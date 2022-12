A2 girone Sud – Empoli sanzionata con la sconfitta a tavolino contro Umbertide dal giudice sportivo

Il Giudice Sportivo Nazionale,

RILEVATO

– che in occasione della gara n. 2636 del 4/12/2022 tra A. DIL. USE BASKET ROSA e– A.S.D. PALL. FEMM. UMBERTIDE, per la società USE BASKET ROSA veniva iscritta a referto l’atleta CHELINI SARA; – che la stessa atleta veniva iscritta a referto e partecipava

anche alle gare nn. 2570 del 28/11/2022, 4488 del 1/12/2022 e 4494 del 3/12/2022;



CONSIDERATO

– che ai sensi dell’art. 47.3.1 DOA, è possibile iscrivere in lista elettronica ciascun atleta al massimo per 3 partite a settimana, indipendentemente dal fatto che l’atleta stessa abbia preso parte effettivamente alla gara; – che l’atleta CHELINI, con la partecipazione alla gara n. 2636 del 4/12/2022, ha superato il limite sopra indicato, avendo preso parte, come in premessa indicato, ad altre 3

gare disputate nella medesima settimana (dal 28/11/2022 al 4/12/2022).



tanto premesso, il Giudice Sportivo Nazionale RITIENE



di omologare la gara con il risultato dello 0-20, [art. 47.3.1 1) e 4) DOA, art. 52, RE Gare,art. 18 RG,art. 49 RG]



Flaviana Fratoni

GIUDICE SPORTIVO