova a ospitare l’Autosped Castelnuovo Scrivia (sabato, ore 20.30). Castelnuovo Scrivia, che nelle ultime uscite ha dovuto fare a meno di Valentina Gatti, è tornata a vincere con continuità: Bolzano è un’occasione per la squadra di coach Molino di agganciare il Sanga Milano, in attesa del recupero delle lombarde, continuando un duello che sta segnando questo campionato.

