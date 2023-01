A2 Girone Sud – La presentazione del 14°turno

Il Girone Sud di Serie A2 pronto a ricominciare con una prima di ritorno che propone diverse gare d’indubbio interesse, specie in zona Playoff.

Uno dei clou è forse il match tra l’O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia e l’Alma Basket Patti del PalaSerranò (domenica, ore 18.30). Battipagliesi che hanno chiuso molto bene il girone d’andata, al secondo posto e con una nota positiva in difesa: Patti, dal canto suo, ha faticato un po’ con Cagliari e attende con ansia il ritorno di Botteghi, che può dare una spinta importante in attacco.

La capolista Use Rosa Scotti Empoli con la sfida contro le giovani dell’E-Gap Stella Azzurra Roma (domenica, ore 18). Opposti risultati nel precedente turno per le due squadre: Empoli bene in trasferta, Stella Azzurra sconfitta sul campo molto complesso di Selargius e chiamata alla seconda trasferta consecutiva.

Attenzione alla partita tra la caldissima Techfind San Salvatore Selargius e il Palagiaccio Firenze (sabato, ore 18). Sei vinte nelle ultime sette per le sarde, alla ricerca di un poker di successi che le può lanciare verso i vertici: non sarà facile per Firenze, che rimane alla finestra per quanto riguarda il recupero di Marta Rossini, sicuramente preziosa per recuperare in classifica sui vertici.

Per la Cestistica Spezzina impegno interno contro l’Halley Thunder Matelica (domenica, ore 17). All’andata Matelica beffò le spezzine con una clamorosa rimonta nel finale: le marchigiane vogliono ripetersi, specie dopo il match incolore contro Savona della scorsa settimana. La Spezia però è sicuramente un tosto ostacolo, dall’alto del suo terzo posto in classifica.

La Pall. Vigarano ospita l’ARAN Cucine Panthers Roseto (sabato, ore 18.30). Vigarano, che ha fatto debuttare Piedel nell’ultimo turno, contro Roseto, anche lei tutt’altro che inoperosa sul mercato: dopo Rios, in settimana è arrivata anche la firma della 47enne Erica Carolina Sanchez, nuova aggiunta di esperienza all’organico di coach Romano.

Per La Bottega del Tartufo Umbertide test interno col Cus Cagliari (domenica, ore 15.30). Per Umbertide, dopo il ko di Firenze, opportunità di riscattarsi contro il fanalino di coda, che ha però ritrovato nella trasferta di Patti la play Erika Striulli, potenziale valore aggiunto per la seconda metà di stagione.

Azimut Wealth Management Savona attesa dalla rivincita con Basket Girls Ancona (domenica, ore 18). All’andata vinsero le marchigiane con un clamoroso tiro della vittoria di Stefania Maroglio: oggi l’andazzo è diverso, Savona si è rialzata e in classifico viaggia ai margini della zona Playoff. Ancona dal canto suo è piombata in una spirale negativa, da cui punta di uscire col cambio in panchina che ha portato all’esordio, a Battipaglia, del neo-coach Luca Piccionne.

AREA COMUNICAZIONE LBF