A2 Girone Nord – La presentazione della ventunesima giornata

Dopo una Coppa Italia molto positiva, il Girone Nord ritorna in campo per un ventunesimo turno forse interlocutorio al vertice ma con match di discreto interesse.

La detentrice della Coppa, dopo il recupero infrasettimanale vincente con Broni, giocherà il posticipo: l’Autosped Castelnuovo Scrivia gioca in casa della Velcofin Interlocks Vicenza (domenica, ore 18). Vicentine in un buon momento di forma, impegnate contro una Castelnuovo lanciatissima dopo la bella vittoria di Battipaglia: ora la squadra di coach Molino punta al primo posto nel rush finale del campionato.

Il duello è con Il Ponte Casa D’Aste Sanga Milano che al PalaGiordani ospita l’Alperia Basket Club Bolzano (sabato, ore 18). Sanga attende buone notizie per quanto riguarda Hatch, assente in Coppa Italia, indispensabile per concedere qualche minuto di riposo a Madonna, reduce dagli straordinari a Battipaglia; Bolzano in situazione molto complessa, a oggi la squadra di Sacchi è in corsa anche per uscire dalla zona Playout, ma l’ostacolo pare decisamente proibitivo.

A proposito di bolzanine, l’Acciaierie Valbruna Bolzano ospita la Limonta Costa Masnaga (sabato, ore 18) con uno scopo preciso: fare il colpaccio ed evitare l’ultimo posto in classifica. Facile a dirsi, più complesso a farsi con la squadra di casa non al meglio e una Costa che, al netto di qualche acciacco (specie per Brossmann), ha fatto una grandissima impressione in Coppa.

Chi in Coppa ha strappato una Semifinale è la WomenApu Delser Crich Udine, che gioca sul campo della Futurosa #Forna Basket Trieste nel derby del Friuli Venezia Giulia (sabato, ore 19). Udine che punta a riprendere la sua corsa e inserirsi nel gruppetto delle Top 3 in classifica, ma l’impegno del Dome può già esser molto ostico.

Uscendo dalle zone di vertice, interessante la partita tra Podolife Treviso e Dimensione Bagno Carugate (sabato, ore 19). Entrambe le squadre devono scegliere cosa fare “da grande”: il sesto posto è alla portata, forse anche il quinto per provare a strappare un turno più abbordabile. All’andata Treviso vinse in trasferta di 12 punti, e anche quel margine va sicuramente tenuto d’occhio.

Ecodent Alpo può dare una mano a se stessa e alle squadre di cui sopra: le venete ospitano la Logiman Broni (sabato, ore 20.30). Reduce dal turno infrasettimanale, Broni ha sicuramente speso più energie e la formazione di Soave, che con un grande sprint si è ora portata alla pari per il nono posto in graduatoria, vuole sfruttare la maggior freschezza per incamerare altri due punti preziosi.

San Giorgio MantovAgricoltura, anch’essa in lotta per il sesto posto, con uno sguardo al quinto, ospita la Posaclima Ponzano (sabato, ore 20.30). Con la vittoria contro Treviso, Ponzano ha leggermente migliorato la sua situazione, considerati anche gli impegni delle dirette concorrenti, ma non rimane fuori pericolo: le venete dovranno cercare di mantenere la nota positiva registrata dopo il break, contro una Mantova che, con l’aggiunta di Ianezic, ha messo un prezioso tassello nel suo mosaico in vista della corsa Playoff.

AREA COMUNICAZIONE LBF