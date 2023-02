A2 Girone Sud – La presentazione del 19 Turno

Turno in formato ridotto per il Girone Sud di Serie A2, rinviate per gli impegni delle straniere nelle Qualificazioni a EuroBasket Women 2023 le partite ARAN Cucine Panthers Roseto-Stella Azzurra Roma, Use Rosa Scotti Empoli-Cus Cagliari (al 15 marzo) e La Bottega del Tartufo Umbertide-Cestistica Spezzina (al 22 marzo).

Alma Basket Patti ospita una Halley Thunder Matelica (domenica, ore 15.30) chiamata al riscatto dopo il -31 interno contro Empoli: le siciliane però sono nel momento migliore della loro stagione, in striscia di successi e con la chance di prendersi la testa del campionato (con una partita in più rispetto a Empoli).

Azimut Wealth Management Savona che trova l’O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia (domenica, ore 18): per la formazione ligure partita difficile contro una squadra campana che ha ritrovato la vittoria la scorsa settimana contro Selargius e che attende intanto l’esordio del nuovo arrivo Sara Crudo, l’arma in più per la seconda parte di stagione.

Partita molto delicata per la Techfind San Salvatore Selargius, contro una Pall. Vigarano (sabato, ore 18) che ha bisogno di risultati per provare ad avvicinare la zona tranquillità. Le selargine sono reduci da una partita davvero negativa in trasferta, che ha un po’ rallentato la loro corsa in zona Playoff: fondamentale per le sarde riprendere ritmi e fiducia.

Impegno complesso per Basket Girls Ancona, arriva il Palagiaccio Firenze (sabato, ore 19). Settimana cruciale per le fiorentine che mentre attendono il recupero di Rossini saranno alle prese con due trasferte di fila: dopo Ancona il recupero con Savona, che deciderà o meno la qualificazione in Coppa Italia per la squadra gigliata, che punta alla kermesse di Battipaglia.

area comunicazione lbf