A2 Girone Sud – La presentazione del 16°turno

Diversi scontri di vertice nel sedicesimo turno del Girone Sud di Serie A2, che possono sicuramente influire sulle dinamiche di classifica in zona Playoff.

L’Use Rosa Scotti Empoli prova a riscattare il match dell’andata contro l’O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia (domenica, ore 18). Nel precedente le campane vinsero 73-66: l’attualità però vede Battipaglia uscire da un pesante -26 contro La Spezia e scivolata al quinto posto, mentre Empoli dal canto suo ha perso nel derby contro Firenze, che ha visto l’esordio di Dell’Olio in luogo dell’infortunata Melita.

Anche lei sconfitta all’andata, l’Alma Basket Patti è opposta al Palagiaccio Firenze (domenica, ore 18). Da tenere d’occhio il 71-67 a favore delle toscane: Patti nelle ultime settimane ha ritrovato Botteghi, in crescita dopo i 21 punti realizzati contro Roseto. Firenze attende il recupero di Marta Rossini: nel frattempo la squadra di coach Corsini ha ottenuto un successo importantissimo contro Empoli.

Dopo la pesante battuta d’arresto di Matelica, la Techfind San Salvatore Selargius sfida la Cestistica Spezzina (domenica, ore 18). Selargius ha interrotto una serie positiva di sette successi nelle ultime otto partite, che l’ha rilanciata in zona Playoff: per La Spezia grande crescita mostrata anche dall’ultima prestazione contro Battipaglia che è servita a mantenere salda la posizione di anti-Empoli (con Patti) a quota 22.

La Bottega del Tartufo Umbertide, dopo la vittoria di Ancona, trova l’ARAN Cucine Panthers Roseto (domenica, ore 18). Umbertide in ripresa dopo due vittorie molto sofferte, contro due formazioni in zona Playout, che punta a far tris contro un’altra squadra in difficoltà: le rosetane hanno perso gli ultimi tre match, nonostante qualche correttivo in fase di mercato, e sono ancora alla ricerca della loro identità. Le umbre senza Federica Pompei, che resterà fuori a lungo dopo essersi sottoposta a un intervento di artroscopia capsuloplastica alla spalla destra in settimana.

La Pall. Vigarano prova a riscattare la sconfitta di Cagliari, nella partita contro l’Halley Thunder Matelica (sabato, ore 18.30). Vigarano, dopo il ko in terra sarda, ha salutato la tiratrice Alice Marchi: la sconfitta ha allontanato la zona nono posto e adesso ogni possibilità di evitare i Playout è legata a cercare un po’ di continuità, accumulare una serie di vittorie consecutive. Di contro c’è una Matelica molto solida, quarta a quota 20 punti in classifica.

Sfida importante in zona Playout per il Basket Girls Ancona contro l’E-Gap Stella Azzurra Roma (sabato, ore 19). All’andata Ancona vinse di due punti (57-59) e la Stella Azzurra vuole ribaltare tale risultato per godere del vantaggio degli scontri diretti, importante nella corsa al vantaggio del fattore campo in un’ipotetica serie Playout. Attualmente, tra l’altro, le due squadre si affronterebbero proprio in post-season.

Nella prima gara della domenica l’Azimut Wealth Management Savona sfida il Cus Cagliari (domenica, ore 15.30). Savona, coi recenti successi (tre vittorie consecutive), tra cui quello di Roma con la Stella Azzurra, sta praticamente consolidando il nono posto, visto il vantaggio di ben otto punti sulla zona Playout: anche i Playoff ora non sono un miraggio per le liguri, anzi sono lontani appena due lunghezze. Il Cus, avversario della settimana, vuole però guastare i progetti savonesi: ultimo a quattro punti, con una vittoria aggancerebbe le contendenti al penultimo posto, raddrizzando definitivamente la classifica in vista del rush finale per la salvezza.

AREA COMUNICAZIONE LBF