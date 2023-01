A2 Girone Sud – La presentazione del 15°turno

Nel Girone Sud di Serie A2 la quindicesima giornata significa derby toscano, ma non solo.

Il clou è appunto la partita tra Palagiaccio Firenze e Use Rosa Scotti Empoli (domenica, ore 18). Firenze non dovrebbe avere a disposizione Marta Rossini per il big match, mentre la settimana appena trascorsa è stata abbastanza frenetica per Empoli che, dopo l’infortunio di Melita, ha deciso di tornare sul mercato prelevando subito da Roseto Sofia Dell’Olio, tra l’altro ex dell’incontro.

Sullo stesso livello, c’è una grande sfida in programma: l’O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia ospita la Cestistica Spezzina (domenica, ore 18). Le due formazioni si contendono in questo momento il ruolo di principale antagonista di Empoli, con una Patti in risalita: all’andata il punteggio ha detto +5 per le spezzine, altro differenziale da tenere d’occhio in prospettiva classifica.

Nella stessa giornata, c’è uno scontro molto intrigante tra ARAN Cucine Panthers Roseto e Alma Basket Patti (domenica, ore 18). Patti segue gli scontri al vertice della giornata, con voglia di sfruttare gli inciampi delle rivali: le siciliane sono in un buonissimo momento e col rientro di Botteghi sono pronte a lanciare lo sprint contro le rosetane, piene di tante ex e con una Sanchez in più nel miscuglio.

Attenzione alla sfida casalinga della Stella Azzurra Roma contro l’Azimut Wealth Management Savona (sabato, ore 20.30). Savona caldissima nelle ultime due gare, coi successi con Matelica e Ancona che sembrano aver consolidato il ruolo delle liguri a ridosso della zona Playoff, lontana ormai appena due punti per Pobozy, Zanetti e compagnia, mentre la Stella Azzurra procede in zona Playout pronta ad affilare le armi negli scontri diretti.

Il CUS Cagliari cerca la vittoria nella sfida contro Pall. Vigarano (sabato, ore 19.30). Ritrovata Striulli, il CUS sembra aver cambiato marcia a livello di prestazioni con due sconfitte a margine ridottissimo contro Patti e Umbertide. Contro Vigarano può arrivare l’inversione di tendenza, anche se le rossonere vengono da una buonissima prestazione interna contro Roseto, specie dietro l’arco (17 triple a segno).

Sul suo campo, Basket Girls Ancona prova a ritrovare la vittoria contro La Bottega del Tartufo Umbertide (sabato, ore 19). In casa Umbertide c’è entusiasmo per il ritorno del capitano di mille battaglie: Federica Giudice e compagne pronte a sfidare le marchigiane che dal canto loro non sono riuscite a cambiar rotta nelle ultime settimane, e e in settimana intanto è arrivata la rescissione consensuale con Diane.

Molto gustosa la sfida tra Halley Thunder Matelica e Techfind San Salvatore Selargius (sabato, ore 19), quinto posto in palio. C’è il ritorno a Matelica della lunga Aispurua, per la giallonera un bel passato con la società matelicese: c’è soprattutto una Selargius in rampa di lancio, che vuole consolidare la striscia di vittorie contro una formazione che ha ben figurato, con vittoria, nella partita contro La Spezia.

AREA COMUNICAZIONE LBF