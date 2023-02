A2 Girone Sud – La presentazione del 20 Turno

Dopo le sfide decisive per la Coppa Italia, la Serie A2 Girone Sud torna in campo per un turno molto importante per la classifica.

Il Palagiaccio Firenze, dopo aver conquistato la qualificazione in Coppa, torna in campo per sfidare l’ARAN Cucine Panthers Roseto (domenica, ore 18). Archiviata la pratica Savona, adesso per Firenze la priorità è, oltre al recupero di Rossini, trovare un po’ di ritmo in campionato per provare a risalire da quel quinto posto che sta stretto alle toscane. Roseto è però squadra da non sottovalutare, che ha trovato nuova linfa con gli ultimi innesti, su tutti l’esperta Sanchez.

Aprirà il turno la sfida tra Techfind San Salvatore Selargius e Alma Basket Patti (sabato, ore 15). Patti ritrova per la partita con le selargine Pilabere, da capire se sarà del match anche Sarni mentre coach Buzzanca potrà contare su una Verona maggiormente inserita nei suoi dettami tecnici: di contro, Selargius attesa da un test di maturità, per capire se può ambire qualcosa di più del settimo posto.

Attenzione al match tra La Bottega del Tartufo Umbertide e Azimut Wealth Management Savona (domenica, ore 18), in palio ci può essere una fetta di ottavo posto. Umbertide, col ritorno di Giudice, ha un po’ tamponato una difficile situazioni infortuni, che ha colpito Pompei e Scarpato; da vedere se funzionerà contro una Savona che ha speso tante energie nel recupero, infruttuoso per le liguri, contro Firenze.

Il clou, però, è forse la gara tra Halley Thunder Matelica e O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia (sabato, ore 19). In casa Thunder c’è da capire quali siano le condizioni di Cabrini, Gramaccioni e Franciolini, tutte assenti nella trasferta di Patti; per Battipaglia idee invece molto più chiare, specie dopo l’esordio di Crudo coinciso con la vittoria brillante e non in discussione sul campo di Savona.

Impegno sulla carta fattibile per la capolista Use Rosa Scotti Empoli che fa visita alla Pall. Vigarano (sabato, ore 18.30), le emiliane attualmente lottano per uno spot migliore in zona Playout: Ancona è lontana due punti e acquisire il vantaggio delle mura amiche al primo turno può sicuramente agevolare il compito delle rossonere. Di contro Empoli non può permettersi passi falsi, per mantenere il primato in classifica.

Al PalaMariotti, la Cestistica Spezzina riceve Basket Girls Ancona (domenica, ore 18) con la squadra marchigiana che sembra aver ritrovato piena fiducia. Guidata dalle prestazioni importanti delle sue veterane, Mataloni su tutte, la formazione biancorossa viene da due vittorie di fila che l’hanno fatta emergere come prima squadra tra quelle attualmente ai Playout, certo l’avversario spezzino, dall’alto del suo terzo posto, non pare per nulla facile per le ospiti.

Scontro decisivo per il CUS Cagliari, contro la Stella Azzurra Roma (sabato, ore 16): sarde letteralmente condannate a vincere, per non rischiare di distanziare ulteriormente il treno Playout. Cagliari, a quattro punti, è ancora troppo distanziata sia da Roseto (otto) che da Roma (dieci), da cui potrebbe potenzialmente distaccarsi otto punti in caso di ko: ora o mai più per la formazione di coach Xaxa.

AREA COMUNICAZIONE LBF