A2 Girone Nord – La presentazione del settimo turno di campionato

Settima giornata interamente al sabato per il Girone Nord di Serie A2.

Tra i match più interessanti del turno c’è sicuramente la sfida tra Autosped Castelnuovo e Logiman Broni (sabato, ore 20.30). Castelnuovo Scrivia, che dopo la partita con Broni giocherà un altro match clou contro Costa Masnaga, conta le assenti (diverse in questo inizio stagione) e punta a vincere per rimanere imbattuta, contro una Broni comunque in ripresa.

Ecodent Alpo, che in settimana ha annunciato l’arrivo di Anja Marinkovic (ex Vigarano) per sostituire la partente Sklepowicz direzione Moncalieri, ospita la Limonta Costa Masnaga (sabato, ore 20.30): grande carica in casa Costa dopo la vittoria ad alto punteggio con Treviso, con Eleonora Villa protagonista con 31 punti all’attivo.

L’imbattuta Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano impegnata in casa contro la Futurosa #Forna Basket Trieste (sabato, ore 18). Trieste una delle note più sorprendenti di quest’inizio di stagione: la formazione di coach Scala è attualmente in zona Playoff e viene dal primo successo casalingo, certo il test contro l’imbattuta Milano è sicuramente molto probante.

Una scatenata WomenApu Delser Crich Udine, cinque vittorie di fila, punta a confermarsi sul campo di Acciaierie Valbruna Bolzano (sabato, ore 18). Tra le ex delle partita c’è Elena Giordano, la scorsa stagione sfortunata in maglia Udine: per lei solo le prime gare di campionato, poi un infortunio che l’ha tenuta fuori tutto l’anno.

Sempre a quota zero, la Velcofin Interlocks Vicenza prova a sbloccarsi contro Alperia Basket Club Bolzano (sabato, ore 18.30). Anche qui, per la partita c’è sicuramente un’ex d’eccezione, l’esterna Elena Vella, che ha militato con la formazione vicentina. Ma non va dimenticata anche la lunga Parthena Chrysanthidou che la scorsa stagione ha giocato proprio a Vicenza.

Per chiudere due derby: quello tra Posaclima Ponzano e Podolife Treviso (sabato, ore 19) può orientare le classifiche di entrambe le squadre. Le due venete non hanno avuto un calendario comodissimo in questo inizio di stagione, e in più gli infortuni sono stati un fattore (basti pensare a Pertile e Pellegrini in casa Ponzano): vincere può proiettare verso la zona Playoff quindi si tratta di due punti sicuramente molto ambiti.

La sfida tutta lombarda tra Dimensione Bagno Carugate e San Giorgio MantovAgricoltura (sabato, ore 20.30) ha un discreto fascino visto il rendimento delle due squadre in classifica. Carugate un po’ discontinua a inizio stagione, ma in casa vanta un buon bilancio di 2-1: Mantova, dal canto suo, viene da una sfida sin troppo improba con Castelnuovo Scrivia e punta alla quarta vittoria in campionato.

AREA COMUNICAZIONE LBF