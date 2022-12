A2 Girone Sud – La classifica marcatrici dopo 12 giornate

By

CLASSIFICA MARCATRICI:

Botteghi A. (Alma Basket Patti) 197 (19,7)

Potolicchio R. (O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia) 195 (16,2)

Gonzalez D. (Halley Thunder Matelica) 187 (15,6)

Kelly A. (ARAN Cucine Panthers Roseto) 172 (17,2)

Pilabere K. (Alma Basket Patti) 171 (14,2)

Miccio L. (Alma Basket Patti) 164 (13,7)

Pobozy K. (Azimuth Wealth Management Savona) 160 (14,5)

Gramaccioni B. (Halley Thunder Matelica) 155 (12,9)

Peresson A. (USE Rosa Scotti Empoli) 150 (13,6)

Stoichkova K. (USE Rosa Scotti Empoli) 147 (13,4)

Aispurua S. (Techfind San Salvatore Selargius) 146 (12,2)

Mataloni M. (Basket Girls Ancona) 145 (13,2)

Bocola G. (Pall. Vigarano) 144 (12)

Cvijanovic T. (USE Rosa Scotti Empoli) 139 (13,9)

Perini V. (Pall. Vigarano) 138 (12,5)

D’Angelo F. (La Bottega del Tartufo Umbertide) 138 (12,5)

Rossini M. (Il Palagiaccio P.F. Firenze) 136 (17)

Stroscio B. (La Bottega del Tartufo Umbertide) 133 (12,1)

Ceccarelli S. (Techfind San Salvatore Selargius) 132 (11)

Moretti S. (Alma Basket Patti) 131 (11,9)