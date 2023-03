A2 Girone Nord – La presentazione della ventiduesima giornata

Turno importante per il Girone Nord di Serie A2, con il terzo atto di un derby lombardo che sta accendendo la stagione.

Nel rematch della sfida che ha fatto tanto discutere anche in Coppa Italia, la Limonta Costa Masnaga ospita Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano (domenica, ore 18). A Battipaglia, match concluso all’overtime con tanto di “giallo” legato alla tripla del momentaneo pareggio di Fietta: una sfida intensa, divertente ed emozionante che lascia ben sperare per una gara spettacolare anche in campionato.

Derby tra due squadre in salute: le venete Ecodent Alpo e Velcofin Interlocks Vicenza al confronto (sabato, ore 20.30). Alpo, con le recenti vittorie tra cui l’ultima con Broni, è ormai quasi a contatto con la zona Playoff; Vicenza in serie aperta da cinque vittorie con tanto di scalpo prestigioso nell’ultima sfida con Castelnuovo Scrivia. Adesso per le biancorosse l’importante è mantenere la posizione che vale i Playout, resistendo ai potenziali attacchi di Bolzano e, perchè no, migliorando la propria posizione.

Per la seconda forza del campionato Autosped Castelnuovo Scrivia partita tosta in casa contro la Podolife Treviso (sabato, ore 20.30). Da monitorare per Castelnuovo la condizione fisica del gruppo, non ancora a completo; Treviso si è ridata tranquillità con la vittoria contro Carugate, che l’ha portata di nuovo pari con Broni al quinto posto a quota 20, e adesso è in cerca di continuità.

La WomenApu Delser Crich Udine attesa dalla sfida contro San Giorgio MantovAgricoltura (sabato, ore 19). Udine saldissima al quarto posto, da dove non potrà scendere nel finale (ben 12 punti di vantaggio sulla quinta posizione). Con le prime tre difficilmente avvicinabili, per la squadra di Riga alle prese con un finale di stagione dove affinare le meccaniche per i Playoff.

Reduci entrambe da sconfitte, partita importante per Alperia Basket Club Bolzano e Logiman Broni (sabato, ore 20.30). Broni deve difendere la sua quinta posizione dagli assalti di Treviso, rimane in sospeso Bolzano che ha la zona nono posto a contatto ma deve anche difendere la sua posizione nella griglia Playout, con Trieste e Ponzano che scalpitano.

Nel fitto programma del sabato sera c’è anche una bella partita a Carugate, tra la Dimensione Bagno e Futurosa #Forna Basket Trieste (sabato, ore 20.30). Trieste reduce da una sfida complessa contro Udine, così come Carugate che ha pagato il viaggio a Treviso con un amaro ko ai Playoff. Le lombarde devono vincere per mantenere la posizione Playoff, sul loro campo di casa.

In zona Playout, occhio alla sfida tra Posaclima Ponzano e Acciaierie Valbruna Bolzano (sabato, ore 19). Una sconfitta rischia di esser potenzialmente distruttiva per Bolzano, che al contrario in caso di successo può invischiare nella lotta le venete: non è un periodo felice in casa bolzanina e di certo la situazione è in controtendenza rispetto a quella di Ponzano, reduce invece da una bella vittoria di personalità sull’ostico campo di Mantova.

AREA COMUNICAZIONE LBF