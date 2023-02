A2 Girone Sud – La presentazione del 18 Turno

Sei partite nel programma del diciassettesimo turno della Techfind Serie A1: la sfida tra Roseto e Savona verrà infatti recuperata prossimamente.

Motivo del rinvio l’assenza per Roseto di coach Massimo Romano, impegnato nel raduno della Nazionale Azzurra in vista degli EuroBasket Women 2023 Qualifiers.

Tra le partite rimanenti c’è di nuovo un interessante “lunch match”, quello tra Cestistica Spezzina e Alma Basket Patti (domenica, ore 13). Ancora una volta opposte le due formazioni, chi vince può anche ambire al primo posto in caso di stop di Empoli: c’è una ex importante in particolare, la lunga Sarni per Patti. Siciliane che, in attesa di conoscere il suo destino in ambito Coppa Italia in questo mese di febbraio, guardano con grande attesa alla sfida con la formazione ligure per misurare le loro ambizioni di vertice.

Nella stessa giornata Palagiaccio Firenze prova a rialzarsi, dopo il ko di Patti, in casa contro la Pall. Vigarano (domenica, ore 18). Non una buona prestazione quella offerta dalle toscane a Patti, al contrario Vigarano ha mostrato buone cose nella vittoria con Matelica: la zona tranquillità è lontanissima, ma tra le squadre Playout le emiliane sono forse una delle più attrezzate per ricucire il margine.

Una gara di grande interesse sarà quella tra Techfind San Salvatore Selargius e O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia (sabato, ore 20). Battipaglia, fresca di assegnazione della Coppa Italia, in settimana ha rilanciato ulteriormente sul mercato con l’acquisizione di Sara Crudo, segno importante della società per rialzarsi in vista di un rush finale di campionato che, dopo le sconfitte con La Spezia ed Empoli, è decisamente più complicato: il rilancio campano passa anche da Selargius, e dalla sfida alle giallonere.

Nelle retrovie, partita da “all in” per il Cus Cagliari che prova a ottenere i due punti contro Basket Girls Ancona (sabato, ore 19.30) necessari per provare a lasciare il pantano ultimo posto. Dopo alcune gare parecchio promettenti Cagliari si è stoppata sul difficile campo di Savona, mentre Ancona si è sbloccata contro la Stella Azzurra terminando una serie nerissima di sconfitte. Il Cus rimane a -4 dal gruppone Playout, partita da circoletto rosso per la squadra di coach Xaxa.

Halley Thunder Matelica attende la travolgente Use Rosa Scotti Empoli, in una gara tra due formazioni stabilmente in zona Playoff (sabato, ore 19). Nonostante un ultimo mese folgorante di Debora Gonzalez, le matelicesi hanno perso un po’ di terreno in classifica e il ko contro Vigarano si è rivelato piuttosto pesante per la graduatoria: serve un’impresa alla squadra di coach Cutugno e una Empoli in grande forma non è di certo il cliente più facile.

Molto rischiosa la trasferta in casa della Stella Azzurra Roma per La Bottega del Tartufo Umbertide (sabato, ore 18.30). Le umbre in questa fase della stagione sono completamente falcidiate dagli infortuni: Pompei, Scarpato e Boric possibili assenti nella gara in terra capitolina. Occasione d’oro per la Stella Azzurra, che ha bisogno di risultati per migliorare la sua posizione in griglia Playout.

AREA COMUNICAZIONE LBF