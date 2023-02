A2 Girone Nord – La presentazione del ventesimo turno

Ultimo turno del Girone Nord di Serie A2, in attesa della sosta per la Coppa Italia che si disputerà a Battipaglia.

Il test più complicato forse quello dell’Autosped Castelnuovo Scrivia: la formazione piemontese, in attesa di giocarsi il primo trofeo stagionale, va al PalaBrera casa della Logiman Broni (domenica, ore 18), gara sicuramente tosta e da non sottovalutare. Castelnuovo ha ancora parecchie noie dall’infermeria, la squadra di casa invece vuole far saltare il banco per consolidare una quinta posizione ancora troppo incerta.

L’altra formazione del duopolio di testa è Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano: la squadra meneghina fa visita alla Futurosa #Forna Basket Trieste (sabato, ore 19), una sfida da tener d’occhio perchè le triestine sono in un buon momento e vogliono provare l’assalto a posizioni più ambiziose in classifica dell’attuale zona tranquillità, visto che i Playoff sono lontani appena due punti.

Impegno interno per la Limonta Costa Masnaga contro l’Ecodent Alpo (sabato, ore 21). Le veronesi ci hanno preso gusto, dopo tre vittorie di fila in trasferta hanno messo il loro mattoncino anche in casa, strapazzando Bolzano con un +20. Alpo in crescita, e pronta a combattere in una gara che in passato ha anche assegnato promozioni o passaggi del turno ai Playoff, di grandissimo fascino per tradizione.

Gioca in casa anche la WomenApu Delser Crich Udine, contro Acciaierie Valbruna Bolzano (sabato, ore 19). Impegno un po’ meno gravoso dei recenti per le friulane, reduci da un momento nero da quattro sconfitte in sei gare: dal canto suo però Bolzano, pur aggiungendo Peric in luogo dell’infortunata Jurhar, non se la passa benissimo in classifica e potrebbe far fatica nel fortino del PalaBenedetti.

Partita in zona Playoff quella tra San Giorgio MantovAgricoltura e Dimensione Bagno Carugate (sabato, ore 20.30). Dopo la recente striscia di sconfitte, Mantova è scivolata dietro Carugate in classifica e ora rischia anche la qualificazione ai Playoff: di contro le lombarde stanno molto bene, hanno sconfitto una squadra competitiva come Udine e sull’onda dell’entusiasmo possono consolidare o migliorare la loro posizione in classifica, attualmente settima.

Con la stessa quota di punti di Carugate, la Podolife Treviso non può sbagliare: c’è il derby veneto per la formazione di coach Iurlaro, che ospita una Posaclima Ponzano (sabato, ore 19) a caccia di punti per evitare lo scivolone fuori dalla zona Playout, al temutissimo ultimo posto: le biancoverdi hanno ancora lo scontro diretto a favore, ma Vicenza si avvicina e solo un’inversione di trend può favorire l’accesso alla postseason (seppur nel versante sbagliato, quello dei Playout).

Proprio la Velcofin Interlocks Vicenza fa visita all’Alperia Basket Club Bolzano (sabato, ore 20.30): per Vicenza questa trasferta è una rara opportunità, strano a dirsi vista la difficoltà, dato che poi inizierà un momento “orribile” del suo calendario, da qui alla fine principalmente le big e le formazioni da Playoff. Vincere a Bolzano è dunque uno snodo fondamentale per la stagione delle biancorosse, quantomeno per prendere l’abbrivio giusto e agganciare le due avversarie che le precedono.

AREA COMUNICAZIONE LBF