A2 Girone Nord – La presentazione del 20 Turno

Turno “allungato” per il Girone Nord di Serie A2 che parte eccezionalmente al venerdì, poi cinque match nella giornata di sabato e il posticipo domenicale.

Si comincia con Autosped Castelnuovo Scrivia-San Giorgio MantovAgricoltura (venerdì, ore 20.30). Favori del pronostico ovviamente per la squadra di casa, al netto di un’infermeria che questa stagione non è mai stata vuota (Gatti, di recente ancora Ravelli; in più Bonasia non al 100% e alcune giocatrici reduci da virus influenzale) e ha costretto alla squadra di Molino di fare di necessità virtù con un gruppo comunque molto profondo, una vera corazzata. Mantova di recente ha interrotto la sua striscia di sconfitte: una vittoria importante quella contro Treviso, per riprendere la corsa Playoff che nel 2023 sembrava bruscamente interrotta.

La partita di chiusura del turno sarà un derby veneto, quello tra Velcofin Interlocks Vicenza e Posaclima Ponzano (domenica, ore 18). Vicenza, che nelle scorse ore ha svincolato Antonello, è una delle squadre più calde del torneo, e viene da una settimana di break per il rinvio della gara con Milano: da vedere se l’inerzia per le vicentine sarà la stessa, di certo una vittoria con Ponzano riaprirebbe completamente i giochi, in vista del rush finale di stagione. Da tenere d’occhio anche il risultato dell’andata, +12 per Ponzano che le biancoverdi dovranno in tutti i modi provare a difendere stretto.

In mezzo, programma abbastanza fitto per gli scontri di alta classifica con potenziali confronti da Playoff: la gara di maggior fascino è probabilmente il derby lombardo tra Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano e Logiman Broni (sabato, ore 18), un affascinante quinta contro seconda, sul parquet del PalaGiordani. Broni è squadra di alto livello a cui forse quest’anno è mancata la costanza delle grandi, che invece pare caratteristica di un Sanga lanciatissimo, capolista del campionato.

Partita ricca di spunti forse anche quella tra Dimensione Bagno Carugate e WomenApu Delser Crich Udine (sabato, ore 20.30). Ottava nella corsa Playoff, Carugate ha cercato di rimpolpare il roster con l’aggiunta della lunga Angelini, nelle vesti di cambio del duo Morra-Belosevic: il primo test, contro una Udine scivolata al quarto posto dopo il ko contro Costa, è decisamente impegnativo per le lombarde.

La Podolife Treviso trova la Limonta Costa Masnaga (sabato, ore 19) per uno scontro che, attualmente, sarebbe anche il primo turno dei Playoff, sesta contro terza. Treviso di recente ha completato un’aggiunta di lusso, la lunga Mounia El Habbab, e proprio lo scontro nel pitturato può esser una delle chiavi, contro una Costa che sta mostrando una Brossmann tirata a lucido nell’ultimo stretch di gare.

Scendendo un po’ più giù in graduatoria due partite catturano l’attenzione: la prima è quella tra Ecodent Alpo e Alperia Basket Club Bolzano (sabato, ore 20.30). Alpo deve confermare in casa quanto di buono sta facendo nelle partite esterne (tre vittorie di fila): l’impressione è che la squadra di casa oggi possa dire la sua per il nono posto in classifica, occupato proprio da una Bolzano che però pare avere un calendario leggermente più morbido da qui alla fine.

La seconda gara d’interesse è quella tra Acciaierie Valbruna Bolzano e Futurosa #Forna Basket Trieste (sabato, ore 18). La formazione bolzanina è chiara fase di riassesto, l’infortunio di Jurhar ha condizionato parecchio la squadra nelle ultime uscite e adesso c’è anche un po’ di pressione legata alla classifica, con un occhio sicuramente a quello che succederà l’indomani tra Vicenza e Ponzano. Più tranquilla la situazione di Trieste, che comunque corre per il nono posto che può esser risultato eccezionale per la matricola.

AREA COMUNICAZIONE LBF